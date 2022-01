Wandern im Zauberwald

Den veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfer hat Markus Daume noch nicht lebend in freier Wildbahn entdeckt. Aber der Ranger weiß von Kollegen, dass das zentimetergroße, nachtblau schimmernde Krabbeltier hier am bewaldeten Steilhang der Kahlen Hardt hoch über dem Edersee im Totholz herumwuselt. Nur im Mulm ausgefaulter Baumfußhöhlen fühlt er sich wohl und erledigt den Rest der Zersetzungsarbeit vorheriger Bewohner. Igitt, stöhnen die Wanderer leise. Wunderbar, freut sich der Ranger. „Ein äußerst seltenes Urwaldrelikt. Und der Beweis: An diesem Stück Wald hat nie ein Mensch mit einer Axt oder Säge Hand angelegt. Es ist zu beschwerlich. Das ist wirklich Urwald. Mitten in Deutschland.“

Er befindet sich im Nationalpark Kellerwald-Edersee im Norden Hessens, der seit 2004 unberührte wilde Urwaldreste und einen der letzten unzerteilten Rotbuchenwälder schützt, wo sich der Mensch fast ganz raushält. Eine werdende Wildnis, darin ein Filetstück mit über 200 Jahre alten Weltnaturerbe-Buchen. Und er ist jüngst sogar um ein Drittel weitergewachsen, auf fast genau 77 Quadratkilometer. Tagelang kann man hier in herrlicher Natur unterwegs sein, ohne Siedlung, ohne Straßen. Auf Rundwanderwegen, dem 155 Kilometer langen Kellerwaldsteig, dem halb so langen Urwaldsteig. So wie an diesem winterlichen Tag, auf einer seiner Teiletappen, dem Knorreichenstieg, wo der Ranger seinen Gästen verzückt vom veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfer berichtet, von Wildkatzen und Luchsen, die durchs Unterholz huschen, von Fledermäusen, die in Nischen hängen, von Haselmäusen, die einen Stock tiefer schlafen.

Deutscher Urwald: ein knorriger Baum im Kellerwald © Nicole Schmidt

„Wer an Urwald denkt, hat Jaguare, Lianen, Baumriesen im Kopf. In Mitteleuropa sah er schon immer anders aus“, sagt der Ranger und zeigt auf die klein gewachsenen Eichen, die locker verteilt den kargen, mediterran anmutenden Südhang über dem fjordähnlichen See bewachsen. Es sind Zeugen einer Zeit vor 6000 Jahren, als alles noch großflächig von Eichenwäldern bedeckt war.

Wie Gnome aus Mittelerde

Die in der Eiszeit ausgewanderten Buchen kamen erst zurück, als es wärmer wurde. Und setzten sich durch, weil die Sprösslinge auch im Schatten groß werden. „Hier an der Kahlen Hardt hat sich kaum etwas verändert. Schauen Sie mal, diese Eichen könnten locker 1000 Jahre alt sein.“ Es sind knorrige Exemplare. Was die für Wurzeln haben, waagrecht meterlang ausgefahren und in den Fels hineingekrallt, rau wie Elefantenhaut, die Enden wie riesige ummooste Tatzen.

Unfassbar, dass die zu Wasser kommen. „Sie trotzen bis heute beharrlich den harten Bedingungen in den steilen, trockenen und im Sommer heißen, steilen Lagen“, sagt der blonde Mann in Kaki. Buchen würden das nicht aushalten. Und deshalb, so prophezeit er, werden durch den Klimawandel künftig eher wieder Eichen dominieren. Aber noch gehe es dem gesamten Mischwald im Nationalpark vergleichsweise gut und viel besser als den angepflanzten Fichtenwäldern in den benachbarten Mittelgebirgswäldern. „Eben weil wir die Natur Natur sein lassen und damit die Artenvielfalt bewahren“, sagt der Ranger.

Man spürt, er liebt seinen Arbeitsplatz - zu jeder Jahreszeit. Gerade im Winter findet er ihn reizvoll. Weil die Natur ruhig wird, sich zurückzieht, was sich auch auf den Menschen übertrage. „So wunderbar, wenn die Luft erdig und nach Pilzen riecht, Raureif die Äste überzieht. Da komme ich mir manchmal über allem schwebend und weit weg von der Welt vor.“ Auch die Gäste werden still, fühlen die ganz besondere, beinah mystische Atmosphäre in diesem wilden Wald.

Schweigend wandern sie weiter auf dem holprigen Pfad, atmen die frische Luft ein, sehen unter sich Nebelschwaden über dem Edersee hängen, gegenüber das recht geschlossen wirkende Reich der Buchen. Und dann offenbaren ihnen die uralten Eichen ihre wahre Gestalt. In schier unmöglichen Windungen neigen sich einige über den Abgrund zum See hin. Manche sehen aus wie zu groß gewordene Bonsaibäume, manche wie Fabelwesen aus „Harry Potter“ oder Gnome aus Mittelerde, andere umarmen mit ihren Wurzeln Steinplatten, als hüteten sie Eingänge versunkener Tempel oder animieren dazu, in geheimnisvolle Löcher im fast abgestorbenen Stamm zu starren. Ob da der veilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer drin wohnt? Nein, erklärt der Ranger und grinst. „Da regnet es rein, das mögen sie gar nicht.“

