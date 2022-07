Und was macht Santa Claus im Sommer?

Der Schnee schmilzt, in der Luft liegt Frühlingsduft. Wenn trotzdem rundherum noch Weihnachtsschmuck an den Bäumen baumelt und „Jingle Bells“ aus den Lautsprechern dudelt, dann ist man bei einem der berühmtesten Männer der Welt zu Gast: beim Weihnachtsmann im Santa Claus Village in Rovaniemi, seit mehr als 30 Jahren sein Wohnsitz. Bei einer kostenlosen Privataudienz lernt man auch seine Elfen-Helfer kennen, verschickt vom Nikolaus-Postamt Post an die Lieben daheim und shoppt mehr oder weniger weihnachtlich.

Audienz beim Weihnachtsmann – das geht das ganze Jahr über. © Bernadette Olderdissen

Und da der Nikolaus bekanntlich nichts wäre ohne seine Rentiere, kann man auch die treffen – auf einer samischen Rentier-Farm 600 Meter entfernt.

Finnland Anreise Ab Frankfurt über Helsinki nach Rovaniemi mit Finnair, www.finnair.com, von dort per Stadtbus Nr. 8 ins Weihnachtsdorf. Ab Stuttgart mit Swiss Air und Finnair über Zürich und Helsinki nach Rovaniemi, www.swiss.com Unterkunft Gemütliches Cottage mit Sauna: Santa Claus Holiday Village: DZ/F ab 99 Euro,www.santaclausholidayvillage.fi/de Luxuriöse Glas-Iglus: Santa’s Igloos Arctic Circle, DZ/F ab 581 Euro, https://santaclausvillage.info/de Wildnis stadtnah: Arctic Circle Wilderness Resort, DZ/F ab 120 Euro, https://wildnordic.fi/accommodation/wilderness-resort/ Aktivitäten Der Santa-Claus-Village-Vergnügungspark liegt 8 Kilometer außerhalb von Rovaniemi und ist per Stadtbus erreichbar. Der Eintritt ist frei. Die Rentiere wohnen bei Arctic Reindeer. Allgemeine Informationen Finnland Tourismus, www.visitfinnland.com/de BOLD

Eigentlich stammt der Weihnachtsmann nicht aus Rovaniemi, sondern aus dem ebenfalls finnischen Korvatunturi (Ohrenberg), einer Bergregion. Legenden besagen, dass ein guter Freund des Nikolauses dessen Aufenthaltsort im Jahre 1927 ausplauderte, woraufhin sich immer mehr Menschen auf die Suche nach ihrem Idol in den Bergen machten.

Elfenfitness: jeden Tag über den Polarkreis springen

Da der Weihnachtsmann jedoch ein großes Herz hat und seine Fans nicht enttäuschen wollte, zeigte er sich ihnen nach einem halben Jahrhundert Wartezeit in Rovaniemi am Polarkreis. Das begeisterte die Menschen so sehr, dass sich der weißbärtige Star bereit erklärte, ganz nach Rovaniemi überzusiedeln und 1985 ein Büro dort aufzumachen. Seit 2010 gilt Rovaniemi als „offizielle Heimatstadt des Weihnachtsmannes“.

Das älteste Gebäude im heutigen Santa Claus Village ist eine Hütte, die 1950 zu Ehren der US-Präsidentengattin Eleanor Roosevelt errichtet wurde. Diese besuchte das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Rovaniemi, um dem Wiederaufbau der Stadt beizuwohnen. Heute befindet sich in der Hütte ein Souvenirladen, neben dem Weihnachtsmann-Postamt, von wo eifrige Postelfen Unmengen an Postkarten, Briefen und Paketen mit Sonderstempel in die Welt schicken.

Natürlich empfängt der Nikolaus auch selbst Post – angeblich seit seinem Umzug nach Rovaniemi schon über 18 Millionen Briefe aus über 200 Ländern. Das Büro des Weihnachtsmannes befindet sich in einem großen Gebäude, dessen Dach die Form einer Nikolausmütze hat.

