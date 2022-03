Zwischen Krieg und Krise

Alles sah nach einem guten Reisejahr aus – trotz Corona. Immerhin hat das Robert Koch-Institut inzwischen alle Hochrisikogebiete gestrichen. Doch dann kam der Krieg in der Ukraine. Der Schock ist groß, die Hilfsbereitschaft auch. Die Reaktionen in der Touristik sind unterschiedlich. Inwieweit dieser Krieg „die nach zwei Jahren sehr große Reiselust der Deutschen beeinflussen wird, vermag niemand zu sagen“, sagt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands. In der aktuellen Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) waren die Aussichten auf das aktuelle Reisejahr noch sehr gut, die Reiselust war mit 61 Prozent auf einem Höchststand.

„Urlaubsreisen“, so Martin Lohmann, wissenschaftlicher Berater der FUR, seien für die meisten Deutschen „ein unverzichtbarer Bestandteil der Lebensqualität“. Allerdings seien die Rahmenbedingungen für den Tourismus noch immer herausfordernd. Das hat sich durch Russlands Einmarsch in die Ukraine nicht verbessert. In der Reiseanalyse ist von ersten Anzeichen der Erholung 2021 die Rede mit neun Prozent mehr Urlaubsreisen als 2020 und Gesamtausgaben von 56 Milliarden Euro (plus 24 Prozent).

Steigerungen gab es vor allem bei den Destinationen, die „2020 am meisten Federn gelassen hatten“: Spanien, Italien, Türkei, Portugal, Kroatien, Griechenland. Auch Flugreisen, Hotelübernachtungen und Pauschalreisen legten zu, blieben aber „noch klar unter 2019“.

Im Januar dieses Jahres planten fast zwei Drittel der Deutschen, 2022 sicher zu verreisen. Als wichtigste Motive nannten sie Abstand zum Alltag, Spaß, Sonne, Entspannung, frische Kraft und Zeit füreinander. Aber auch Gesundheit und Entspannung und gemeinsame Erlebnisse standen hoch im Kurs. 47 Prozent der Befragten legten Wert auf ökologische Nachhaltigkeit, für 64 Prozent war ein sozialverträglicher Urlaub wichtig. Am tatsächlichen Reiseverhalten bewirken diese Einstellungen bislang allerdings noch wenig.

Was die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf den Tourismus angeht, erwartet Martin Lohmann nicht, „dass die Nachfrage wegbricht“. Viel hänge davon ab, wie weit der Krieg sich ausdehne und welche Folgen bei den Deutschen direkt ankommen.

Die Veranstalter haben ihre Russland-Reisen jedenfalls reihenweise absagen müssen. Für das erste Halbjahr strichen Hauser, Lernidee und Studiosus Reisen ihre Trips. Kreuzfahrtunternehmen wie Aida Cruises, MSC Cruises oder Tui Cruises machen einen Bogen um russische Häfen wie den beliebten Ostsee-Stopp Sankt Petersburg. Auch der Flussreiseveranstalter Phoenix hat vorerst bis Ende Mai alle Trips abgesagt. Das Stuttgarter Unternehmen Nicko Cruises geht noch einen Schritt weiter und hat Flussreisen für den Rest des Jahres gestrichen.

Die Überflugverbote für Russland und die Ukraine treffen so gut wie alle Fernflüge nach Asien. Besonders die Fluggesellschaften in Nordeuropa leiden darunter. Finnair etwa hatte sich dem Branchenportal Aerotelegraph zufolge darauf spezialisiert, Nordamerikaner via Helsinki und einmal quer über Russland nach Asien zu bringen. Ein Blick auf den Globus zeigt, dass dies die schnellste Route ist. Ohne die Zeitersparnis durch den russischen Luftraum lohnt sich die Strecke aber nicht mehr.

Die Airlines aus Westeuropa haben ebenfalls das Problem, dass sie nun für die Routen nach China, Korea und Japan erheblich längere Flugzeiten von ein bis zwei Stunden einkalkulieren müssen. Die Lage erinnert an den Kalten Krieg. Damals mussten Lufthansa und Co. sogar ein noch viel größeres Gebiet – nämlich die Sowjetunion – umfliegen. Die Folgen für die Kunden sind unerfreulich: Sie müssen wegen der längeren Flugzeiten und Mehrverbrauch an Sprit höhere Ticketpreise in Kauf nehmen.

Die in den Golfstaaten ansässigen Fluggesellschaften Emirates, Etihad und Qatar Airways haben in diesen Krisenzeiten gleich mehrere Vorteile: Sie verfügen über eigene massentaugliche Drehkreuze in Dubai, Abu Dhabi oder Doha, zudem haben sich die Golfstaaten zu populären Reisezielen entwickelt. Noch wichtiger aber ist die Tatsache, dass der russische Luftraum für diese Fluglinien nicht gesperrt ist und sie quasi an der Quelle noch einigermaßen billigen Rohöls sitzen.