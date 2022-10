Vier Pfoten unterwegs

Es gibt Tage, da flattern die Ohren im Wind, liegen sie hinter der nächsten Düne manchmal waagerecht in der Luft, knattern wie Propeller. Jedenfalls am Strand von Lakolk, jedenfalls hier auf Rømø. Wind weht immer. Mal treiben die Böen trockenes Strandgut vor sich her, lassen es abrupt den Kurs ändern, während die Hunde immer wieder versuchen, diese Knäuel aus Seegras einzufangen. Oft tanzen bunte Lenkdrachen am blauen Himmel, ziehen die Schirme der Kite-Surfer in 25 Meter Höhe übers Meer. Wieder so ein wunderbar windiger Tag: erfrischend, voller Vitalität und mit dem Gefühl, wirklich an der Nordsee zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dutzende Wohnmobile stehen tagsüber am Dünensaum direkt auf dem Strand, Autofahren ist hier in Schrittgeschwindigkeit erlaubt, geparkt wird auf dem brettharten Sand weit weg vom Wassersaum. Wer mag, stellt Klapptisch und Stühle gleich neben dem Wagen auf, packt den Grill aus - und spannt eine Leine mit bunten Wimpeln. Weil das so schön ist und es hier so viele tun. Und weil der Wind schließlich etwas zum Spielen haben soll. Wer derweil die Wurst auf dem Grill bewacht? Dafür ist meistens der mitgereiste Hund zuständig: immer in der Hoffnung, dass sie doch womöglich für ihn gedacht sein könnte.

Sanfte Hügel und viel Grün im Inselinneren: Hunderunde auf Rømø ...



Sanfte Hügel und viel Grün im Inselinneren : Hunderunde auf Rømø Bild: Helge Sobik Sanfte Hügel und viel Grün imaufBild:

Diesen Nachmittag ist es ein Cockerspaniel neben einem Campingbus mit Wuppertaler Kennzeichen, der darin seine Berufung gefunden zu haben scheint - und ganz und gar keine Augen für die drei schwarzen Flat Coated Retriever hat, die gerade vom Schwimmen in der Nordsee kommen und klatschnass an seinem Revier vorbeitraben. Wehe nur, sie würden den Grill interessant finden! Die drei haben anderes im Sinn: schnell noch mal schwimmen, dahinten, wo gerade der Border Collie ist! Vorbei an Wohnmobilen, Campingbussen, Autos, Grills, Hunden und Schweinenacken-Steaks. Zu Konflikten kommt es im Grunde nie. Denn erstens ist reichlich Platz für alle, zweitens herrscht im Sommerhalbjahr Leinenpflicht für Hunde. Das schränkt Spiel und Spaß zwar ein, aber wie kurz die Leine sein muss, hat keiner festgelegt.

Mehr zum Thema Auto Entspannter Urlaub mit Hund Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Kandidatin Aleksandra Janson aus Edingen ist Tierliebhaberin und Adler-Fan Mehr erfahren

Rømø ist die südlichste dänische Nordsee-Insel, über einen 9,2 Kilometer langen Damm per Straße ans Festland angebunden, flächenmäßig ungefähr ein Drittel größer als die deutsche Nachbarinsel Sylt. Sogar eine Fährlinie gibt es von Havneby nach List auf Sylt. Bis zu 16-mal am Tag sind die aktuell zwei Schiffe in jeder Richtung auf der Strecke unterwegs, gut 40 Minuten brauchen sie für die Passage.

Dabei ist Rømø ungefähr das Gegenteil von Sylt. Hotelzimmer gibt es nur wenige, gar keine Luxushotels, vergleichsweise wenig Gastronomie, keine Edel-Restaurants, dafür Sandwiches, Softeis, Räucherfisch-Snacks. Und großartige Sahnetorten im Antik Café! Das Sehen-und-Gesehen-Werden spielt hier absolut gar keine Rolle. Wer Designer-Label ausführen möchte, ist an der falsche Stelle. Eher geht es um Understatement, um Allwetter-Kleidung, um Urlaubsoptik und Badesachen.

Rømø ist Ruhe, Abstand, Weite, ist Strandleben, Wattenmeer, Heidelandschaft, sogar Wald, ist Dünen, Salzwiesen, ein paar Kühe und Schafe, wenige Pferde, knorrige Fichten, Radwege - und Ferienhäuser. Weniger als 600 Einwohner sind hier ganzjährig zu Hause, und wer als Gast kommt, fährt auf einen Campingplatz oder mietet sich ein Ferienhaus. Hunderte davon ducken sich in die Täler der Dünenlandschaft, meistens auf großen Grundstücken, mit Freiraum drum herum und ohne Zaun zum Nachbarn, weil das zu deutsch wäre und Dänen auch ein bisschen Wildwuchs als Grundstücksgrenze reicht. Die drei Flat Coated Retriever haben derweil gerade mit dem Bobtail aus dem Nachbarhaus abgestimmt, wo diese unsichtbare Linie genau verläuft, rein freundschaftlich natürlich. Fortan hält jede Partei sie ein, als gäbe es einen völkerrechtlich bindenden Vertrag darüber und nicht mal Ballspiele vor der Bobtail-Terrasse oder Frisbee-Flüge auf dem Retriever-Grundstück verursachen ungewollten Andrang von nebenan. Nicht nur diese hier, auch sonst scheinen die Hunde total entspannt zu sein - wahrscheinlich weil Herrchen und Frauchen es auch sind. Und weil man ja ersatzweise Alarm schlagen kann, wenn wieder der plusterige Auerhahn auf dem grasbewachsenen Dach des leer stehenden Ferienhauses gegenüber landet und es sich dort für Stunden gemütlich macht.

