Viva la „Riva“

Erio Matteri dreht den Zündschlüssel um. Ein hoher Zwei-Ton-Piep, dann ein Blubbern und schon ist er da, der satte, dunkle Sound, den der Schiffsbauer und Restaurator mit den lockigen, grauen Haaren so liebt. Das Geräusch ist eines der Markenzeichen der „Riva“ - der Diva des Comer Sees.

Die Legende der „Riva“-Boote am Leben zu erhalten, ist die Leidenschaft des Mannes, dessen Familienbetrieb sich schon in der vierten Generation um Boote kümmert. Matteri ist vernarrt in die Schöne vom Lago di Como.

COMER SEE Anreise Mit dem Zug über Lugano und Chiasso nach Como S. Giovanni, www.bahn.de. Unterkunft Villa d‘Este ist ein Prachthotel mit Pool im See und eigener „Riva“, DZ ab 920 Euro, www.villadeste.com/en/ Das Hotel Il Sereno wurde von Patricia Urquiola superschick designt und liegt direkt am See, Suiten ab 800 Euro, www.serenohotels.com. Das Hotel Bellavista versprüht Jugendstilromantik im Boutiquestil, DZ ab 124 Euro, www.bellavistabrunate.com. Essen und Trinken Silvio: Fische, frisch gefischt jeden Tag seit 1919 - mit Blick auf den See, www.bellagiosilvio.com/restaurant/ In Theoria: Schlemmen auf Sterne-Niveau. Mittags gibt es ein günstigeres Lunchmenü, www.theoriagallery.it/ Die Terrasse des Jugendstilcafés Bar Pasticceria Rossi ist der beste Platz, um das Treiben auf der Promenade von Bellagio zu beobachten. Piazza Guiseppe Mazzini 22, Bellagio, keine Homepage. Aktivitäten Die Gärten der Villa Serbelloni: Führung im Park der berühmten Villa, die heute im Besitz der Rockefeller-Stiftung ist, Eintritt: 9 Euro, www.rockefellerfoundation.org. Villa Melzi: Eine der bedeutendsten Villen am Comer See mit Museum und beeindruckendem Park, Eintritt 6,50 Euro, www.giardinidivillamelzi.it. Seidenmuseum: Einen interessanten Einblick in die regionale Tradition der Seidenherstellung bietet das Seidenmuseum von Como, das in einer alten Seidenspinnerei untergebracht ist. Eintritt: zehn Euro. www.museosetacomo.com Allgemeine Informationen Italienisches Fremdenverkehrsamt, www.enit.de, Comer See Tourismus, www.lakecomo.is.

Der elegante, lang gezogene Bootskörper: aus edlem, tiefrotem Mahagoni gefertigt. Ein starker Innenborder treibt ihn durchs Wasser. Eine halbhohe, geschwungene Panoramascheibe schützt Kapitän und Passagiere vor dem aufspritzenden Wasser. Darunter ein Armaturenbrett mit weißem Steuerrad und viel Chrom, der zeigt, wes zeitgeistiges Kind die „Riva“ ist: In den 1950er Jahren von Bootsbauer Carlo Riva entworfen, stürzte sich sofort der internationale Jetset auf die Luxusgefährte. Brigitte Bardot, Gunter Sachs und Aga Kahn besaßen eine. Aristoteles Onassis und Anita Ekberg standen hinterm Steuer. Sean Connery und Sophia Loren ließen sich darauf fotografieren. Und der Erfinder der „Riva“ passte sie seiner illustren Kundschaft mit immer neuen Modellen an. Bis 1997 wurden etwa 4000 Stück des edlen Gefährts gebaut. 2000 davon sollen heute noch erhalten sein. Auch wenn einige der Boote weit entlegen zum Einsatz kommen oder von Sammlern weltweit in klimatisierten Garagen gehegt werden, gilt doch der Comer See als natürliches Revier der „Riva“. Dort, wo Schiffsrestaurator Erio Matteri die Boote auf Hochglanz poliert und ihre Motoren wieder zum Leben erweckt. Dort, wo sich die Luxusvillen wie das legendäre Grandhotel Villa d’Este den Luxus leisten, ihre Gäste mit einer eigenen „Riva“ über das flüssige Blau zu chauffieren.

