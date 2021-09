In Arbeiterhaushalten herrscht Ordnung: „Nooch de achdä gibt’s nix mehr Warmes zu esse!“, sagt die herzensgute Hilde kategorisch. Wer nun, wie Hilde Ceylan, in zweiter Ehe mit einem sonst wenig traditionellen türkischen Bierkutscher und späteren Betonmischer verheiratet ist, dessen Verwandtschaft zu Besuch ist und gerade am Abend davon ausgeht, üppig und warm bewirtet zu werden, gerät beim

...