Täglich um 10 Uhr, von Januar bis Dezember, 365 Tage im Jahr, öffnen die Pforten und der Weihnachtsmann heißt Klein und Groß bei sich willkommen. Nach einem kurzen Weg durch einen düsteren Gang, zu dessen Seiten sich Holzkisten und Geschenke stapeln, ist es dann so weit: Eine Elfe öffnet die Absperrung, die in einen mit Geschenken, farbigen Vorhängen und Regalen voller historischer Bücher ausgeschmückten Raum führt.

Dort sitzt an einem Tisch ein alter Mann mit weißem Bart, der bis auf die Knie hängt, mit roter Mütze, Ringelwollsocken und Hausschuhen. Er sieht seine Gäste durch eine Brille mit weisen Augen an und gibt sich Mühe, in der Sprache der Besucher zu sprechen. Auf die Frage, was sich die meisten Kinder von ihm wünschen, lächelt er. „Kinder aus Asien meist ein langes Leben mit ihren Familien und den Besuch einer guten Universität. Und kleine Kinder immer Autos oder Puppen.“ Und was macht ihm an seinem Job besonders Freude? „Dass es im Himmel keine Verkehrspolizei gibt!“

Ist der Zutritt zum Weihnachtsmann kostenlos, damit auch wirklich jeder ihn besuchen kann, so ist es dagegen nicht erlaubt, eigene Fotos mit dem weißbärtigen Idol zu machen – die schießt ein Foto-Elfe, während ein weiterer hinter dem Weihnachtsmann-Zimmer dafür abkassiert. „Härveli“ heißt die Elfendame, wie alle anderen auch – was einfach „Elfe“ bedeutet. „Ich bin schon 165 Jahre alt, sehe aber so jung aus, weil ich täglich über den Polarkreis springe“, berichtet sie, und dass sie ihren Job liebe. „Hier spüren wir täglich wahre Freude und sehen das ganze Spektrum an Emotionen. Die Menschen vergessen bei uns alles.“

Sogar manche Erwachsene tanzten und weinten vor Freude, weil sie ihr ganzes Leben darauf gewartet hätten, den Weihnachtsmann zu treffen. Dies habe sich seit der Coronapandemie verstärkt, da es für viele nun noch schwieriger sei, nach Rovaniemi zu kommen.

Natürlich wäre kein Besuch des Weihnachtsmannes komplett, ohne auch seine vierbeinigen Helfer kennenzulernen – die Rentiere. Zwar fliegen diese nur für ihren weißbärtigen Chef, freuen sich aber in Laufentfernung vom Santa Claus Village entfernt auf Gäste, bei Arctic Reindeer, von der Samin Miia Ylinampa und ihrer Familie betrieben. Hier bekommt man Einblick in die Rentierhaltung, kann unter anderem eine Rentierschlittenfahrt machen oder ganzjährig eine Rentier-Wanderung. „Jungtiere sind zwei bis drei Jahre lang in der ,Rentierschule‘, bevor sie zu arbeiten beginnen“, erklärt die 20-jährige Tochter der Besitzerin, Rauna Merkku. Dabei gebe es wie bei Menschen einen Schichtplan, welches Tier wann und wie lange arbeite.„In meiner Familie sind die Rentiere alles, der ganze Jahreszyklus dreht sich um ihre Bedürfnisse. Sie sind meine besten Freunde, immer aufrichtig und direkt.“ So endet der Ausflug in die Weihnachtswelt mit einem in die Welt der samischen Urbevölkerung und ihrer Rentiere, die zwar keine roten Nasen haben, dafür aber einen vielen Menschen nicht unähnlichen, meist scheuen Charakter, der sich mehr um Flucht und Überleben dreht als um Geschenke bringen.