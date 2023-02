Die Scorpions vor Show in Mannheim: "Wohl nie wieder Konzerte in Russland"

Schon kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine war den Scorpions klar: „Wir können Russland nicht mehr mit Strophen wie ‚Follow the Moskva – Down to Gorky Park‘ romantisieren“, sagte Sänger Klaus Meine im März 2022 bei einem Gastspiel in Las Vegas. Deshalb habe die weltweit erfolgreiche Hardrock-Band aus Hannover als Statement zur Unterstützung der Ukraine den Anfang der Wendehymne „Wind Of

...