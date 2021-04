Über sieben Priele musst du gehen

Schafe spazieren in einer langen Reihe über den Deich. Dahinter erstrecken sich Salzwiesen, das Watt und eine Silhouette am Horizont: Föhr. Dorthin soll es gehen. Zu Fuß. Zehn Kilometer unter zartblauem Himmel und über den von der Ebbe freigelegten Meeresboden – die längste Wattwanderstrecke an der deutschen Nordsee.

Am Morgen hatte das Wetter noch alles infrage gestellt. Regen peitschte gegen Fenster, Wind heulte, im Hotelzimmer ragte der Vorhang vor dem gekippten Fenster waagerecht ins Zimmer. Doch schnell kehrte die Sonne zurück. Jetzt ist die Prognose günstig, und Wattführerin Regina Matthiesen aus Husum entscheidet, zu laufen. Auf dem Hunwerthusumer Deich erklärt sie Grundlegendes: „Heute ist um 11.42 Uhr Niedrigwasser. Von da an läuft das Wasser sechs Stunden lang über die Priele zurück.“ Jetzt ist es kurz vor zehn. Sieben Priele müssen wir queren.

Schleswig-Holstein Anreise Mit dem Zug nach Dagebüll, www.bahn.de. Fahrplan der Fähre nach Föhr unter www.faehre.de. Wer nach der Wanderung auf der grünen Insel bleiben möchte, kann nach Absprache sein Gepäck mit der Fähre auf die Insel transportieren lassen und am Hafen abholen. Unterkunft Auf dem Festland liegt das Strandhotel Dagebüll mit gutem Restaurant unmittelbar an Deich und Hafen. DZ ab 98 Euro, www.strandhotel-dagebuell.de. Auf Föhr bietet das Wellnesshotel Upstalsboom maritim eingerichtete Zimmer, Balkons mit Strandkorb sowie Innen- und Außenpool. DZ ab 229 Euro, www.resort-suedstrand-foehr.de. Wattwanderung Regina Matthiesen hat verschiedene Watt-Touren im Programm. Die Wanderung von Dagebüll nach Föhr kostet für Erwachsene 20 Euro, für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren 17 Euro und für Kinder 14 Euro. Hinzu kommt das Fährticket von Wyk zurück nach Dagebüll (9,20/4,60 Euro), www.wattwandererlebnis.de. Allgemeine Informationen Der Kreis Nordfriesland wurde als Modellregion in Schleswig-Holstein ausgewählt. Geplanter Start ist der 1. Mai. Touristische Reisen sind dort möglich, Infos und Bedingungen unter www.nordfriesland.de/modellregion. Nordsee-Tourismus, Tel. 0 48 41 / 8 97 50, www.nordseetourismus.de.

Im Deich steckt ein Spaten, mit dem Matthiesen die verborgenen Wunder des Watts ausgraben wird – heute für eine Urlauberin aus Heilbronn und ihre beiden fünf und sieben Jahre alten Kinder, die sich als zäh erweisen werden und die zehn Kilometer durchs Watt und zwei weitere auf Föhr bis zur Oevenumer Marsch laufen, ohne sich ein einziges Mal zu beschweren. Außerdem ist ein Paar aus Sachsen dabei, das auf dem Festland Urlaub macht, sowie zwei Damen aus Wyk auf Föhr, die die Strecke schon häufig gelaufen sind.

„Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein“, sagt die Wattführerin. Seit 1985 steht das ganze Gebiet als Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer unter Schutz. Es ist Teil des wichtigsten Naturraums in Deutschland und bildet zusammen mit dem Niedersächsischen und Hamburgischen Wattenmeer das vogelreichste Gebiet in ganz Europa. Das Watt zwischen dem Festland und Föhr gehört zur am strengsten geschützten „Nullnutzungszone“ und ist für die Öffentlichkeit geschlossen.

