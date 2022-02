Entspannungstechniken - wie junge Menschen besser durch die Pandemie kommen

Mannheim. Die Corona-Pandemie hat das Leben auf verschiedenen Ebenen verändert. Zahlreiche Menschen haben in den vergangenen zwei Jahren vor allem im Homeoffice gearbeitet oder tun es noch immer. Zwar verbringen die Eltern dadurch mehr Zeit daheim, dennoch haben sie nicht automatisch mehr Zeit für ihre Kinder, die aufgrund von digitalem Unterricht und geschlossenen Kitas ebenfalls häufiger daheim waren. Die Konsequenzen: Gereizte Eltern, die weder den beruflichen Aufgaben noch den Kindern gerecht werden, erklärt die promovierte und habilitierte Psychologin Ulrike Petermann, deren Schwerpunkt unter anderem im Bereich der klinischen Kinderpsychologie und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie liegt. „Es ist schwer, Kinder und die Homeoffice-Situation unter einen Hut zu kriegen. Da liegen natürlich die Nerven blank.“

Vor allem Kinder und Jugendliche wurden nicht zuletzt auch längere Zeit von der Politik vernachlässigt, betont Petermann in ihrem Werk „Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche“. Die Erstauflage stamm aus dem Jahr 1996, vergangenes Jahr hat der Weinheimer Beltz-Verlag das Buch als 9. aktualisierte Auflage veröffentlicht. Darin gibt Petermann zahlreiche Tipps, damit vor allem junge Menschen besser durch die Pandemie kommen.

Es werde angenommen, dass in den Zeiten, in denen die Familien gezwungen waren, mehr Zeit in extremer Enge zu verbringen, Misshandlung und Missbrauch von Kindern zugenommen haben, auch wenn es keine gesicherten Zahlen gebe. Viele Kinder seien zudem weniger aus dem Haus gegangen, der Bewegungsmangel, gekoppelt mit falscher Ernährung habe nicht selten zu Übergewicht geführt, so die Psychologin. Kinder sind dadurch Hänseleien verstärkt ausgesetzt, gleichzeitig steige das Risiko für Typ-1-Diabetes durch das Übergewicht, erklärt Petermann. Kleinkinder lernen normalerweise soziale Kompetenzen voneinander. Auch das falle durch die Ausgangsbeschränkungen weg. Viele Kinder sind angespannt. „Es gibt viele Kinder, die es erstaunlich gut wegstecken“, sagt sie. Doch das ist nicht bei allen der Fall. Bei vielen jungen Menschen habe Einsamkeit und Isolationen für Angststörungen und Depressionen gesorgt. „Sie vermissen Spielkameraden, Kita und Schule, denn der Mensch ist ein soziales Wesen“, sagt sie. „Wir haben alle ein soziales Anschlussbedürfnis“, sagt sie. „Angststörungen und Depressionen hängen eng zusammen“, erklärt Petermann. Generell haben psychische Erkrankungen bei der Bevölkerung zugenommen, sagt Petermann. Auch seien die Wartezeiten für eine Therapie länger geworden.

Die Kinder- und Jugendpsychologie liegt Petermann am Herzen. „Mir kam die Idee, ich mache ein Buch und schreibe es von Anfang bis Ende selbst, damit es für Lehrer, Sozialpädagogen aber auch Eltern, die sich informieren möchten, lesbar und verstehbar ist“, erklärt sie. Das Buch hat drei Zielgruppen: Einerseits eignet sich ihr Praxiswerk für Psychologen und Pädagogen, die sich zügig einen Überblick zum Thema verschaffen möchten. Aber auch Eltern können es nutzen, da es gut verständlich geschrieben ist. Mit einem durchschnittlichen Bildungsabschluss und Offenheit für das Thema könne man das Buch gut verstehen, sagt sie. Das Buch sei im Sinne eines Sachbuches verfasst. „Davon profitieren Eltern in jedem Fall.“

Die Übungen und Tipps können angewandt werden, wenn bereits Probleme vorhanden sind, aber auch vorbeugend helfen. „Eine Entspannungstechnik ist nie als alleinige Methode für eine psychische Störung oder ein Problem gedacht“, sagt Petermann. Die Techniken können unter anderem bei ADHS, aggressivem Verhalten, Angststörungen sowie nicht stark ausgeprägten Depressionen als zusätzliche Hilfe eingesetzt werden. Die 67-Jährige erklärt anschaulich, wie sich Verhaltensprobleme entwickeln, welche Entspannungstechniken es gibt, etwa Autogenes Training oder die Progressive Muskelentspannung. Gleichzeitig erklärt sie, wie Kinder und Jugendliche vom Schildkröten-Fantasie-Verfahren oder den Kapitän-Nemo-Geschichten profitieren können. Für Kinder und Jugendliche sollten unbedingt altersangemessene Verfahren Verwendung finden, wie bei den genannten. Die Psychologin redet im Buch auch über Kontraindikationen und hat dem Thema ein komplettes Kapitel gewidmet. Bei Jugendlichen mit Depressionen könne ein Entspannungsverfahren auch kontraproduktiv sein, warnt sie. In diesen Fällen rät sie, mit einem psychologischen Fachmann zu reden.

