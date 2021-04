Wellness für Teig

In Martin Mayers Backstube im Zürcher Vorort Uster steht ein Regal aus Fichtenholz mit stilisiertem Dach, so groß wie ein Puppenhaus. Einige der nummerierten Fächer beherbergen Schraubgläser mit einer hellen Substanz. Manche Füllungen sind weiß wie Milchschaum, andere gelbbraun wie Karamell. „Zimmer frei“, lockt ein Schild, das am Regal baumelt. Das erste Sauerteig-Hotel der Schweiz wurde im Oktober 2020 eröffnet und hat seitdem schon einige Dutzend teigige Gäste begrüßt. Die Idee stammt aus Schweden. In Stockholm gibt es seit rund zehn Jahren mehrere Herbergen dieser Art.

„Wir kümmern uns professionell um die Teige, während ihre Besitzer verreist sind“, sagt Martin Mayer. Der bisher längste Aufenthalt im Zürcher Sauerteig-Hotel dauerte sechs Wochen. Der 41-Jährige und seine Mitarbeiter hüteten einen Teig, während dessen Besitzer auf Bali am Strand lag.

Sauerteig ist ein Sensibelchen. Er mag es nicht zu warm und nicht zu kalt. 25 Grad Celsius sind ideal. Neben der richtigen Temperatur kommt es auf die Pflege an. Es gibt Teige, die an eine „Fütterung“ am Tag gewöhnt sind, andere Pensionsgäste sind anspruchsvoller und müssen morgens und abends versorgt werden.

Der Zimmerservice im Sauerteig-Hotel liefert jedem Gast löffelweise frisches Wasser und Mehl nach Wunsch – Weizen, Dinkel oder Roggen? Die Vorlieben werden beim Check-in fein säuberlich in der Gästekartei notiert.

Einen Sauerteig anzusetzen, ist kein Hexenwerk. Das Grundrezept: 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser mischen, stehen lassen. „Irgendwann wird die Mischung aktiv und schlägt Blasen. Dann hat sich eine Kultur aus Milchsäurebakterien und Hefepilzen entwickelt“, erklärt Mayer. Wer den Prozess beschleunigen will, legt einen Apfel dazu, denn auf der Schale befinden sich natürliche Hefen. Ist der Teig angesetzt, muss man sich täglich um ihn kümmern, sonst stirbt er.

Wegen der Pandemie wird auch in der Schweiz im Moment weniger gereist als üblich. „Andererseits hat Corona viele Menschen inspiriert, sich mit dem Thema Backen und mit Sauerteig zu beschäftigen, von daher haben wir dennoch viel Kundschaft“, erklärt der Schweizer. Vom Polizisten über viel reisende Geschäftsleute bis hin zu Hobbybäckerinnen und -bäckern ist alles dabei. „Manche bringen uns ihren Teig auch in Pflege, wenn er nicht gut gelingt.“ Mayer päppelt die Patienten auf, füttert sie gezielt oder setzt sie auf Diät – je nachdem. Um herauszufinden, was der Teig braucht, schnuppert er an den faustgroßen Klumpen und beobachtet, ob sie Blasen werfen. Der Profi konnte bisher noch jede Kultur am Leben erhalten. Solche Wellnessaufenthalte sind im Moment besonders gefragt.

Um eine Leidenschaft für Sauerteig zu entwickeln, musste der Schweizer erst ans andere Ende der Welt reisen. Nach seiner Bäckerlehre in Illnau-Effretikon arbeitete Mayer drei Jahre lang im neuseeländischen Auckland und lernte dort nicht nur seine französische Ehefrau, sondern auch das in seiner Heimat fast vergessene, uralte Prinzip kennen, mit Sauerteig zu backen. „In meiner Ausbildung war das Thema quasi nicht existent. Anders als in Deutschland buk man in der Schweiz fast ausschließlich mit Hefe. Dabei hat Sauerteig viele Vorteile“, sagt der Bäcker.

Die Gäste im Sauerteig-Hotel sind Starterkulturen, auch Anstellgut genannt. Ein kleines bisschen davon wird beim Brotbacken verwendet. Je älter und reifer der Mutterteig, desto geschmacklich hochwertiger und intensiver gelingt das Produkt. „Das ist wie bei einem guten Wein“, sagt Mayer und erzählt, dass es in San Francisco einen Teig gibt, der über 100 Jahre alt ist. Das älteste Mitglied in seiner eigenen Backstube in Uster hat rund 25 Jahre auf dem Buckel. Mit dem Alter verbessert sich nicht nur das Aroma, das Brot wird auch besser verträglich und länger haltbar. Unter Mayers Kunden sind viele Allergiker, die ein bestimmtes Getreide nicht vertragen und deshalb sortenrein backen wollen.

Mayer kam auf die etwas absurde Idee mit dem Sauerteig-Hotel durch eigene Erfahrung: wohin mit dem Teig, wenn man Urlaub machen möchte? Mitnehmen ist je nach Reiseziel keine gute Idee und könnte bei Flugreisen zu Verwicklungen bei der Handgepäckkontrolle führen. Doch auch wenn der Zoll ein Auge zudrückt, sind die Probleme damit nicht ausgestanden. Martin Mayer erinnert sich noch gut an eine Rundreise durch Südafrika: „Da habe ich verzweifelt versucht, meinen Sauerteig während der Fahrt mit der Klimaanlage zu kühlen.“ Mühevoll gelang es ihm, den Teig zu temperieren. „Denn wenn es zu warm ist, quillt er über – eine Riesensauerei!“

Der materielle Wert einer Starterkultur liegt im Centbereich. Warum zahlen manche Leute sieben Franken oder umgerechnet 6,30 Euro pro Tag für den Aufenthalt im Hotel? Man könnte den Teig auch einfach vor dem Urlaub entsorgen und nach der Rückkehr einen neuen ansetzen. Doch Martin Mayer widerspricht. Wer nicht vom Sauerteigfieber gepackt sei, verstehe den Hype nicht. „Da ist sehr viel Emotion im Spiel. Sauerteig ist ein lebender Organismus, wie ein Haustier oder eine Pflanze.“ Den wirft man nicht einfach weg oder sperrt ihn in der Not für zwei Wochen daheim in den Kühlschrank. „Man kann Sauerteig zwar kurzfristig herunterkühlen und sozusagen schlafen legen, aber man darf ihn nicht vernachlässigen. Und so ein Teig wächst einem mit der Zeit ans Herz“, sagt Mayer.

Viele Besitzer züchten ihren Teig über Jahre und geben ihm sogar einen Namen. Der beliebteste ist Mayers Beobachtungen zufolge „Hermann“. Sein eigener Lieblingsteig heißt „Paul“.