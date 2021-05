Beim Blick aus dem Fenster entstehen neue Ideen

Es begann alles mit einem Traum von einer Gottesanbeterin, erzählt Silvia Subosco. Das kleine Insekt ging der Mannheimer Musikerin nicht mehr aus dem Kopf, sie suchte im Internet danach – und machte es schließlich zur Namensgeberin ihres Duos Golden Mantis (auf Deutsch: Goldene Gottesanbeterin). Zum 2019 gegründeten Duo gehört neben Sängerin Subosco Roger Münzenmayer, seit den 80ern musikalisch und privat der Mann an ihrer Seite.

Nach verschiedenen Konstellationen in Bands entschieden sich die beiden, als Duo neue musikalische Wege zu gehen. „Eine Band ist wie eine zweite Ehe. Jeder hat andere Ideen, für die man kämpft und schließlich Kompromisse finden muss“, beschreibt Subosco. Zu zweit sei es für sie als eingespieltes Team einfacher und flexibler. Schließlich könnten sie so Ideen, etwa für ein neues Musikvideo, unmittelbar umsetzen, so Münzenmayer. Dass sie musikalisch genau wissen, was sie wollen, zeigt sich auch in der Art ihrer Stücke. „Eher ruhig, etwas melancholisch, die richtige Musik für die entsprechende Nische“, erklärt der Musiker, der im Hauptberuf einem Bürojob nachgeht.

Inspiration für ihre Lieder finden die kreativen Feudenheimer überall. „Man muss nur aus dem Fenster sehen, und schon hat man Ideen für drei neue Songs“, sagt Subosco.

Neben ihrem Duo sind Subosco und Münzenmayer Teil der Coverband The Valentins, mit der sie vor der Pandemie regelmäßig auf der Bühne standen. Mit Golden Mantis schlagen sie andere Wege ein: Als „recording artists“ („Aufnahme-Künstler“) konzentrieren sie sich auf die Produktion neuer Songs oder Musikvideos statt auf Auftritte. Das habe ihnen schon Hörer in 85 Ländern gebracht. Zu hören sind sie vor allem über Internetradiosender.

Mit ihrem neuen Album „Yesterday News“ (auf Deutsch: Nachrichten von gestern) wollen die Golden Mantis die CD fördern: Während es als Download nur sechs Songs gibt, sind auf der CD zwei exklusive Bonus-Tracks enthalten.