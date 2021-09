Zur Kasse, bitte!

Der saarländische Minister Reinhold Jost ist in diesem Jahr Vorsitzender der deutschen Verbraucherschutzministerkonferenz und will den Posten nutzen, die gängige Praxis der Vorkasse neu zu überdenken. Mit diesem Vorschlag rennt er bei den Verbraucherschützern offene Türen ein. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) fordert, dass sich die Bundesregierung für ein Ende der Vorkasse bei Reisen einsetzt. „Das Beste wäre: Das Geld wird genau in dem Moment abgebucht, wenn ich die Reise antrete“, sagt VZBV-Chef Klaus Müller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pauschalreisen

Und so ist der aktuelle Stand bei Pauschalreisen: Seit deren Erfindung vor über 50 Jahren kassieren die Veranstalter happige Anzahlungen, auch wenn die Reise noch Monate entfernt ist. Der Bundesgerichtshof hat bereits 2014 entschieden, dass 20 Prozent des Reisepreises angemessen sind. Mehr könne nur in Ausnahmefällen verlangt werden. Und die Restzahlung darf nicht früher als 30 Tage vor Reisebeginn gefordert werden (AZ: X ZR 85/12). Die Veranstalter müssen sich zudem gegen Zahlungsunfähigkeit absichern und das mit einem Reisesicherungsschein nachweisen.

Flüge

Wer einen Flug bucht, der zahlt üblicherweise sofort und in voller Höhe. Eine Praxis, die den Verbrauchern immer wieder auf die Füße fällt: Im Corona-Lockdown nutzten Fluggesellschaften die Anzahlungen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, anstatt das Geld herauszurücken. Und bei Insolvenzen, wie etwa bei Air Berlin, war das Geld in der Regel komplett weg. Denn das Insolvenzrisiko trägt allein der Fluggast. Besser dran ist der Verbraucher, wenn er den Flug als Teil einer Pauschalreise kauft: Dann sind nur 20 Prozent anzuzahlen und mit einem Reisesicherungsschein abgesichert ist der Urlaub auch noch. Wer per Kreditkarte zahlt, verschiebt die Anzahlung nicht nur um bis zu einen Monat. Die Stiftung Warentest weist zudem auf das sogenannte Chargeback-Verfahren hin.

Wer z. B. seinen Air-Berlin-Trip mit Master- oder Visacard bezahlt hatte, der konnte sein Geld noch acht Wochen nach dem Leistungsausfall (also nicht nach Zahlung) zurückholen. Das Verfahren ist eigentlich dazu da, Karteninhaber vor Kreditkartenbetrug zu schützen. Es greift aber auch, wenn die bezahlte Leistung nicht erbracht wurde, egal ob wegen Corona oder Insolvenz. Pay as you fly: Unter diesem Stichwort bieten erste Fluggesellschaften Tickets ohne volle Vorauszahlung an. Gezahlt wird erst beim Check-in, dafür ist der Preis etwas höher. Auch Lufthansa plant einen solchen Tarif. Laut einer aktuellen Umfrage würden 43 Prozent der Deutschen für so einen Tarif auch einen Aufpreis zahlen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hotel und Ferienwohnungen

Wer seinen Urlaub nicht bei einem Reiseveranstalter, sondern direkt beim Hotel oder über ein Online-Portal bucht, der muss oft ebenfalls 100 Prozent anzahlen, zudem gilt für ihn das Pauschalreiserecht nicht. Damit steigt nicht nur das Insolvenzrisiko erheblich, es gilt im Zweifel auch je nach Zielgebiet z. B. das türkische oder portugiesische Mietrecht statt des deutschen BGB.

Wer dieses Risiko verhindern will, der kann ebenfalls wieder auf eine Pauschalreise zurückgreifen, wobei einige Veranstalter auch Einzelleistungen wie Pauschalreisen absichern. Alternativ bieten die großen Hotelportale wie Expedia, Booking und Check 24 auch die Option „kostenlos stornieren bis am Anreisetag um 18 Uhr“, die sie sich allerdings mit einem Aufpreis bezahlen lassen. Wie die Anzahlung in so einem Fall funktioniert, entscheidet jeder Hotelier individuell. Angezahltes Geld wieder zurückzubekommen, ist bei Portalen aber besonders schwierig, berichtet z. B. die Verbraucherzentrale Brandenburg. Denn die Portale sind nur Vermittler und warten erst mal, bis das Hotel das Geld wieder herausrückt. Auf diese Weise wartet der Verbraucher doppelt. Eine Lösung des Dilemmas bieten wieder Reiseveranstalter wie Tui oder FTI: Sie tun es mittlerweile den Portalen gleich und haben in ihren Systemen Tausende Hotels mit kostenlosem Storno bis zum Anreisetag um 18 Uhr freigeschaltet. Diese Raten sind im Reisebüro oder online buchbar.