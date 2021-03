  Ein Album wie eine Überraschungstüte

Die Band Pudeldame nimmt Großstädter um die 30, und damit auch sich selbst, nicht so ernst. Das wird schon beim ersten Stück des Albums „Kinder Ohne Freunde“ klar: In „Berlin Midde“ prahlt ein zugezogener Berliner etwa mit „Ich hab einiges auf Lager / Mit Bücher und Theater“, nur um am Ende zuzugeben „Ich brauch’ ’n Schlafplatz“. Auch die anderen Tracks lassen Bilder im Kopf entstehen, etwa die „Diva“ mit roten Lippen und weißem Wein, die „mag, dass man sie lieb hat“.

AdUnit urban-intext1

Den Sprachwandel nutzt die Pop-Band geschickt: So fließen gerne mal die für die Sprache junger Erwachsener typischen Anglizismen in die ansonsten deutschen Texte ein: „Baby, du und ich ein neuer Anstrich / Made of Plastic / Und ich fühl mich so wie 20 / So elastisch.“

In musikalischer Hinsicht ist das Album eine Überraschungstüte: Der titelgebende Song „Kinder Ohne Freunde“ lässt sich am ehesten dem House oder Minimal Electro zuordnen. Ansonsten bieten Pudeldame einen wilden Mix aus lateinamerikanischen Elementen, Gitarrensolos und 80er Jahre-Discoklängen.

Hin und wieder wirkt der expressionistisch-verrückte Ausdruck etwas zu gewollt, etwa in „Herz bricht“. In den Uptempo-Nummern wirken die Text-Musik-Scheren stimmiger.

AdUnit urban-intext2

Doch unbestreitbar bleiben die Stücke im Kopf hängen. Allen voran: „Schön“, das mit einem simplen Refrain „Oh mein Gott / Gott ist er schön / Oh mein Gott, Er ist so schön“ ins Ohr geht – dabei jedoch ironisch eine kaputte Beziehung auf’s Korn nimmt. julb