Oder wenn Fasane aufflattern, kapitale Hasen ihre Runde drehen oder seltsam relaxte Rehe in der Dämmerung über die Grundstücke staksen und nachzuschauen scheinen, wer dort noch im Liegestuhl träumt und gleich eine Portion dänische rote Grütze mit Vanillesoße als verspätetes Dessert hervorholen wird. Oder sie gucken, ob es großen schwarzen Hunden nicht doch gelingen könnte, die längst zwischengeparkte Frisbee-Scheibe allein mit Blicken und festem Willen telepathisch wieder zum Abheben zu bewegen. Zur selben Zeit am Strand von Lakolk? Ein paar junge Leute hocken noch im Schein einer Öllampe am Dünensaum, einer hat seine Gitarre rausgeholt, spielt und singt für die anderen - und für den Border Collie vom Vormittag. Die Kite-Schirme sind gut verstaut bis zum nächsten Vormittag, die Wohnmobile für die Nacht weitergerollt auf die Stellplätze in der Umgebung. Der Wind hat aufgefrischt. Weit weg, irgendwo da vorne im Dunklen, rollen jetzt richtige Wellen aus. Mit all den Geräuschen, die dazugehören. Als ob die Nordsee beschlossen hat, es nachts ein bisschen wilder zugehen zu lassen.

Preisgekrönte Algarve Die portugiesische Algarve ist erneutmit ... Preisgekrönte Algarve Die portugiesische Algarve ist erneutmit dem begehrten Preis „World Travel Award“ als beste Stranddestination in Europa ausgezeichnet worden. Die Küstenregion des Landes am Atlantik setzte sich damit erneut gegen Mitbewerber wie Marbella und Mallorca in Spanien sowie das griechische Korfu durch. Der Word Travel Award gilt als Oscar der Tourismusbranche und wird in einer großen Abstimmung unter Reisefachleuten, Medienvertretern und Endverbrauchern ermittelt. Weitere Infos zur Preisvergabe und de n einzelnen Destinationen finden Sie unter: www.worldtravelawards.com sowie www.visitalgarve.pt CN Ohne Krimi geht die Mimi . . . Wer stets einen Kriminalroman in seinem Urlaubsgepäck hat, sollte möglichst bald seine Koffer packen. Denn vom 20. bis 31. Oktober 2022 findet im österreichischen Kärnten ein Krimifest statt. Es gibt zwölf Tage lang spannende und fesselnde Lesungen (vom düsteren Psycho-Thriller über beliebte Serienermittler) an 26 aufregenden Tatorten in den Regionen Wörthersee-Rosental und in Villach. Vorlesen werden unter anderem die Autorinnen und Autoren Bernhard Aichner, Nicola Förg, Andreas Gruber, Wolf Harlander und Tess Gerritsen. Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.krimifest-kaernten.at CN Neue Schiffsreisen bei Lernidee Der Veranstalter Lernidee Erlebnisreisen hat sein Schiffsreisen-Programm erweitert. Zu den Neuheiten gehören eine 13-tägige Expeditionskreuzfahrt von Westgrönland nach Island und eine ebenfalls 13-tägige Reise von Israel über Ägypten nach Jordanien. Bei dem neuen Angebot „Naturwunder Papua-Neuguinea“ reisen die Kreuzfahrt-Gäste mit dem Schiff 17 Tage lang vom australischen Cairns nach Papua-Neuguinea und weiter zu den Atollen der Salomonensee in der Südsee. Für alle Reisen mit Abfahrt bis 31. März 2024 sind die Preise fix und die Termine ab sofort buchbar. Weitere Infos unter: https://www.lernidee.de CN Ab in den Frühling! Wenn bei uns der Herbst Einzug hält, beginnt in Südafrika der Frühling. Doch es gibt noch andere Gründe, die für einen Besuch im Herbst sprechen. Jetzt lassen sich zum Beispiel Elefanten und andere wilde Tiere leichter beobachten, denn nach der winterlichen Trockenzeit versammeln sich diese um die wenigen verbliebenen Wasserstellen. Das Angebot „Südafrika - Impressionen“ (ab 3545 Euro p. P. im DZ) der Veranstalters Studiosus bietet einen idealen Mix aus Naturerlebnis und Gegenwartskultur. Buchbare Termine: 15. 10.-29. 10. 2022 und 22. 10.- 5. 11. 2022 im Internet unter www.studiosus.com/7404 CN