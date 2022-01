Zum Durchatmen

Für viele gehören sie zum Winter einfach dazu: wenigstens ein paar Tage des Ausspannens in den Bergen, im Idealfall natürlich mit viel Schnee. Doch in Corona-Zeiten ist das nicht einfach, im Winter 2020/21 an vielen Orten wegen des Lockdowns nicht möglich gewesen. In diesem Winter jedoch zeigt etwa Seefeld in Tirol, wie es gehen kann – erst recht, nachdem im Ort vor der Ski-WM Anfang 2019 Einiges gemacht wurde.

Ohnehin kann Seefeld mit vielen Pfunden wuchern. Mit „Schneegarantie“ werben gar Mutige vor Ort, doch zumindest eines stimmt: Auch wenn sich in bayerischen Nachbarorten wie Garmisch oder Mittenwald das Gelände grün (oder korrekter: grau) zeigt, kann Seefeld auf 1200 Metern weiße Pracht bieten. An diesen Weihnachten zeigte das Thermometer hier stolze minus 14 Grad.

Kein Wunder, dass im Ort seit jeher der Wintersport zu Hause ist – bis hin als Standbein der Olympischen Winterspiele 1964 und 1976 im nahen Innsbruck. Zuletzt Anfang 2019: die Ski-Weltmeisterschaften in der Nordischen Kombination. Und am 28. Januar folgt das viertägige Seefeld Nordic Combined Triple.

Paradies für Langläufer

Im Alltag jedoch ist Wintersport in Seefeld dank Umfang und Qualität seiner regelmäßig als vorbildlich bewerteten Loipen vom Langlauf dominiert. Das prägt ein eher gediegenes Klima am Ort. Seefeld fehlt das Hedonistische von Ischgl ebenso wie das Großspurige von Kitzbühel.

Spaß und Eleganz muss man dennoch nicht vermissen – dank der Investitionen im Vorfeld der Ski-WM von 2019. Das Millionenprojekt hat den Gemeindesäckel des kleinen Ortes zwar mächtig belastet, das Städtchen jedoch auch vorangebracht. „Ich war sieben Jahre weg, zuletzt in Hamburg“, schmunzelt die Bedienung an der Bar im Hotel „Haymon“: „Nun muss ich mich an manchen Stellen erst neu zurechtfinden.“

Der Bahnhof etwa erhielt nicht nur mit dem Dach in Form einer Skischanze ein eindrucksvolles Äußeres, sondern auch Räume für das Touristik-Büro sowie Fahrstühle, der Vorplatz einen neuen Zuschnitt.

Der nahe der Schanzen liegende Tennisclub hat von der Umgestaltung des Areals profitiert und ein neues Clubhaus erhalten. Auf seiner Terrasse mit lindgrünen Wärmedecken lässt sich der Blick auf die Piste genießen. Der vorbeifließende Raabach wurde mit einem ordentlichen Weg flankiert; Spaziergänger und Skifahrer müssen nun, anders als früher, nicht mehr die Loipen queren. Das Kreuzen der Zufahrtsstraßen erfolgt fortan in Fußgängertunneln, die mit Teppichboden ausgelegt sind – um die Skier zu schonen.

Streichelzoo als Neuheit

Die Feuerwehr wurde verlegt, das bisherige Spritzenhaus im Ortskern dem Verein Kunst in Seefeld (KIS) übergeben. Auch für die Kinder kam eine Attraktion hinzu: Neben dem Olympiabad baute Hotelier Seyrling sich ein prächtiges Wohnhaus aus Holz, in dem er sich auch einen Kindheitstraum erfüllte: einen Streichelzoo, der für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich ist. Gepflegt werden die Tiere von einer jungen Frau, die vor Corona in der Modebranche tätig war. „Auch für mich ist das jetzt ein Kindheitstraum“, kommentiert sie den grundlegenden Wechsel ihrer Erlebniswelten.

Aber natürlich macht Corona der Hotellerie und Gastronomie das Leben schwer. Holländer etwa, als Flachländler große Fans der Tiroler Berge, hatten in diesem Winter Einreisebeschränkungen; für jene Gäste, die kommen konnten, gab es Vorkehrungen, die allerdings auch ein Höchstmaß an Sicherheit boten.

Der Weihnachtsmarkt, traditionell vom Rotary-Club mitgestaltet, war eingezäunt und nur mit „2G“ zu besuchen. In Gaststätten und Hotels lag die Sperrstunde über Weihnachten bei 23 Uhr, an Silvester gar bei 22 Uhr. Alleine die Christmette an Heiligabend konnte wie gewohnt um 23 Uhr stattfinden – mit Abstand in den Kirchenbänken und mit Masken. Anders als in den Vorjahren spielten die Posaunenbläser aber nicht vom Balkon des nahen Hotels Krumers, sondern vor dem Pfarrhaus.

„Die Hotellerie wird sich durch Corona langfristig verändern“, ist Markus Hiltpolt, Chef des „Haymon“, überzeugt. Doch das wäre ein Prozess, der bereits vor Corona eingesetzt hat. So manches große Hotel vor Ort wechselte in den letzten Jahren den Besitzer, so das Vier-Sterne-Haus „Seespitz“. Was kein Schaden sein muss: Die Investoren modernisierten das Gebäude am Maximilian-See. Jedoch sei die familiäre Atmosphäre, die es unter dem früheren Besitzer gab, etwas verloren gegangen, meint ein Steuerberater vom Bodensee, der seit Jahren nach Seefeld kommt.

Stillstand jedenfalls herrscht in der Hotellerie in Seefeld nicht. Es wird kräftig investiert wie etwa im „Elite“, das daher für längere Zeit geschlossen ist. Auch andere entwickeln neue Ideen. Das Alpenhotel am Marktplatz etwa inszeniert sich unter dem Beinamen „Fall in love“ als Herberge für Liebende. Einige Zimmer wurden pink ausgestattet. Doch am Ende bleibt als Hauptattraktion vor allem die wunderbare Naturlandschaft, in der man gerade in dieser Zeit der Masken ein paar Tage kräftig frei durchatmen kann: bei Abfahrten oder auf den Loipen, beim Spaziergang zum barocken Seekirchl, dem Wahrzeichen Seefelds, oder um den Kaiser-Maximilian-See.

Im Wäldchen an seinem Rande sind die Eichhörnchen in diesem Winter noch zutraulicher als sonst – welch ein schöner Kontrast zur Kultur des Abstandhaltens.