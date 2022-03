Weiße Pracht am Meer

Verspielte Erker und Türmchen, hübsch verzierte Balkongitter – wer durch De Haan streift, könnte sich in das 19. Jahrhundert versetzt fühlen. Besucher lassen sich vom Charme des Badeortes verzaubern. Ein drei Kilometer langer Rundweg – die Erfgoedwandelroute Belle Époque midden in de duinen – führt zu Geschichte und Geschichten.

Bereits der Startort des Rundweges an einer Straßenbahnhaltestelle ist reichlich ungewöhnlich. „Cocq sur mer“ steht auf dem putzigen Wartehäuschen. Damals wird an der Küste französisch gesprochen. Adlige und betuchte Industrielle aus Antwerpen, Brügge und Brüssel entdecken gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Reiz der Sommerfrische an der Nordsee.

De Haan Anreise Mit der Bahn reist es sich komfortabel zum Beispiel ab Köln. Von dort geht es nach Lüttich zum Bahnhof Liège-Guillemins. Hier wird umgestiegen in den Zug nach Oostende und von dort geht es bis nach De Haan mit der Kusttram weiter. Info-Adresse Tourismusbüro De Haan, Tramlijn-Oost, B 8420 De Haan (Tel.: +32 59 24 21 34, E-Mail: toerisme@dehaan.be, Web: www.visitdehaan.be/de)

Mit der Eisenbahn reisen sie anfangs bis Oostende und müssen dort in Pferdekutschen umsteigen. Auf holprigen Pisten wird das letzte Stück der Reise in das dörfliche De Haan zurückgelegt, eine beschwerliche Tour.

Doch das ändert sich ab 1885, als die Dampfstraßenbahnlinie zwischen Oostende und Blankenberge eröffnet wird. Nur ein Jahr später ist auch De Haan per Tram erreichbar und der Wandel vom unbekannten Flecken der Küstenfischer zum noblen Badeort beginnt.

Auf De Haans Strandpromenade wird im schönen Zeitalter, der Belle Époque, flaniert. Sehen und gesehen werden, das zählt. Konversation mit alten Freunden und neuen Bekanntschaften machen, Geschäfte lassen sich ebenso anbahnen wie eheliche Zweisamkeiten. Die frische Meeresluft wirkt belebend. Allerdings wagen sich damals nur Mutige in die kühlen Nordseewellen. Allenfalls bis zu den Hüften und zur Erfrischung, aber nicht zum Schwimmen.

Feudale Herbergen entstehen zwischen Strand und der Straßenbahnhaltestelle Cocq sur mer: Nur wenige Hundert Meter weiter eröffnet 1912 das Grand Hôtel Bellevue seine Pforten, 1929 folgt das Hotel Astoria mit Art-déco-Elementen an der Fassade. Beide Hotels stehen auch heute noch in der Tradition gehobener Hotellerie.

Die Erfgoedwandelroute ist ein Kulturerbe-Wanderweg, der in eben jene Vergangenheit führt. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben findige Unternehmer aus Antwerpen, Brügge und Oostende die Zeichen der Zeit erkannt: Der Badeurlaub an der Nordseeküste wird boomen.

Am 27. Mai 1889 stellt ihnen der belgische Staat als Grundbesitzer ein etwa 50 Hektar großes Dünengebiet als Konzession (flämisch: Concessie) in einem Erbpachtvertrag für 90 Jahre zur Verfügung.

Privatiers können nun von den Unternehmern eine Parzelle Land pachten und dort Ferienvillen bauen. Im Jahre 1910 gestaltet der Aachener Architekt und Stadtplaner Josef Stübben – er plante auch die Kölner Neustadt – das gesamte Villenviertel.

Stübben entwirft das Concessie-Viertel nach der Idee englischer Villenparks. Zentraler Platz wird der kreisrunde „La Potinière“ mit mehreren Tennisfeldern, Minigolfanlagen und Spielplätzen.

Die Häuser müssen in einer Kombination aus dem landestypischen Stil mit roten Ziegeldächern, weißen Steinfassaden und angloamerikanischem Look mit Fachwerk, Ecktürmchen und damals beliebten Art-déco-Elementen errichtet werden. Hochbauten sind streng verboten. Als Vorbild des Baustiles dient der noble französische Badeort Arcachon nahe Bordeaux.

Jedes Haus im Concessie-Viertel hat seine eigene Geschichte und strahlt bis heute den Wohlstand der Eigentümer aus. Das Dünenquartier ist vergleichbar mit einigen Vierteln auf der Insel Sylt.

Der Rundgang führt zur Shakespearelaan Nummer 5, der Villa Savoyarde. Hier lebte der jüdische Physiker Albert Einstein im Sommer 1933 sechs Monate lang mit seiner Frau und Stieftochter. Den Erzählungen nach soll er des Öfteren zur Teatime im Grand Hôtel Bellevue eingekehrt sein. Am 9. September 1933 verlässt der Nobelpreisträger De Haan auf seiner Flucht vor den Nazis. Er reist zunächst inkognito nach England und trifft am 17. Oktober 1933 in den USA ein.

Als der Erbbauvertrag 1979 ausläuft und das Concessie-Viertel in Staatsbesitz zurückfällt, scheint das Schicksal des Quartiers besiegelt. Würden Investoren sich nun das kostbare Dünenland unter den Nagel reißen? Dort betongraue Appartementhäuser hinklotzen wie in den anderen Orten ab den 1960er Jahren an dem nur 65 Kilometer langen Küstenstreifen? Dazu kommt es nicht, denn Anwohner und Touristen protestieren. Schließlich machen die Investoren wegen des Verbots von gewinnbringenden Hochhäusern einen Bogen um De Haan. Das Concessie-Viertel, mehrere historische Bauten sowie das Wartehäuschen an der Straßenbahnhaltestelle werden in den Folgejahren schrittweise bis 1995 unter Denkmalschutz gestellt.

Dort endet auch der Rundgang durch De Haan, dessen Geschichte seit 1886 untrennbar verbunden ist mit der Küstenstraßenbahnlinie Kusttram.

Die Tramlinie verbindet seit 1929 alle Badeorte an der Küste zwischen Knokke-Heist und De Panne, die gesamte Fahrtzeit beträgt heute rund zweieinhalb Stunden. Die Endstationen – De Panne im Süden, Knokke im Norden – sind per Busverkehr mit den Nachbarstaaten Frankreich und Niederlande verbunden. Ab Knokke können Reisende etwa über Sluis bis nach Breskens in den Niederlanden gelangen, von De Panne zum französischen Dunkerque.

Der zweigleisige Schienenstrang verläuft zwischen Oostende und Middelkerke sogar unmittelbar am Strand entlang. Einheimische nutzen die Tram als bewährtes Nahverkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule; für Touristen bietet die Bahn schnelle Verbindungen zum nächsten Badestrand. Zur Hochsaison im Sommer kommt alle zehn Minuten eine Bahn.

Mit 67 Haltestellen und einer Streckenlänge von ebenfalls 67 Kilometern ist die Kusttram einmalig – weltweit. dpa