Für Matthiesens Route gilt jedoch ein Bestandsschutz, den sie mit der Strecke von ihrem 2015 verstorbenen Vorgänger übernahm, dem Wattführer Boy Boysen. Der 1943 geborene Boysen war die Route bereits als 13-Jähriger gelaufen, so wie andere einen Berg besteigen – einfach, weil er da ist. Einmal schaffte er es innerhalb einer Tide nach Föhr und zurück. Regina Matthiesen begleitete ihn 15 Jahre lang immer wieder, bevor sie die Touren übernahm. Denn wenn das Wetter sich jäh ändert und das Land am Horizont in Dunst und Regenschleiern verschwindet, ist sehr gute Gebietskenntnis noch wichtiger als belastbare Nerven.

An 27 Tagen im Jahr darf sie die Tour nach Föhr anbieten; jede meldet sie bei der Wasserschutzpolizei an. Im normalen Leben ist sie als technische Zeichnerin tätig. Das Wattwandern ist für sie viel mehr als ein Hobby, aber nicht ihr Beruf.

Durch die mit Schafen gesprenkelte Salzwiese geht es noch mit Schuhen an den Füßen. Denn außer Gräsern, Strandsode und der Quellerpflanze wachsen auf den Wiesen, die 180-mal im Jahr überflutet werden, auch Disteln. Jenseits der Schafe heißt es dann: Schuhe aus. Der Einstieg ins Watt sei nach dem Regen am Morgen wie Schmierseife, warnt Regina Matthiesen. Tatsächlich ist der Untergrund so rutschig, dass ihre Wattwanderer sich wie auf Eiern bewegen, aufrecht gehalten vor allem von dem Wunsch, nicht gleich am Anfang mit dem ganzen Körper in tiefschwarzen Morast zu sinken.

Doch bald wird der Boden verlässlicher. Zarte weiße Wolken spiegeln sich im nassen Schlick. Föhr wartet ungerührt am Horizont, jenseits einer sehr weiten Fläche, in der sich die sieben Priele verbergen - unter anderem. Regina Matthiesen deutet auf winzige schwarze Punkte am Boden, die man für Spritzer halten oder gar nicht bemerken könnte. Tatsächlich sind es Wattschnecken.

Der erste Priel ist lang und recht tief, schnell reicht sein Wasser bis zur Mitte des Oberschenkels. Trotzdem ist das Laufen angenehm, das Wasser nicht kalt, sondern wärmer als die Luft. Als er hinter uns liegt, will Wattführerin Regina Matthiesen den versprochenen Wattwurm ausgraben, der für die Reinigung der obersten Schicht des Meeresbodens zuständig ist. So gefesselt ist die Watt-Wandertruppe von den Ausgrabungsarbeiten und dem Betrachten des Gewürms, dass niemand bemerkt, wie die Sonne hinter Wolken verschwindet, die nicht mehr zart und weiß, sondern schwer und schwarz sind.

Vier Stunden lang kein Motorengeräusch

Regen prasselt vom Himmel, heftiger Wind macht das Gehen schwer. Dass das Wasser nur knöcheltief ist, ist optisch nicht erkennbar; seine gekräuselte Oberfläche sieht aus, als erstreckte sich hier offenes Meer –ein durchaus beunruhigender Anblick.

Doch schnell klart es wieder auf. Föhrs Silhouette taucht aus dem Dunst, wir queren den nächsten Priel, ohne ihn recht zu bemerken. Dann ist es geschafft. Die Gruppe ist zu Fuß nach Föhr gelaufen, sie hat fast vier Stunden lang kein Motorengeräusch gehört und nicht ein einziges Stück Plastik gesehen. In den letzten Wasserbecken des Watts werden die Füße gereinigt. Der Rest des schwarzen Schlamms verschwindet auf dem Ziegenhof Matzen, wo der Gartenschlauch hilft. Die allerletzten schwarzen Ränder an den Zehen werden indessen noch einige Duschen überdauern. Ein wenig mitleidig werden die Spaziergänger betrachtet, die am Morgen mit der Fähre nach Föhr gefahren sind. An diesem Abend schlafen alle sehr früh.