Wunderbar weit weg

Krass“, entfährt es einer Seniorin beim Blick über die Reling der „Vasco da Gama“, während das Kreuzfahrtschiff vorsichtig in den Hafen von Mindelo auf der Kapverden-Insel São Vicente manövriert. Ja, es stimmt: Gleich nördlich der Mole erstreckt sich der gleißend helle Laginha Beach. Und der Atlantik davor ist selbst bei bewölktem Himmel derart unverschämt helltürkis, dass man diese Farbe durchaus „krass“ finden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den Küsten der Kapverdischen Inseln gibt es etliche Strände, die es mit Klassikern in der Karibik oder in Kalifornien locker aufnehmen können. Der berühmteste auf der Insel Boa Vista heißt „Santa Monica Beach“ nach dem Vorbild südlich von Los Angeles. Manche Küstenabschnitte eignen sich wegen der starken Brandung nur zum Kitesurfen, andere bilden wunderbar geschützte Badebuchten. Die Tauchgründe gelten als exquisit. Überlaufen ist es noch nirgends. Manche sagen, die Kapverdischen Inseln seien wie die Kanaren vor 30 Jahren. Und tatsächlich: Besonders die nördlichen Inseln São Vicente und Santo Antão liegen noch weit weg vom Weltgeschehen.

Kapverden Anreise Tuifly bietet Nonstop-Flüge von Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Stuttgart und München in 6 bis 7 Stunden nach Sal und Boa Vista an (www.tui.com/flug). TAP bietet Linienflüge über Lissabon nach Sal, Santiago und São Vicente (www.flytap.com). Rundreise Die beschriebenen Stationen sind Teil der 13-tägigen Kreuzfahrt „Sonne, Strand, Safari. Afrikanisches Flair im Atlantik“. Überdies werden die Inseln Sal, Boa Vista und Santiago sowie Dakar im Senegal angelaufen. Die Reise mit der „Vasco da Gama“ wird ab Gran Canaria ab 1599 Euro angeboten. Termine ab 19. April sowie im Januar/Februar 2023 (www.nicko-cruises.de). Allgemeine Information www.turismo.cv MWE

Das merkt besonders, wer mit dem Kreuzfahrtschiff anreist. Zwei bis drei Tage über den bewegten Atlantik dauert die Reise von Gran Canaria südwärts, bis endlich die Spitzen von Santo Antão über dem Horizont auftauchen. Alle zehn bewohnten Inseln sind vulkanisch und liegen fast 600 Kilometer vom nächsten Festland im Senegal entfernt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf den Kapverden kann man gefühlt eine kleine Weltreise unternehmen. Sie beginnt im quirligen Mindelo, der zweitgrößten Stadt des Mini-Staates, mit portugiesischer Kolonialarchitektur in Bonbonfarben. Im 19. Jahrhundert wurde der Naturhafen reich als Zwischenstopp für Dampfer zum Nachladen von Kohlen bei der Atlantik-Überquerung. Neben dem Fischmarkt hat man den Turm von Belem in Lissabon kopiert, kleiner zwar, aber mit großartigem Panorama auf die Stadt und den Porto Grande, einen riesigen unterseeischen Vulkankrater. Portugiesisch ist auf dem Archipel noch immer die Verkehrssprache. Trotzdem sind die Kapverdier stolz auf ihre Souveränität. Ein roter Balken in ihrer Flagge erinnert an das Blutvergießen im Unabhängigkeitskampf 1975. Eine schwimmende Bühne mit Café mitten im Hafen soll neuerdings die eigenen Musiktraditionen der Inseln wachhalten. Hier werden Rhythmen aus fast aller Welt gespielt.

In der Nähe hat ein junger Mann mit Schulheften auf dem Arm Gesprächsbedarf. Gleich müsse er zur Abendschule. Aber vorher wolle er noch etwas Englisch üben für sein Studium in den Niederlanden. Bewässerungsfeldbau wolle er lernen mit einem Stipendium der Inselregierung und dann mindestens fünf Jahre als Ingenieur helfen, die kargen Erträge auf den trockenen Inseln zu verbessern. Das meiste Gemüse in der Markthalle von Mindelo ist schließlich importiert.

Mit einem Kleinbus geht es anschließend raus aus der Stadt. Viele Kurven führen steil auf den Monte Verde. 1500 Meter hoch sei der Tafelberg, sagt der Busfahrer. Der Höhenmesser zeigt knapp die Hälfte – und grün ist auf dem Schlackenkegel auch fast nichts. Karg wie eine Mondlandschaft wirken die umliegenden Kiestäler vor den schroffen Flanken der südlichen Topa de Caixa. Jungfräuliches Land, spektakulär wild. Man wünscht dem angehenden Bewässerungsingenieur in Mindelo einen langen Atem. Der Fahrer versüßt seinen Passagieren die Aussicht mit einem Gläschen Ponche, mit Orangensaft und Gewürzen versetztem Zuckerrohrschnaps.

Am nächsten Morgen steuert die schwankende Autofähre „Chiquinho“ die Nachbarinsel Santo Antão an. Wer vom Fährhafen Porto Novo mit dem Jeep auf die Nordseite fahren möchte, der sollte nicht zu viel frühstücken und einen Insulaner als Fahrer anheuern. Wie eine Fernstraße im römischen Reich schraubt sich die aus Bimssteinbrocken gepflasterte Fahrbahn meist einspurig steil in die Berge hinauf. Eine Felswand links, ein Blick in den Abgrund eines alten Vulkankraters rechts, dann wieder ein neues Tal links zieht an den Fenstern vorbei. Gegenverkehr muss man zum Glück kaum fürchten. Denn wenn São Vicente beschaulich war, so ist Santo Antão regelrecht verschlafen. An einer Kurve führt eine Staubpiste durch einen verschlungenen Canyon aus Basaltsäulen direkt an den schwarzen Lavastrand. Durch ein Basalttor im 180-Grad-Winkel schießt die Gischt grollend an die Küste.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Jetzt fühlt man sich wie auf Island, nicht gerade in den Tropen. Auf der mühsamen Weiterfahrt über endlos wie unpassierbar scheinende Fahrspuren geizt Santo Antão nicht mit weiteren Panoramen. Auf der Ostseite dann ein ganz anderes Bild. Hier zapfen die Bergspitzen unablässig die Passatwolken an und lassen das Valle de Paul ergrünen wie ein Hochgebirgstal im Himalaja. Wer Wanderschuhe im Gepäck hat, der kann zu spektakulären Touren aufbrechen.