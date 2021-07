Zu Besuch im größten Hindu-Tempel Kontinentaleuropas

Im roten Sari und mit Girlanden geschmückt blickt Tempelgöttin Sri Kamadchi Ampal nach Osten zur aufgehenden Sonne. Auf dem Boden hockend beten Frauen in kunterbunten Saris, ihre Kinder, Männer – und Sunil. Er ist 27 Jahre alt, Hindu, Tamile mit deutschem Pass und arbeitet in der IT-Branche. Zweimal pro Woche geht er in den Tempel. Er faltet seine Hände vor dem Gesicht, mit den Fingerspitzen nach oben, und erweist Kamadchi Ampal und anderen Göttern Respekt, Dank und Hingabe. Was er sich wünscht, wissen wir nicht. Doch die Tempelgöttin Sri Kamadchi Ampal kann Wünsche von den Augen ablesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bergbau noch bis 2010, Stahl, Chemie: Hamm ist keine aufregende Stadt. Aber in Hamm kann man ein authentisches Stück Indien erleben. Im Industriegebiet von Hamm-Uentrop steht der größte Hindu-Tempel Kontinentaleuropas: Grundfläche 27 mal 27 Meter, mit einem 17 Meter hohen Gopuram, dem Eingangsturm. Wie der nach Hamm kam? „Es war Gottes Wille“, sagt Hindu-Priester Arumugam Paskaran. Auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka führte ihn eine Odyssee über Moskau und Berlin Richtung Paris. „Während der Zugfahrt hatte ich plötzlich großen Hunger und ich stieg einfach aus“, erzählt der Mann mit dem langen weißen Bart. „So kam ich nach Hamm. Und ich blieb.“

Hamm Anreise Mit dem Zug über Dortmund nach Hamm in Westfalen, www.bahn.de. Unterkunft Nächstgelegenes Hotel zum Tempel ist der Lippborger Hof im Lippetal, DZ ab 70 Euro, www.lippborgerhof.de. Idyllischer und auch nur 30 Minuten vom Tempel entfernt nächtigt man im 3-Sterne-Hotel Lohmann in Drensteinfurt, mit Biergarten und Restaurant. DZ ab 95 Euro, www.hotel-restaurant-lohmann.de. Essen und Trinken Kartoffelaufläufe, Rösti und Folienkartoffeln stehen im Restaurant Knolle im Mittelpunkt, www.knolle-hamm.de. In der einzigen Gasthausbrauerei in Hamm kommen Deftiges vom Freilandschwein und hauseigenes Bier auf den Tisch, https://brauhof-wilshaus.de. Aktivitäten Das Tempel-Jahresfest findet bis zum 14. Juli statt. Prozession zum Kanal am 12. Juli. Weitere Festtage: www.hinduistische-gemeinde-deutschland.de/download/jahresprogramm-2021-deutsch. Öffnungszeiten: täglich 8-13 und 17-19 Uhr. Gottesdienste täglich 8, 12, 18 Uhr. Allgemeine Informationen www.hamm.de

Noch im gleichen Jahr, 1989, baute sich Paskaran einen Schrein in seine Wohnung. Drei Jahre später folgte ein kleiner Tempel, 2002 der jetzige große. Architekt war der Deutsche Heinz-Rainer Eichhorst aus Hamm, der keinerlei Erfahrung im Bau von hinduistischen Tempeln hatte. Doch während eines mehrwöchigen Aufenthaltes in Südindien ließ er sich über die religiösen Vorschriften dafür unterrichten. Der Kanchi-Kamadchi-Tempel im südindischen Kanchipuram wurde die Vorlage. Die Stadt Hamm stellte das Grundstück zur Verfügung und die Baukosten in Höhe von gut 1,5 Millionen Euro sammelte Paskaran durch Spenden und Darlehen ein. 20 000 Hindus aus ganz Europa feierten 13 Stunden lang die Einweihung des Sri-Kamadchi-Ampal-Tempels: „Die hinduistische Bevölkerung hatte nun einen Zufluchtsort für ihre religiösen Zeremonien“, sagt der 57-jährige Priester, den sie als ihren Guru, ihren Lehrer, achten. Immerhin 45 000 Hindus leben in Deutschland. „Alle gut integriert“, glaubt Paskaran, „viele haben inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit. Fast alle sind berufstätig, in allen Schichten, vom Arbeiter bis zum Akademiker. Inzwischen wächst ja bereits die zweite Generation heran.“ Für viele westliche Betrachter wirkt der Hinduismus mit seinen Skulpturen, Mythologien und Hindu-Gottheiten wie eine Mischung aus Religion, Kult und Fantasy. Allein im Tempel von Hamm findet man 200 Gottheiten. Im Hinduismus gibt es keinen einheitlichen Religionsstifter, kein gemeinsames Glaubensbekenntnis, keine zentrale religiöse Institution. „Der Tempel ist für alle Menschen geöffnet. Jeder kann seine Sorgen spirituell mit den Göttern besprechen“, sagt Paskaran. Nur sollte man im Tempel respektvoll gekleidet sein, keine Leder- oder andere von Tieren stammende Kleidung tragen, nicht essen und trinken, sich ruhig verhalten, barfuß oder auf Socken gehen.

Der Duft von Räucherstäbchen liegt in der Luft: Eine der drei täglichen Zeremonien ist im Gange. Für Waschungen geht’s 300 Meter weiter unter eine triste dunkle Brücke am Datteln-Hamm-Kanal – mit wenig einladendem Wasser. „Der Kanal ist unser Ganges-Ersatz. Wir glauben, dass Flüsse und Seen von Gott kommen“, sagt der Priester und ergänzt: „Mich stört es nicht, dass unser Tempel mitten in einem Industriegebiet liegt. Unsere Zeremonien sind oft laut und in einem Industriegebiet fühlt sich dadurch niemand beeinträchtigt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim jährlichen, zwei Wochen dauernden Tempelfest kommen 15 000 Menschen: Es ist das größte Hindu-Fest in Deutschland. Bei ekstatischen Tänzen und Kasteiungen stechen sich manche Männer Spieße, Haken und Nägel in Mund, Wangen oder Rücken. Rituale, die Paskaran duldet, aber nicht fördert oder gar fordert. „Die Kasteiungen sind Sache der Gläubigen. Man opfert sich der Göttin und bittet durch Kasteiung um Hilfe.“ Blut fließt nicht, weil die Gläubigen unter dem Schutz der Göttin stehen und von einem Zeremonien-Meister begleitet werden, „der die Techniken für die Einstechungen kennt und die Gläubigen mental auf ihre Strapaze einstimmt“, so der Priester. Und Göttin Sri Kamadchi Ampal hält schützend ihre Hand über Hamm, Tempel, Kanal – und Sunil.