Vier Monate lang Weihnachten

Riesengroß wacht der aufgeblasene Weihnachtsmann an der Straßenkreuzung und scheint mit seinen im Wind wehenden Armen den Verkehr zu regeln. Mofas, Autos, voll beladene Jeepneys und Tricycles brettern laut hupend an ihm vorbei. Den etwas korpulenten Mann mit wehendem weißen Fransenbart und rotem Anzug stört das nicht weiter. Gut vertäut harrt er auf seiner kleinen Verkehrsinsel aus.

Es scheint, als würde der Weihnachtsmann den Verkehr regeln. © Kirsten Panzer

Seine Haltung kann er so auch im turbulentesten Verkehr gelassen wahren. Die Sonne brennt auf ihn herab, auch das tangiert ihn nicht weiter – er gehört hierhin, er bleibt hier stehen, wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Doch im Gegensatz zu seinen Weihnachtsmannkollegen etwa in Deutschland, Österreich, am Nordkap oder in den USA muss er besonders standhaft sein, denn hier auf den Philippinen dreht sich mehr als vier Monate lang alles um das Christenfest, länger als sonst irgendwo auf der Welt.

Philippinen Anreise Zum Beispiel mit Turkish Airlines ab Stuttgart mit einem Zwischenstopp in Istanbul nach Manila, www.turkishairlines.com. Unterkunft Als modernes Boutique-Hotel mit Infinity-Pool und Poolbar auf dem Dach bietet sich das Azumi im Süden Manilas als Erholungsort nach langen Stadtwanderungen an. DZ/F ab 81 Euro, www.azumi.ph. Ebenfalls in Manila liegt das Fünf-Sterne-Hotel Dusit Thani, mit großem Pool, Sportangebot und mehreren Restaurants, nahe der U-Bahn und zahlreichen Shoppingmöglichkeiten. DZ/F ab 130 Euro, www.dusit.com/dusitthani-manila. Auf der Insel Bohol winkt nicht nur der Weihnachtsmann und leuchten die Parol, sondern auch die Korallen. Im Hotel Amun Ini können sich tauchende Gäste auch an der Korallenzucht beteiligen und während ihrer Tauchgänge Korallen pflanzen. DZ/F ab 244 Euro, www.amunini.com. Aktivitäten Wer zwischen September und Januar in Manila ist, sollte sich unbedingt die Weihnachtsbeleuchtung im Park Ayala Triangle Gardens anschauen. Weitere Informationen unter: www.ayalatriangle.com/gardens Allgemeine Informationen Tourismusbüro der Philippinen, www.morefunphilippines.de

Der philippinische Weihnachtsmarathon beginnt schon am 1. September. „Da schmücken wir zusammen unsere Häuser und die Straßen. Dann wird auch der Weihnachtsmann wieder an die Kreuzung gestellt und festgebunden“, schwärmt Justin mit fast kindlichem Strahlen von der Weihnachtstradition im fünftgrößten Inselstaat weltweit. Vor zwei Stunden war er noch als Tauchguide unter Wasser und hat Urlauber hinab in die farbige Korallenwelt begleitet. Der Pazifische Ozean ist jetzt im Herbst angenehm temperiert, an Land macht sich die Hitze breit und zu Hause in Deutschland sind noch immer Sommerferien, doch auf den Philippinen weihnachtet es schon.

Mehr als vier Monate lang leuchten hier die Häuser nach Einbruch der Dunkelheit um die Wette, wackeln Weihnachtsmänner auf Grünflächen und Straßenrändern und tönen die gängigen Weihnachtslieder aus den Lautsprechern der Einkaufszentren. Auch die traditionelle Parol, eine fünfzackige Sternenlaterne, gehört zum Weihnachtsschmuck. Sie erinnert an den Stern von Bethlehem und leuchtete früher den Weg. Das muss sie inzwischen nicht mehr, nun hängt sie nur noch schmückend und für Stimmung sorgend in den Palmen oder steht in den Fenstern. Mindestens bis zum 6. Januar bleibt der Weihnachtsglanz hier in den Tropen. In manchen Regionen geht Weihnachten sogar noch in die Verlängerung. Dort wird erst nach dem Santo-Niño-Fest am 3. Sonntag im Januar abgeschmückt. Mehr als ein Drittel des Jahres herrscht also im südostasiatischen Archipel Weihnachten mit Kunstschnee und allem Drum und Dran - länger als sonst irgendwo auf der Welt. Und da jammern wir zu Hause, wenn schon im Oktober die Lebkuchen die Supermarktregale füllen.

Richtig ernst mit Weihnachten wird es aber ab dem 16. Dezember. Dann beginnt Simbáng Gabi, der vorweihnachtliche Messezyklus. Von nun an gehen die Filipinos noch häufiger und früher in die Kirche als sonst während des ganzen Jahres. Und dabei sind sie ohnehin schon sehr treue Kirchgänge. Gottesdienste werden hier oft zum Großevent. Doch neun Tage vor Weihnachten beeindruckt nicht nur die Vielzahl der Kirchgänger, sondern auch die Uhrzeit der Messen. Zwischen drei und fünf Uhr morgens beginnen die Gottesdienste, die Misa de Gallo, des Simbáng Gabi, auch das hat Tradition. Im europäischen Winter ist auf den Philippinen Erntezeit und so verlegten die katholischen Priester Mitte des 17. Jahrhunderts während der spanischen Herrschaft die Gottesdienste kurzerhand in die frühen Morgenstunden. Dadurch blieb den Bauern genug Zeit für die Landarbeit und Justin heute für seine Tauchgänge und die Korallenpflege vor der Südostküste Bohols. Das frühe Aufstehen und Beten lohnt sich, nicht nur wegen der Reiskuchen und des Dampfreises, der heißen Schokolade oder des einheimischen Kaffees, die es nach dem Gottesdienst gibt, sondern auch wegen des vielleicht einen großen Wunsches. Denn der soll in Erfüllung gehen, wenn man alle neun Frühmessen vor Weihnachten besucht. Welchen Wunsch Justin in diesem Jahr hat, bleibt sein Geheimnis.

Und vielleicht lüftet er es nach der Mitternachtsmesse am Heiligen Abend oder während der „schlaflosen Nacht“, wenn nach der Messe die Familienfeste beginnen und mit Freunden und Verwandten, mit großen Büfetts und lauter Fröhlichkeit die Noche Buena, die „gute Nacht“ gefeiert wird und der Wunsch „Maligayang Paskol“ – „Frohe Weihnachten“ – durch die Straßen hallt.