Anwendbar seien die Entspannungsverfahren zur Prävention etwa ab einem Alter von fünf Jahren, etwa damit die Kleinen nach dem Toben herunterkommen und sich besser konzentrieren oder einschlafen können. Besonders hilfreich seien etwa das Erzählen oder Vorlesen von Geschichten, die nicht zu spannend sind. „Wenn es regelmäßig gemacht wird, zum Beispiel vor dem Einschlafen, kann das den Einschlafprozess, das Hinübergleiten vom Wachzustand in den Schlafzustand begünstigen“, sagt Petermann. „Bei Schulkindern kann eine Entspannungsübung helfen, wenn sie sich konzentrieren müssen, etwa vor Beginn der Hausaufgaben.“

Das Ruheritual könne helfen, wenn die Kinder vorher getobt haben, damit sie wieder runterkommen können. Im Alltag integriert, helfe es gegen Stress, Unaufmerksamkeit aber auch Einschlafprobleme. Wichtig sei, dass die Übungen zu einem Ritual werden, also immer zur gleichen Zeit angewandt werde. „Dann strukturiert es den Tag“, sagt sie. „Das ist ganz wichtig für Kinder, dass sie einen strukturierten Tagesablauf mit regelmäßig wiederkehrenden Ereignissen haben.“

Rituale seien generell wichtig. Bei Kindern bis 12 Jahre eignen sich laut Petermann besonders die sogenannten imaginativen Verfahren. „Autogenes Training ist für Kinder vollkommen ungeeignet, weil es zu kognitiv ist“, sagt sie. Profitieren können Kinder und Jugendliche jedoch, wenn die beiden Grundübungen des autogenen Trainings geschickt in eine Entspannungsgeschichte einbettet werden, wie etwa in einer Kapitän Nemo Geschichte. „Entspannung und Ruhe herstellen hat nichts mit Zauberei zu tun. Entspannungs- und Ruheeffekte leben von einer gleichbleibenden Struktur im Aufbau der Instruktionen der Entspannung.“

Bei jüngeren Kindern, etwa im Alter von drei Jahren, gibt es ebenfalls Möglichkeiten zur Entspannung. „Wenn das Kind keinen Mittagsschlaf macht, ist es sinnvoll, ein Ruheritual für 15 oder 20 Minuten nachmittags durchzuführen“, erklärt Petermann. „Damit wird der Tag in zwei Hälfen geteilt.“ Sie rät, dem Kind auf ruhige Art das Lieblingsbuch zusammengekuschelt auf der Couch vorzulesen. „Danach kann das Kind mit etwas größerer Ausgeglichenheit in die zweite Tageshälfte starten“, sagt sie. „Wichtig ist, dass man es einmal am Tag als festes Ritual einplant. Dann gewöhnt sich das Kind daran und kommt runter. Kinder empfinden es wohltuend, wenn sich die Mutter oder der Vater in dieser Zeit nur sich dem Kind widmet, ohne nebenher etwas anderes zu machen. „Das ist die größte Belohnung und Wertschätzung, die man einem Kind geben kann.“

Info: Ulrike Petermann wurde 1954 in Bensheim geboren und studierte Pädagogik und Psychologie an der Uni Mannheim und Bonn. Sie promovierte 1982 zum Dr. phil und habilitierte 1986. In den vergangenen 13 Jahre hatte sie eine Professur an der Uni in Bremen mit Schwerpunkt im Bereich der klinischen Kinderpsychologie und Kinder/Jugend-Psychotherapie. Zu ihren Bereichen zählen auch Pädagogik, Sozialpädagogik, Schule und Sonderpädagogik. Mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann, Kollegen und Psychologen Franz Petermann, der aus Weinheim stammt, arbeitete sie eng zusammen und schrieb mit ihm verschiedene Bücher. Ulrike Petermann forscht auch auf dem Gebiet der Angststörungen und depressiven Störungen. Ihr Werk „Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche“ (Beltz-Verlag, 16 Euro) ist bereits 1996 erschienen. Eine aktualisierte und erweiterte Auflage kam 2021 auf den Markt. cap