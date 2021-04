Die Kinder haben beschlossen, in den Gemüseanbau einzusteigen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern gleich nach dem Motto: Volle Lotte – Karotte! Denn Ernten macht im Garten am allermeisten Spaß, erklären sie mir. Ich dachte bislang, dass unsere Beerensträucher, Aprikosen-, Mirabellen-, Mandel- und Birnbäumchen dafür genügen. Aber Obst allein reicht meinem Nachwuchs offenbar nicht mehr. Möhren und Co. sollen es in diesem Jahr auch sein.

Damit wir wirklich etwas zu ernten haben, frage ich Afra Stoll, mit welchem Gemüse Familiengärtner auf jeden Fall einen Erfolg einfahren. „Motivierend sind da bestimmt Radieschen“, meint die Expertin, die bei der Gärtnerei Beier im Mannheimer Stadtteil Sandhofen arbeitet.

Die Autorin Daniela Hoffmann ist seit 2001 Redakteurin beim „Mannheimer Morgen“ und lebt in der Pfalz auf einem ehemaligen Winzerhof. Dort ist Gärtnern zu ihrem Hobby geworden. Von Pflanz-Experimenten und Begegnungen mit Gärtnern, Floristen, Landwirten und Naturschützern erzählt sie in ihrer Kolumne. mehr auf www.mannheimer-morgen.de/garten-blog

Ein Vorteil von Radieschen ist nämlich, dass sie im platzsparenden Mix mit Möhren gedeihen. Das bringt gleich doppelte Gemüse-Freude. Denn bis die scharf schmeckenden roten Knollen quasi aus der Erde direkt in den Mund wandern können, dauert es ungefähr drei bis vier Wochen. Mohrrüben dagegen können erst nach acht Wochen als Babymöhren gezogen werden. „Die Haupternte erfolgt aber eher nach zehn bis zwölf Wochen“, erklärt Afra Stoll.

Also können Radieschen und Gelbrüben zusammen beispielsweise in einen Kübel auf dem Balkon gesät werden. „Vierzig Zentimeter Höhe sollte der allerdings schon haben“, rät die Fachfrau. Im Gartenbeet geht die Mischung aber natürlich auch.

Im Abstand von fünf Zentimetern kommen die Samen von Möhren und Radieschen nun abwechselnd in die Erde. Die Kinder können dafür gleich eineinhalb Zentimeter tiefe Löcher in den lockeren Boden bohren. Für die Aussaat im Freien ist jetzt nämlich die richtige Zeit. Radieschen brauchen viel Licht und einen humusreichen Boden. Die Möhren mögen solche Standorte auch.

Als weitere „Anfänger-Kultur“ empfiehlt uns die 27-jährige Gärtnermeisterin Süßkartoffeln. „Da kann man eigentlich kaum was falsch machen“, sagt sie und lacht.

Die Süßkartoffelpflanzen, die es schon jetzt im Handel zu kaufen gibt, können in Balkonkästen gesetzt werden und dienen dort den Sommer über mit ihren langen Trieben als hängender Schmuck. Die Blätter bestechen dabei nicht nur durch ihre Farbe, sondern auch durch ihre Form. Bei manchen Sorten sind sie herzförmig, bei anderen eher gefiedert. Es gibt sie mit kräftig hellgrünem, orangerotem oder dunkelviolettem Laub.

„Was die Süßkartoffel braucht, sind sehr viel Wärme und Wasser“, betont Afra Stoll. Ansonsten kann das Gemüse mit zierenden Blumen oder Gräsern im Kasten bleiben, bis dieser im Herbst abgeräumt wird. Über die Zeit haben die Süßkartoffelpflanzen in der Erde Knollen gebildet. Die werden dann ausgebuddelt und zubereitet.

„Auch Tomaten oder Paprika können selbst auf einem kleinen Stadtbalkon wachsen“, sagt Afra Stoll. Jungpflanzen einfach in einen Kübel setzen, eine Schnur spannen und das Grün daran nach oben binden. Tomaten ebenso wie Paprika lieben es sonnig, brauchen genügend Wasser und Nährstoffe. „Außerdem mögen Tomaten keinen Regen von oben“, gibt die Gärtnerin noch mit auf den Weg.

Zu Hause kramen wir also große Blumentöpfe hervor, öffnen Samentütchen und buddeln Pflänzchen ein. Die Saison verspricht vitaminreich zu werden. Mit viel buntem Gemüse. Vor allem – wie gewünscht – mit ganz viel Möhren für meine Gören.