Stunde der Hyänen

Das düstere Lachen der Hyänen ist plötzlich ganz deutlich zu hören. Irgendwo da draußen in der Dämmerung, nicht weit von Alan Bosiela Monnaaletsatsis Safariwagen, muss ein ganzer Clan der Tiere unterwegs sein. „Sie machen sich wohl gerade auf zu ihrem Beutezug“, sagt der Guide und lauscht. In Botsuanas Okavango-Delta beginnt nach Sonnenuntergang die Stunde der Räuber: Löwen, Leoparden, Wildhunde und Tüpfelhyänen – kaum irgendwo sonst in Afrika teilen sich so viele Fleischfresser einen Lebensraum. In der Qorokwe Concession im Südosten des Deltas stehen die Chancen besonders gut, sie zu beobachten. Das Okavango-Delta ist das größte Binnendelta der Erde und Unesco-Welterbe – eine für den Menschen schwer zugängliche Wildnis aus endlosem Sumpfland, Inseln und Flussarmen. Das Feuchtgebiet zieht Abertausende Wildtiere aus der umliegenden Kalahari an. Schon lange vor der Pandemie galt das Delta als eines der exklusivsten Reiseziele in Afrika. Wie in Qorokwe, das als ehemaliges Jagdgebiet heute vom Naturreiseveranstalter Wilderness Safaris verwaltet wird, werden überall Foto-Pirschfahrten angeboten. Unzählige Tierdokumentationen, die im Delta gedreht wurden, lockten Touristen aus aller Welt. Botsuana hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem der ärmsten zu einem der reichsten Länder Afrikas entwickelt. Neben der Diamantenförderung spielte dabei zunehmend auch der Tourismus eine entscheidende Rolle. Durch die Pandemie ist das Erfolgsmodell jedoch bedroht. Nach der letzten Coronawelle waren erst im September wieder die ersten Touristen zurückgekehrt. Mit der Omikron-Variante, die im November erstmals in Botsuana und Südafrika nachgewiesen wurde, musste sich das südliche Afrika erneut auf Monate fast ohne ausländische Reisende einstellen. Das hat nicht nur dramatische Folgen für die Wirtschaft, sondern auch für den Naturschutz. „Vor allem während der Lockdown-Monate sind Wilderer über die nördliche Grenze ins Okavango-Delta gekommen“, sagt Monnaaletsatsi. Sie nutzten die Gelegenheit, dass derzeit kaum Menschen in der Region unterwegs waren.

Vorwiegend aus Sambia dringen international vernetzte Banden ins Land ein. Ihr Ziel: die Nashörner, deren Horn in Fernost absurderweise als medizinisches Wundermittel gehandelt wird. In den letzten Jahren wurden erstmals nach langer Zeit auch im Zentrum des Deltas Nashörner gewildert. Botsuanas nationale Naturschutzbehörde gab Ende Oktober die Zahl der 2019 und 2020 gewilderten Nashörner mit 92 an. Im Jahrzehnt davor waren nur einzelne Tiere der Wilderei zum Opfer gefallen. Wie viele Nashörner 2021 getötet wurden, ließ die Pressemitteilung unbeantwortet. Die Behörde gab bekannt, sämtliche Spitzmaulnashörner aus dem Okavango-Delta in leichter zu überwachende, umzäunte Gebiete umsiedeln zu wollen. Die Wilderei ist indes nicht die einzige Bedrohung, die während der Pandemie einen Schatten auf das Delta geworfen hat. Im Nordosten Namibias, nicht weit von der botsuanischen Grenze, hat das kanadische Öl- und Gas-Unternehmen ReconAfrica im Frühjahr mit Testbohrungen begonnen. Im Frühjahr 2022 sollen mehrere Ölquellen erschlossen werden. Der Konzern hat eine Lizenz für eine Gesamtfläche von fast 35 000 Quadratkilometern in beiden Ländern. Das Gebiet grenzt an den Okavango-Fluss. Naturschützer sehen eine mögliche Ölförderung sowohl in Namibia als auch in Botsuana als eine unmittelbare Gefahr für das Ökosystem. Zuletzt riefen auch Prominente wie Prinz Harry und Leonardo DiCaprio zum Stopp der Ölbohrungen auf. Ein Sprecher von ReconAfrica wiegelt ab: „Wir sind entschlossen, die Arbeit in Zusammenarbeit und unter direkter Aufsicht der Regierungen beider Länder fortzuführen.“

Botsuana Anreise Zum Beispiel mit Lufthansa (www.lufthansa.com) und SA Airlink (www.flyairlink.com) über Johannesburg nach Maun, dem Tor zum Okavango-Delta. Unterkunft, Essen und Trinken Im Qorokwe Camp schlummert man mit dem Grunzen der Flusspferde und dem Quaken unzähliger Froschkehlen ein. Die Gegend ist bekannt als Revier von Wildhunden, Löwen, Leoparden und Geparden. Doppelzimmer mit Vollverpflegung und allen Aktivitäten ab 1012 Euro pro Person. Die Jao Lodge thront wie ein Palast mit hoch aufragenden Reetdächern in den Bäumen über dem Sumpfland im Zentrum des Okavango-Deltas. DZ mit Vollverpflegung und allen Aktivitäten ab 1163 Euro pro Person. Beide Unterkünfte sind über Wilderness Safaris buchbar, www.wilderness-safaris.com. Veranstalter Der Afrika-Spezialist Ivory Tours bietet Individual- und Kleingruppenreisen ins Okavango-Delta an. 17-tägige Safari-Reise ab 2740 Euro, www.ivory-tours.de. Auch Abendsonne Afrika hat verschiedene Ziele in Botsuana im Programm. z. B. Botsuana privat, 8 Tage ab 3998 Euro/Person, www.abendsonneafrika.de Allgemeine Informationen Botschaft Botsuanas in Berlin, http://embassyofbotswana.de, www.botswanatourism.co.bw WIN

Zum Okavango-Fluss sei eine Zehn-Kilometer-Pufferzone, zum Delta 20 Kilometer Abstand vorgeschrieben. Dass ein nicht begradigter Strom wie der Okavango und seine Zuflüsse keinen menschengemachten Grenzen folgen, bleibt dabei anscheinend unbedacht. Auch die Stellungnahme, dass die Förderung nicht in Nationalparks stattfinde, ist irreführend. Die geplanten Ölquellen liegen nach Angaben von Naturschützern nahe den Wanderrouten von Elefanten innerhalb des Kavango-Zambezi-Transfrontier-Schutzgebiets. Das länderübergreifende Reservat beheimatet die größte Elefantenpopulation der Welt.

Im Herzen des Deltas, nahe der luxuriösen Jao-Lodge, paddelt Dennis Smith in einem Mokoro-Einbaum durch einen von Seerosen gesprenkelten Wasserarm. „Wir wissen nicht genau, was mit dem Ölprojekt vor sich geht“, sagt der Naturfotograf und Guide. „Es gibt kaum Nachrichten darüber. Aber die meisten Botsuaner sind dagegen.“ Dennis Smith liebt es, fast lautlos in das Labyrinth des Lebens zu gleiten, das seit Jahren sein Zuhause ist. Blatthühnchen eilen über die ausgebreiteten Schwimmpflanzen. In Schwärmen steigen Pfeifgänse in den hellen Abendhimmel auf. Die Flusspferde beginnen ihre Weideausflüge im Mondlicht. „Wenn tatsächlich einmal Öl in diese Wildnis gelangt, wird das uns alle treffen“, sagt Smith, „Tiere und Menschen gleichermaßen.“