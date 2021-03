Mannheim. Angefangen hat alles mit einem Ende. Vor zehn Jahren jobbten Paul Sieferle und Abian Hammann hinter der Theke des „Odeon“, der Bar neben dem gleichnamigen Mannheimer Kino. Dann kam es dort zu einem Besitzerwechsel, für die beiden ging es beim Odeon weiter. Nachts in der WG beschlossen sie, eher aus einer spontanen Laune heraus: „Dann machen wir eben unsere eigene Kneipe auf.“ Der Beginn einer mehrteiligen Erfolgsgeschichte.

Paul Sieferle. © Sebastian Weindel

Im Jungbusch fanden Paul Sieferle und Abian Hammann die passenden Räume für ihre Idee: die alte Schifferbörse. Sie stemmten den Umbau größtenteils selbst, machten aus der Not eine Tugend: „Es war alles ein bisschen runtergerockt – aber wir fanden es schön“, erzählt Sieferle. Am ersten Abend waren die Getränke um 1 Uhr ausverkauft, vor dem Laden warteten 500 Leute, die frischgebackenen Kneipenwirte stiegen auf einen Schutt-Container, um sich bei allen zu bedanken. Das „Hagestolz“ war geboren.

Mit der Bar in der Jungbuschstraße hat Mannheim als Ausgehstadt einen Schub bekommen. „Das sagen zumindest andere“, meint Paul Sieferle und grinst. „Aber das Hagestolz hat bestimmt dem ganzen Viertel Drive gegeben. Wir haben irgendwie den Zeitgeist getroffen, das hat schon etwas gemacht mit der Stadt.“ Klassische Cocktails werden dort in einer modernen Form wiederbelebt. Das Hagestolz ist ein bisschen wie Berlin – aber auf eine bodenständige Art. „Abian kommt aus dem Berlin, ich komme aus dem Schwarzwald“, sagt Paul Sieferle. „Von mir kommen die Obstbrände.“

Aus eins mach drei

Der 33-Jährige erzählt die Geschichte im Odeon, denn zu den Anfängen ist er inzwischen zurückgekehrt. Zum Hagestolz kam zunächst das „Sieferle&Kø“ in der Neckarvorlandstraße hinzu – und 2019 übernahmen die Geschäftspartner auch das Odeon: der Ort, an dem einst alles begann. Die drei Bars folgen jeweils einem etwas anderen Konzept. Ein Schaumdrink in einem Stielglas sei nichts für das Hagestolz, findet Paul Sieferle, sondern eher ein Fall für Sieferle&Kø. Im Odeon wiederum hat er sich der Aperitivo-Kultur verschrieben, dort gibt es auch eine Käseplatte oder Häppchen zum Getränk. „Wir sind mit der Zeit eben auch ein bisschen älter geworden – genau wie unsere Gäste.“

Energydrinks gehen in allen drei Häusern nicht über die Theke. Doch für ein Mainstream-Getränk wie „Aperol Spritz“ ist im Odeon durchaus Platz, wenn auch mit besonderer Avocado-Note. Paul Sieferle ist im Duo für die Getränke- und Speisekarten zuständig. Die Ideen für neue Drinks kommen ihm oft ganz intuitiv, häufig beim Kochen. „Ich erstelle dann ein Aromaprofil, probiere ganz viel aus und überlege mir, in welchen Laden der Drink passt.“

Personalführung aus dem Tourbus

Nach Mannheim kam Paul Sieferle 2009 allerdings nicht wegen der Gastronomie, sondern für sein Studium an der Popakademie. Sechs Jahre war er als Bassist Bandmitglied von Max Giesinger – die Personalführung erledigte er in dieser Zeit zum Teil aus dem Tourbus heraus. Bis er merkte, dass die Doppelrolle auf Dauer zu viel wurde, schließlich ist der 33-Jährige inzwischen auch Vater. Als Bassist hat er deshalb eine Pause eingelegt – abgeschrieben hat er die Musik aber nicht.

Beide Branchen erleben gerade schwierige Zeiten. Wegen der Corona-Pandemie liegt das gastronomische Leben genauso still wie die Musik- und Konzertkultur. Nach einer kurzen Schockstarre haben Sieferle und sein Team 2020 versucht, sich mit der Situation zu arrangieren. Über den Online-Shop bieten sie fertig gemixte Cocktails in Flaschen für zu Hause an. Im ersten Lockdown schwärmten sie jeden Freitag auf Fahrrädern aus, um die Gäste zu versorgen – Paul Sieferle fuhr mit dem Rennrad bis nach Speyer.

„Eine Gaststätte gehört zum Kulturgut“

„Wir haben gut gewirtschaftet, und wir fahren beide kein teures Auto und tragen keine Rolex“, sagt der Barbesitzer. Noch habe er niemanden seiner 25 Mitarbeiter entlassen müssen. „Ich habe schon die Hoffnung, dass die Gäste uns wieder besuchen werden, wenn es möglich ist. Eine Gaststätte gehört einfach zum Kulturgut.“

Das Virus nimmt er sehr ernst. Er komme nicht nur aus einer Winzer-, sondern auch aus einer Mediziner-Familie, erklärt Sieferle. Schon als das Coronavirus im Januar 2020 noch vor allem im fernen China wütete, besorgte er Desinfektionsmittel für seine Mitarbeiter. Trotzdem freut er sich auf die Zeit, wenn alles wieder vorbei ist. „Diesen Tag – wenn das Hagestolz nachts um 3 Uhr brechend voll ist – den will ich erleben.“