Strandlektionen

Der Raps ist die erste Überraschung. Dicht gereiht stehen die sattgrünen Stängelspitzen in der ovalen Schale neben weißem Spargel, Kräuterseitlingen, Bärlauch und Rhabarber. Auch Topinambur überrascht so manchen Kochschüler. Doch das ist Programm im Kühlungsborner Kurs von Tillmann Hahn. Der ehemalige Sternekoch gibt sein Wissen regelmäßig an „Freunde der guten Küche“ weiter. So jedenfalls begrüßt er sie in seinem Gasthaus in der ersten Strandreihe des größten mecklenburgischen Ostseebads.

Im Hochparterre der „Villa Astoria“ lauschen zehn Frauen und drei Männer den Küchengeheimnissen des Mannes, der ein paar Kilometer weiter beim G-8-Gipfel 2007 im Grandhotel Heiligendamm die Mächtigen der Welt mit seiner Ein-Stern-Küche verwöhnte. Ende 2012 verließ er seine letzte Sterne-Station „Der Butt“ in Warnemünde, um fortan als „Slow Foodie“ bodenständige Küche im eigenen Betrieb anzubieten und Bücher über Fischkost zu schreiben.

Kühlungsborn Anreise Mit dem Zug nach Rostock. Von dort per Bus nach Bad Doberan und Kühlungsborn (www.bahn.de) Unterkunft Hotel Aquamarin, gut gelegenes Haus mit Pool, Sauna, Restaurant und Sky-Bar im Irish Pub. Angebote: 5 Nächte inkl. Frühstücksbüfett ab 308 Euro pro Person im DZ, www.hotel-aquamarin.de. Villa Astoria, charmantes Hotel mit originellen Suiten. DZ/F ab 129 Euro, www.villa-astoria.de. Aktivitäten Tillmann Hahns nächster Kochkurs findet am 11. Juni statt. Preis: 115 Euro mit Empfang und Menü. Weitere Termine unter: www.villa.astoria.de. Heidrun Klimmeys Papiergestaltungs- und Druckkurse in ihrem Bad Doberaner Atelier Quadrados sowie auf dem Kunsthof in Rothen kosten 20 bis 120 Euro. Kontakt: post@heidrunklimmey.de Anne Jahns Töpferkurse in ihrem Keramikladen in Wismar sind für 48 Euro (zweimal zwei Stunden) plus Materialkosten von 6 Euro zu buchen. Tel. 01 76 / 29 56 42 90. Vom 17. bis zum 19. Juni findet in Kühlungsborn das zweite Mitmach-Festival SeaBorn statt - per pedes, Rad oder Surfbrett mit Wassersport, Wanderungen, Workshops im Freien und Musik am Lagerfeuer, www.kuehlungsborn.de. Ein Denkmal ersten Ranges ist das Münster in Bad Doberan, als Klosterkirche der Zisterzienser um 1300 gegründet, www.bad-doberan-heiligendamm.de Allgemeine Informationen www.auf-nach-mv.de SWJ

Auch der Kochkurs ist auf Einheimisches fokussiert; ergänzt und verfeinert mit asiatischen Beilagen, Soßen und Gewürzen. So gibt es zum Zanderfilet Couscous, in Möhrensaft gedünstet, und Raps, den Tillmann Hahn am nahen Feldrand gepflückt hat. Die noch grünen Blütenstängel – „gelb sind sie holzig“ – schwenkt der 53-Jährige in der Pfanne in kalt gepresstem Rapsöl aus Beuron, bevor er sie mit Austernsoße – „schmeckt nicht fischig“ – begießt und serviert. Nebenbei erzählt er den staunenden Fans, dass man mit kalt gepresstem Oliven- oder Rapsöl auch Fleisch anbraten und sogar frittieren kann – bei 160 Grad.

