Tempel mit Zuckerguss

Schneeweiß und glitzernd – auf den ersten Blick könnte Wat Rong Khun gut und gern der kristalline Eispalast einer Schneekönigin sein. Oder die Zuckergussorgie eines beschwipsten Konditormeisters. Oder die Fantasie eines ausgeflippten Comiczeichners. Vielleicht aber auch eine Mischung aus allem. Kein Wunder also, dass sich am Wat Rong Khun ästhetisch die Geister scheiden – manche finden ihn traumhaft schön, andere unfassbar kitschig. Kalt lässt diese Anlage aber niemanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Tempel, dessen weiße Farbe nicht wie üblich in Thailand für Trauer steht, sondern die Reinheit und Weisheit Buddhas symbolisiert, entstammt der Schöpferkraft des einheimischen Künstlers Chalermchai Kositpipat.

Thailand Anreise Mit Thai Airways von Frankfurt über Bangkok nach Chiang Mai, www.thaiairways.com. Unterkunft The Legend in Chiang Rai ist eine sehr schöne Hotelanlage im Thai-Lanna-Stil mit gepflegtem Garten direkt am Mae-Kok-Fluss, DZ/F ab 90 Euro, www.thelegend-chiangrai.com. Das Mora Boutique Hotel bietet erstklassigen Service direkt im Zentrum von Chiang Rai, DZ/F ab 70 Euro, www.moraboutiquehotel.com. The Empress in Chiang Mai ist ein Fünf-Sterne-Haus mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, DZ/F ab 60 Euro, http://empresshotels.com/. Aktivitäten Wat Rong Khun: Eintritt 100 Baht (2,70 Euro), keine Homepage. Wat Phra That Doi Suthep: Lift 50 Baht, Eintritt 30 Baht, keine Homepage. Maesa Elephant Camp: Eintritt frei, https://maesaelephantcamp.com. Pauschalreisen Eine 12-Tage-Reise „Thailand Umfassend Privat“ gibt es bei Gebeco ab 1805 Euro (ohne Anreise), www.gebeco.de. Bei SKR Reisen, dem Spezialisten für Rundreisen, Erlebnisreisen und Studienreisen, kostet die 15-Tage-Rundreise „Thailand Höhepunkte“ ab 2499 Euro (inklusive Flug), www.skr.de. Chamäleon hat eine 14-Tage-Kleingruppenreise „Chiang Mai“ ab 3299 Euro (mit Flug) im Angebot, www.chamaeleon-reisen.de. Allgemeine Informationen www.thailandtourismus.de EYE

Vor 20 Jahren begann er mit dem Bau, den er aus Privatvermögen und mit Spenden finanzierte und der bald zum Wahrzeichen und zur Hauptattraktion von Chiang Rai avancierte. Der Tempel scheint über der Landschaft zu schweben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Er strotzt vor Details, die voller Symbolik stecken. Hier gibt es eine Hölle, in der Menschen händeringend nach Erlösung suchen. Darüber hinweg führt eine Brücke in den Himmel, wo der letzte Kampf des Buddhas mit dem Bösen in Gestalt eines Dämons bebildert wird.

Die Wandmalereien zeigen etwa den Terror vom 11. September, die Gier nach Öl, die Sucht nach Alkohol, die Macht der Waffen - kurzum, die Dämonen unserer Zeit. All dieses Schlechte an der „bösen“ Wand soll der Besucher beim Verlassen des Tempels hinter sich lassen. Ob er dann Erleuchtung findet, ist sicher eine Glaubensfrage – Potenzial zum Sinnieren bietet Wat Rong Khun jedenfalls zuhauf. Von Weiß zu Grün, hinein in die Berglandschaft und den Dschungel des Nordens. Am einfachsten geht das an Bord eines Schnellboots auf dem Kok River, der im nahen Myanmar entspringt. Von Chiang Rai fährt man 50 Kilometer stromaufwärts – drei Stunden durch pure Natur und tiefen Frieden, nur der Bootsmotor röhrt monoton.

Der Kok River ist ein adretter Bursche, der allerlei Register zieht in puncto Unterhaltung. Mal packt er dicke Felsen in sein Bett, die der Bootsmann in kühnen Bögen umkurven muss. Mal kocht er brodelnde Stromschnellen-Süppchen mit Rütteleffekt. Und mal manövriert der Skipper so schwungvoll, dass man gleich im Busch zu landen droht – bevor er dann haarscharf die Kurve kriegt.

