Vorsicht, Falle!

Meerblick, beheizter Pool, der große Garten mit Billardtisch – die Villa Augustín in Maspalomas im Süden Gran Canarias ist zu schön, um wahr zu sein. Dazu der mit knapp 300 Euro pro Tag äußerst faire Preis.

Die Vorfreude auf den Urlaub ist riesig – exakt bis zu dem Moment, in dem sich der Traum in einen Albtraum verwandelt. Direkt nach der Landung auf Gran Canaria wird zwei Familien aus Deutschland klar: Die Villa Augustín ist weder schön noch wahr. Es gibt sie schlicht nicht. Man ist professionellen Betrügern aufgesessen, die auf mehreren Websites nicht existente Luxusvillen auf Gran Canaria und Teneriffa anbieten.

Fake-Portale Wie erkennt man Betrüger? Monika Kowalewski vom Verband Deutscher Ferienhausagenturen (VDFA) zählt zu den Merkmalen seriöser Seiten einen Belegungskalender sowie die Online-Buchbarkeit, bei der der genaue Buchungspreis angezeigt wird. Sollten Ansprechpartner telefonisch nicht erreichbar sein oder werde vorab die volle Buchungssumme verlangt, sollten alle Alarmglocken schellen. „Denn das ist im deutschen Urlaubsrecht nicht vorgesehen“, sagt sie. Bewertungen und Zertifikate Der VDFA empfiehlt, das Netz nach umfangreichen Gästebewertungen der betreffenden Ferienhaus-Agenturen abzusuchen und darauf zu achten, dass sie in Verbänden organisiert sind und über Zertifizierungen etwa vom Tüv oder Trusted Shops verfügen. Auf der Verbandsseite www.vdfa.de sind sowohl aktuelle Betrugsmeldungen verzeichnet, natürlich ohne Gewähr auf Vollständigkeit, als auch weitere Ratschläge für eine sichere Ferienhausbuchung. Tipps zur Bezahlung Felix Beilharz, Autor des Buches „#FAKE Wie du gefährliche Lügen, Abzocke und Gefahren im Internet erkennst, durchschaust und meidest“, rät: „Niemals am Portal vorbei auf ein Drittkonto überweisen. Bei Paypal nie an ,Freunde‘ senden, weil das den Käuferschutz aushebelt. Und wer per Kreditkarte zahlt, läuft Gefahr, dass die Daten für weiteren Missbrauch genutzt werden.“ Bei einem Anfangsverdacht rät Beilharz, die Namen aus dem Impressum zu googeln sowie die Bilder der Ansprechpartner, die sich eventuell als Stockfotos entpuppen. Auch ein Blick auf Google Maps könne hilfreich sein. Weitere Informationen Blacklist, um verdächtige Domains zu checken: www.watchlist-internet.at/liste-betruegerischer-shops/ SBÖ

Doch was hat den Traum zum Platzen gebracht? Ein kleines, nicht unerhebliches Detail: Den Urlaubern fehlt die Adresse ihrer Unterkunft. Bislang sind die Oberbayern von einem Versehen ihrer sonst so zuverlässigen Ansprechpartnerin ausgegangen. Mit „Raquel Vidal“ hatten sie regen E-Mail-Verkehr gepflegt, über das Soundsystem im Haus gefachsimpelt, Mietwagenoptionen besprochen.

Doch als auch nach Ankunft am Flughafen die Adresse der Villa noch immer nicht im Postfach gelandet ist und unter der angegebenen Telefonnummer wieder nur der Anrufbeantworter anspringt, wird aus der Befürchtung traurige Gewissheit. Aus der verabredeten Schlüsselübergabe im Haus wird nichts. Also geht es direkt zur Flughafenpolizei, um Anzeige wegen Internetbetrugs gegen die Agentur Marwil Tenerife S. L. zu erstatten. Die steckt hinter den Websites. 6000 Euro, vorab überwiesen, sind verloren.