Die Kochschüler haben mühsam die verwachsenen Topinamburknollen geschält, die sie später als Chips und Vorspeisen-Püree genießen dürfen. „Stundeneier“ nach japanischer Art lernen

sie kennen und Hahnsches Dinkel-Shortbread zum Dessert aus Rhabarber. Der wird in Rhabarbersaft kurz gegart, dann Gelier- und Vanille-Zucker-Mischung dazu, Erdbeeren an die Seite und griechischen Joghurt samt Eis obendrauf – schließlich ist die Frühlingsküche Kurs-Thema. Nach dem Menü-Genuss empfiehlt sich für die glücklich-satten Kurs-Absolventen ein Spaziergang auf der knapp vier Kilometer langen Strandpromenade. Die abwechslungsreiche Flaniermeile lockt mit Jachthafen, Strandbrücke, Wandelhalle, Restaurants, Imbiss-Stationen und reetgedeckten Toiletten. Dahinter schützt ein Waldstreifen die Ostseeallee mit den historischen Bäder-Villen vor dem Küstenwind. Der küstennahe Stadtwald ist mit 15 Wegekilometern eine schattige Alternative. Der Kletterwald ist bei Familien ebenso begehrt wie die Fahrt mit der „Molli“. Die seit 1866 betriebene Schmalspur-Eisenbahn dampft und pfeift ganzjährig zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan mit Zwischenstation in Heiligendamm.

Nahe des Doberaner Sommersitzes der mecklenburgischen Herzöge wurde 1793 das erste deutsche Seebad gegründet und bald als „Weiße Stadt am Meer“ gerühmt wegen seiner „Perlenreihe“ klassizistischer Bauten am Sandstrand.

Im Klosterbereich des weltberühmten Bad Doberaner Münsters erzählt das Bädermuseum die Geschichte des ältesten Seebads, wo Betuchte aus Adel und

Bürgertum die ersten Schritte in das gesunde Meerwasser wagten: von der Schaluppe, einer Wanne im Wasser, über den Badekarren mit Anstandshaube aus Segeltuch bis zum verhüllenden Badeanzug der Schönen und Reichen von einst. Die Gäste blieben damals vier bis acht Wochen, erzählt Museumsleiterin Lisa Riess, und brachten ihr Personal mit: Man wohnte deshalb in Logierhäusern und nicht in Hotels wie heute. Zum Backsteinmünster der Zisterzienser kamen Doberans neue Attraktionen: Ein Theater wurde gebaut, Rennbahn und Spielbank: Plaisir war angesagt bei der Entourage der Herzöge.

Heute sind Theater und Spielbank verschwunden, nur die „Molli“ fährt unverdrossen durch die Einkaufsstraße des Orts. In einer Nebengasse zeigt die Druckgrafikerin und Buchkünstlerin Heidrun Klimmey in „Wohnzimmerkursen“, wie man aus Restepapier oder alten Folien mithilfe von Drucktechnik und wasserlöslichen Farben kleine Kunstwerke machen kann. Für zwölf Euro pro Monat ist bei ihr auch eine kleine Wundertüte namens Papierteufelchen zu abonnieren: „Sie soll die Leute zum Schmunzeln bringen“, sagt die gelernte Bauingenieurin aus Berlin, die „nach Bad Doberan geheiratet“ hat. Schablonendruck und Linolschnitt, Kartenmacherei und Geschenkpapier gehören zu den beliebten Kursthemen. Erfüllend sei ihr Beruf, sagt die 57-Jährige: „Es macht viel Spaß, Menschen glücklich zu machen.“

42 Kilometer weiter westlich, in Wismar, geht‘s rund beim Kurs der Töpferin Anne Jahn (42). Die Scheiben drehen drei Frauen unter Aufsicht der Meisterin. Zwischendurch wird gelacht, gestöhnt und auch geschimpft – ganz im Sinne der Lehrerin: „Es geht so viel übers Erlebnis beim Lernen“, sagt die studierte Kunsttherapeutin, die schon als Dresdner Schulkind in der Töpfer AG aktiv war. In der Wismarer Altstadt liegt Jahns gemütlicher Laden mit Werkstatt, Auslagen und Arbeitstisch fürs Glasieren. Daran versucht sich gerade eine Achtjährige, die ihren modellierten Spielplatz aus Ton jetzt vollenden will. An Rot und Gelb dachte das Mädchen, doch das ist im Atelier Jahn tabu: Grünblaue Meerestöne sind das Markenzeichen der Töpferin. Schließlich ist die Ostsee ganz nah.