Aber am Ende sehen ihn die Wanderer doch noch, bequem im Kino im Nationalparkzentrum. Als Star im neuen 4-D-Film „Verborgene Welten – uriger Wald“, wo Wasser spritzt, Rauch aufsteigt, der Sessel wackelt, Eulen einem direkt vor die Nase fliegen. Da krabbelt er munter in einer Baumhöhle herum, der kleine Urwaldkäfer, sieht aus wie eine schlanke Küchenschabe. Wie haben die den bloß vor die Kamera gekriegt? Nun, erzählt Ranger Daume, ein Käferexperte aus Sachsen habe ihn freundlicherweise geschickt, er sei dann bei ihm zu Hause im Kühlschrank gelandet, gut versorgt auf einem Mulmbett. Und nach den Filmaufnahmen habe er ihn wieder in seine Heimat geschickt.

Zimmerreinigung nur noch auf Bestellung Zu einer der Annehmlichkeiten eines Hotelaufenthalts gehört, dass der Gast sich um nichts kümmern muss. Auch nicht darum, wer aufräumt, die Betten macht und das Bad putzt. Da lässt es aufhorchen, wenn ein renommierter Konzern wie Hilton mit derzeit weltweit 575 Hotels nur noch in den Häusern seiner Luxusmarken Conrad, LXR und Waldorf Astoria automatisch einen täglichen Reinigungsservice bietet. Konkret bedeutet das: Wer in den USA in einem Hilton zum Beispiel der Marke Hampton absteigt, dessen Zimmer wird nur alle fünf Tage gereinigt. Tägliches Putzen muss ausdrücklich angefordert werden. Die Idee für diesen Verzicht lässt sich aus den Pandemieempfehlungen der US-Gesundheitsbehörde CDC ableiten. Diese rät, um Kontakte zu minimieren, bei mehrtägigen Aufenthalten eines Gastes das Zimmer nicht täglich zu säubern. Stattdessen ist es bei einem Gästewechsel gründlichst zu reinigen und zu desinfizieren. Auch in der Bundesrepublik mussten die Hotels wegen Corona ihre Hygienekonzepte anpassen. Dabei haben auf die Beherbergungsbranche spezialisierte Softwareunternehmen wie Betterspace360.com das Thema „tägliche Zimmerreinigung“ genauer unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: Bleiben Gäste nur zwei Tage, dann ist es sicherer, gar nicht zu putzen. Handtuchwechsel sowie Zimmerreinigung könnte der Gast extra bestellen – vorzugsweise online über die App oder das Hotel-Tablet auf dem Zimmer, sodass direkte Begegnungen zwischen Gast und Personal auf jeden Fall vermieden werden. Aber auch ganz ohne Coronapandemie und die prekäre Lage der Hotellerie war es nur eine Frage der Zeit, wann die tägliche Zimmerreinigung auf den Prüfstand gekommen wäre. Bereits vor Corona experimentierte A & O Hostels mit der Idee, nicht jeden Tag die Zimmer zu putzen. Im Frühjahr 2019 hatten Gäste in den europaweit 39 Häusern erstmals die Möglichkeit, das tägliche Putzen abzubestellen. Als Dankeschön erhielten sie einen Gutschein für einen Drink. Das Resultat war ermutigend. In nur zwei Monaten kamen circa 10 000 Reinigungsvorgänge weniger zustande. Das machte sich vor allem in der Umweltbilanz positiv bemerkbar. Gäste fühlen sich gut, wenn sie verzichten Insgesamt wurden dadurch 75 000 Liter Wasser, 708 Kilowattstunden Strom sowie 20 000 Müllbeutel eingespart. Abwasser und Putzmittel waren hier noch nicht einmal mit eingerechnet. Nachhaltigkeit ist also ein schlagendes Argument, um auf zu viel Putzen zu verzichten und zugleich das Image aufzupolieren. Schließlich ist der Klimawandel in aller Munde – und wer wollte da als Gast nicht auch ein bisschen mithelfen, die Welt zu retten? Und sei es nur mit etwas weniger Plastikmüll, Energieverbrauch und Umweltverschmutzung. Insofern bietet das Thema Reinigungsstopp der Hotelbranche eine – auf Neudeutsch ausgedrückt – perfekte Win-win-Situation. Denn sie kann sich einerseits einen grünen Anstrich geben, indem sie den Gast wählen lässt, ob er wirklich jeden Tag sein Zimmer säubern lassen oder lieber etwas für die Umwelt tun will. Gleichzeitig schont sie mit dem Putzverzicht die Kasse. So zählt Suitepad, der Hersteller von digitalen Gästemappen, in seinem Blog Kunden die Vorteile der sogenannten Green Option auf – also der Absage auf die tägliche Zimmerreinigung. Gäste fühlen sich gut, wenn sie sich zugunsten der Umwelt für Verzicht entschieden haben. Und wer kehrt nicht gerne dahin zurück, wo er sich wohlgefühlt hat? Im gleichen Atemzug könnte die Herberge solche Kunden mit einem Voucher fürs Lokal oder die Bar belohnen in der Hoffnung, dass sie dann auch gleich mehr konsumieren. Und schließlich spart der Hotelier Personal- und Materialkosten.