Im Fluss-Kino glotzen Wasserbüffel neugierig vom Ufer und baden Kühe in einer seichten Bucht. Da steigt ein Elefant aus dem Schlamm und trompetet fröhlich in die Landschaft. Hier wirft ein Mann mitten im Fluss ein Netz aus in der Hoffnung auf leckeren Fisch zum Mittagessen. Das alles ist vollkommen unspektakulär, macht es gerade deshalb aber auch so besonders.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Elefanten spielen die Hauptrolle am nächsten Tag. Das Maesa Elephant Camp bei Chiang Mai ist eine der besten Adressen, wenn man auf Tuchfühlung zu Dickhäutern gehen will. Auf Wunsch auch ganz wortwörtlich und intim, zum Beispiel per kräftigem Schmatz auf die Wange. Ein eher zweifelhaftes Vergnügen, wie der Selbstversuch zeigt – so ein Rüssel ist halt kein zarter Frauenmund. Vom Geruch mal ganz zu schweigen.

Früher wurden in Camps wie diesem Arbeitselefanten für die Baumstammtransporte in den Teakwäldern trainiert. Heute sind die mehr als 100 Tiere und ihre lebenslangen Wegbegleiter, die Mahuts, der touristischen Unterhaltung verpflichtet – wobei man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass auch ihre eigene nicht zu kurz kommt. Die Tiere werden vollgestopft mit Zuckerrohr und Bananen, ihren Leib- und Lieblingsspeisen. Sie können jeden Tag ausgiebig baden und dabei gern auch mal Touristen per Rüssel „duschen“. Und sie dürfen auch sonst allerlei Schabernack treiben, zur Gaudi der Gäste und vermutlich auch zu ihrer eigenen.

Was sie wirklich draufhaben, zeigen sie in der täglichen Show. Da werden etwa Baumstämme gestapelt von mehreren Tieren im Team. Ein paar Könner spielen recht passabel Fußball, und manche malen sogar zur allgemeinen Verblüffung wie die Weltmeister. Der eine ist spezialisiert auf Blumen, ein zweiter Fachmann für Bäume. Der dritte bringt echt einen Elefantenkopf aufs Papier, während Dumbo van Gogh sogar eine richtige Landschaft pinselt mit Himmel und Bergen in verschiedenen Farben.

Eine Dressurleistung, die den allerhöchsten Respekt verdient und zu Recht quittiert wird mit tosendem Applaus. Einem Elefanten verdankt Chiang Mai, die Stadt der hundert Tempel, auch einen ihrer größten Schätze: das Bergkloster Wat Phra That Doi Suthep.

Als ein König im 14. Jahrhundert schwor, für eine wertvolle Reliquie einen Tempel zu bauen, überließ man die Wahl des Bauplatzes einem weißen Elefanten. Mit dem heiligen Gegenstand auf dem Rücken steuerte dieser direkt den Berg an und erklomm ihn in drei Tagen bis zu einem Felsvorsprung in 1000 Meter Höhe. Dort trompetete er dreimal, kniete nieder und starb. Kein Zweifel: Das musste der gesuchte Platz für den Tempel sein. So die Legende.

Seit 1934 führt eine kurvenreiche Straße hinauf zum Heiligtum. Beziehungsweise zu einer lang gezogenen Treppe zu seinen Füßen, die von zwei siebenköpfigen Naga-Schlangen gerahmt wird. Oben angekommen, wird man dann nicht nur geblendet von der fantastischen Aussicht, sondern vielmehr noch vom Gold des Chedi, der die Reliquie birgt. Von den zeremoniellen Schirmen im burmesischen Stil, von den Sockeln mit mythologischen Elefanten- und Löwenreliefs, von den kunstvollen Verzierungen an Dächern und Giebeln, von den leise bimmelnden Glöckchen und nicht zuletzt von Buddhas über Buddhas. Und wenn dazu die Sonne wie heute ihr Bestes gibt, ist der gleißende Glanz im Heiligtum schon irgendwie sphärisch und kaum mehr zu ertragen. Aber vielleicht sieht exakt so der Weg in den Himmel aus.