Am besten gleich hinüber nach Laglio in die Cantiere Ernesto Riva. 250 Jahre Tradition auf der einen und stetige Weiterentwicklung auf der anderen Seite prägen die Werft, deren historisches Register mit ersten technischen Zeichnungen in das Jahr 1771 zurückreicht. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem gleichnamigen Unternehmen Riva in Sarnico am Iseosee. Ursprünglich familiär verbunden, trennten sich die Wege der Bootsbauer, und Cantiere Ernesto Riva fokussierte sich mehr auf Elektroboote. Bis heute legt Daniele Riva, der das Familienunternehmen in Laglio in achter Generation führt, höchsten Wert auf edelste Materialien, elegates Design und gewissenhafte Facharbeit.

Schon lange sind die Villa d’Este und Cantiere Ernesto Riva freundschaftlich verbunden – schließlich sind beide am mondänsten See Italiens beheimatet und sprachen dementsprechend schon immer ein spezielles Publikum an. Lebensfreude und Leid – dem Comer See ist beides wohlvertraut, auch wenn Jahrhunderte dazwischenliegen: Einst schufteten am Ufer des von Gletschern geformten Sees Arbeiter bis zu zwölf Stunden am Tag in den Seidenspinnereien. Um 1750 gab es um Como herum über 250 Manufakturen. Die, die damit das große Geld machten, saßen vornehmlich in Mailand. Und als sich Como dank der Seidenindustrie zu einer der blühendsten Städte des Landes entwickelte, kamen die wohlhabenden Fabrikbesitzer und Seidenhändler auf die Idee, sich einen Sommersitz am Lago di Como bauen zu lassen – gleich neben den Palästen des Adels.

So entstanden hier berühmte Villen wie die Villa Melzi, die Villa del Balbianello oder die Villa Erba. Die haben die Zeiten erstaunlich gut überdauert. Auch wenn die Besitzer wechselten, verloren die Häuser nie an Wert und wer sich solch einen Palast leisten konnte, hatte auch die nötigen Mittel, um die mit Fresken verzierten und von verschwenderisch großen, üppig blühenden Parks umgebenen Anwesen in Schuss zu halten. Heute gehören sie Prominenten wie Filmstar George Clooney oder reichen Bänkern und werden als Filmkulisse hoch gehandelt. Unzählige Filme entstanden seit den Stummfilmzeiten an diesem pittoresken, im Norden von hohen, auch im Sommer schneebekränzten Bergen umstandenen See. Darunter Klassiker wie „Star Wars“.

Schon Hitchcock hatte die Villa d’Este für eine Szene in seinem Film „Irrgarten der Leidenschaft“ gewählt. Sie spielt auch eine Rolle in „Der Andere“ mit Liam Neeson und Antonio Banderas. Für den Bondfilm „Casino Royal“ verwandelt sich die Villa del Balbianello in ein Sanatorium. Und in der Villa Gaeta schießt Daniel Craig seinem Gegenspieler Mr. White ins Bein und sagt dabei seinen klassischen Satz: „Mein Name ist Bond, James Bond.“ Und die Liste der Kinoproduktionen, die den Lago di Como als Drehort wählen, lässt sich seit diesem Jahr fortführen. Der Thriller „House of Gucci“ soll im November in die Kinos kommen. Dann hat sich der Comer See schon längst in den Winterschlaf begeben.

Viele der Villen stehen dann leer, und auch die legendären „Riva“-Boote liegen im Winterquartier. Das eine oder andere wird im Film eine Rolle spielen. Wahrscheinlich hat es Erio Matteri vorher extra auf Hochglanz poliert.