„Ich kenne die Gegend, wo die Villa angeblich stehen soll. Es gibt sie definitiv nicht. Das Foto vom Infinity-Pool ist in Wahrheit ein Rendering, das ein noch nicht realisiertes Bauprojekt zeigt“, sagt Carlos Escobio, Inhaber der seit Jahren etablierten Agentur Villa Gran Canaria. Leider nähmen solche Fake-Buchungen zu. „Ich gehe inzwischen von Dutzenden solcher Fälle pro Jahr aus, in denen Urlauber um viel Geld gebracht werden und dann ohne Unterkunft dastehen.“ Auch dem Image der Kanaren schadeten diese Betrugsfälle massiv, fürchtet Escobio. Leider warnt weder der Kanarische Tourismusverein vor der boomenden Betrugsmasche, noch konnte laut Escobio die örtliche Polizei bislang einen Ermittlungserfolg gegen die international agierenden Fake-Agenturen erzielen. „Was ich nicht verstehe, ist, wie man so viel Geld an Unbekannte überweisen kann“, wundert sich Escobio über die Gutgläubigkeit der Touristen.

Social-Media-Experte Felix Beilharz erklärt dazu: „Die Menschen fallen darauf herein, weil sie wollen, dass es wahr ist, dass es dieses Superangebot gibt.“ Durch Preisnachlässe oder sonstiges Entgegenkommen werde häufig zusätzlich das kritische Denkvermögen ausgeschaltet. Im Rahmen einer Buchrecherche ist Beilharz auf zahlreiche Fake-Ferienhausvermittlungen gestoßen. „Inzwischen sind Fake-Shops und -Vermittlungen im Darknet ‚schlüsselfertig‘ für ein paar Tausend Euro zu kaufen“, weiß Beilharz. Er warnt: „Mit Impressum, SSL-Verschlüsselung, AGBs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern sind sie kaum von seriösen Seiten zu unterscheiden.“

Besonders perfide im Fall der Gran-Canaria-Urlauber: Gefälschte Testimonials berichten von ihren angeblichen Traumurlauben mit Marwil. Auch der detaillierte Vertrag, der den beiden Familien zugesandt wurde, wirkt auf Beilharz vertrauenswürdig. So sind Name und Ausweisnummer der angeblichen Villen-Besitzerin respektive Kontoinhaberin genannt sowie die vollständige Agenturadresse inklusive Umsatzsteuer-ID. Dass die Urlauber die geforderte Summe gezahlt hätten, hält Beilharz für nachvollziehbar: „Man geht ja erst nicht per se davon aus, betrogen zu werden.“

Monika Kowalewski, Präsidentin des Verbands Deutscher Ferienhausagenturen, kennt mehrere Geschädigte, die wahrscheinlich denselben Betrügern aufgesessen sind. Auf der VDFA-Seite hat sie mehrfach vor ähnlichen Domains gewarnt: „Wir gehen davon aus, dass es sich immer um dieselben Täter handelt, zumal die Seiten sehr ähnlich aufgebaut und austauschbar sind.

Dafür braucht es nur ein Wordpress-Template für ein paar Euro.“

Der beste Tipp von Kowalewski und Beilharz: „Im Zweifelsfall lieber auf die Buchung verzichten.“ Ist das Kind aber in den Brunnen gefallen, sollte dringend Anzeige erstattet werden. Die Aussicht, sein Geld zurückzubekommen, sei indes bescheiden. Nicht zuletzt, weil die Fake-Portale meist im Ausland gehostet sind. Außerdem seien die Strafverfolgungsbehörden häufig unterbesetzt und müssten sich im Gegensatz zu den Verbrechern an bestehende Gesetze und den Datenschutz halten, was zügige Ermittlungen oft erschwere. Die Staatsanwaltschaft München sollte das Verfahren dann auch nach nur knapp drei Monaten einstellen, da „die Täter bislang nicht ermittelt werden konnten“.

Die betrogenen Urlauber konnten trotz allem einen unvergesslichen Urlaub verleben – Carlos Escobio sei Dank, der ihnen eine echte Traumvilla in Arucas im Norden der Insel mit Pool, Tennisplatz und dazu noch inmitten einer Bananenplantage vermittelte.