Mannheimer Morgen Plus-Artikel Urlaub am Roten Meer: Achtung, Suchtgefahr

Ein Urlaub am Roten Meer hat viel zu bieten. In Marsa Alam kommen nicht nur Unterwasser-Fans auf ihre Kosten, ein Ausflug in die Wüste ist ebenso machbar wie ein Sprung in die ägyptische Geschichte