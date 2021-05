Schafe spazieren in einer langen Reihe über den Deich. Dahinter erstrecken sich Salzwiesen, das Watt und eine Silhouette am Horizont: Föhr. Dorthin soll es gehen. Zu Fuß. Zehn Kilometer unter zartblauem Himmel und über den von der Ebbe freigelegten Meeresboden – die längste Wattwanderstrecke an der deutschen Nordsee.

Am Morgen hatte das Wetter noch alles infrage gestellt. Regen

...