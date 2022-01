Solarwärme für Skifahrerpopos

Kann ein Skigebiet überhaupt umweltverträglich sein? Es kann, behauptet Reto Fry, seit zwölf Jahren Umweltbeauftragter in Laax. Trotz 228 Kilometer Pisten, die täglich präpariert werden müssen, trotz 300 Schneekanonen.

Laax, das sich mit dem benachbarten Flims und dem kleineren Falera zu einem Skigebiet zusammengeschlossen hat, gilt in Europa als Nummer eins für Freestyler, mit vier Snowboardparks samt 200 Meter langer Halfpipe. Die gesamte Region lebt vom Wintersport. Und natürlich rollt auch Flims-Laax den Ski- und Snowboardfahrern den weißen Kunstschnee-Teppich aus.

Flims-Laax Anreise Mit dem Zug via Zürich nach Chur, weiter per Bus, www.bahn.de, www.sbb.ch. Aktivitäten Für Langläufer sind 62 Kilometer Loipen gespurt und für Wanderer 100 Kilometer Winterwanderwege präpariert. Den besten Blick in die Rheinschlucht bietet die Aussichtsplattform Il Spir. Die Freestyle Academy lockt indoor mit Trampolins und Skater-Parcours, www.freestyleacademy.com Unterkunft Laax wellness Hostel 3000: Jugendherberge mit Hotelniveau. DZ/F ab 87 Euro pro Person, www.youthhostel.ch/de/hostels/laax-wellness-hostel-3000 Signinahotel: An der Talstation Laax. DZ/F ab 190 Euro www.signinahotel.com Hotel Chesa in Flims-Waldhaus. DZ/F ab 74 Euro, www.hotelchesa.ch Essen und Trinken Restaurant Conn an der Waldlichtung im Flimser Grosswald, www.conn.ch Tegia Larnags, gemütliche Hütte mit Terrasse, www.larnags.ch Allgemeine Informationen Gästeinformation, www.flimslaax.com Schweiz Tourismus, www.myswitzerland.com

Obwohl das Skigebiet auf über 3000 Meter hinauf reicht, läuft es auch hier nicht ohne Schneekanonen. „Für uns stellt sich nicht die Frage, ob wir technisch beschneien, sondern, wie dies umweltgerecht umsetzbar ist“, sagt Reto Fry. Seit 2010 hat sich Flims-Laax das Nachhaltigkeitskonzept „Greenstyle“ auf die Fahnen geschrieben. Ziel ist, die erste selbstversorgende, CO2-neutrale Alpendestination zu werden.

Dabei geht es nicht nur um Kunstschnee und Skibetrieb, sondern auch um Mobilität und Energieplus-Häuser. Es spielt ebenfalls eine Rolle, was und wie viel beim Abendessen auf den Teller kommt, und sogar um die aufgeplatzte Naht an der Skijacke kümmert sich der Umweltbeauftragte, wenn auch nicht persönlich. Über allem steht „3R“: „reduce, reuse, recycle“ - also reduzieren, wiederverwenden, weiterverwerten. Was langfristig nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist.

Fry ist überzeugt: „Irgendwann ist ein umweltverträglicher Umgang mit unseren Ressourcen entscheidend für die Wahl des Urlaubsziels.“ Flims-Laax will dabei die Nase vorn haben. Dazu experimentieren Fry und sein Team seit zwölf Jahren, wie man die Umwelt schonen kann. Schließlich ist die Natur die Existenzgrundlage der gesamten Region. Laax hat sich in der Freestyler-Szene einen Namen gemacht. Alljährlich trifft sich hier die Elite zu den Laax Open, dem bekanntesten Snowboard-Wettbewerb in Europa. Hier gibt’s die größte Halfpipe der Welt, jeden Morgen wieder tadellos präpariert mit der gigantischen Monster-Schneefräse. Armin Schmid und die anderen 34 Pistenraupenfahrer sind nachts bis 2 und dann wieder morgens ab 6 Uhr damit beschäftigt, für griffige Pisten zu sorgen – das Ganze im Schichtbetrieb.

Schmid, der Chef-Fahrer, lenkt den grünen Pistenbully. Er ist ein Diesel, kombiniert mit Elektroenergie, 400 PS stark. Mit dem Hybridmodell könne er 20 Prozent Treibstoff einsparen, so Schmid. Alle Pistenfahrzeuge sind zudem mit einem System ausgestattet, das die optimale Drehzahl anzeigt.

„Am meisten hat Snowsat gebracht“, sagt Schmid. Snowsat misst die genaue Schneehöhe. So wird nur dort Schnee aufgetragen, wo es erforderlich ist. Dazu musste das gesamte Skigebiet in 3-D vermessen werden. Die Fahrer der Pistenraupen sehen am Bildschirm, wo wie viel Schnee liegt und wann welche Schneekanonen aktiviert werden müssen. Die Produktion von Kunstschnee ist einer der größten Kostenfaktoren und dazu sehr energieintensiv. Damit das Wasser für die Schneeproduktion in den Rohren nicht einfriert, muss es beheizt werden. Statt die Beschneiungsschächte die ganze Saison zu beheizen, arbeitet man in Laax nun mit Thermostaten: Sie halten die Schachttemperatur auf mindestens drei Grad. Sinkt die Temperatur, wird die Heizung automatisch angestellt, ist es wärmer, wird sie ausgeschaltet. Das soll 20 Prozent Energie einsparen.

160 Maßnahmen, so Reto Fry, sind seit 2010 umgesetzt. Das meiste ist passiert, ohne dass die Gäste etwas davon gemerkt haben. Sei es die Einsparung bei der Pistenpräparierung, der Strom, der jetzt zu 100 Prozent durch CO2-neutrale Wasserkraft und Sonnenenergie produziert wird, die energetische Sanierung der Gebäude oder Müllvermeidung, auch in der Küche. Das Riders Hotel, Vorreiter in Sachen Greenstyle, hat auf vegetarische Gerichte umgestellt. Denn wer auf Nachhaltigkeit Wert lege, müsse ohne Fleisch auskommen, sagt der Küchenchef.

Seit ein paar Jahren versucht man hier außerdem, die Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden. Dazu wird digital registriert, was auf den abgeräumten Tellern liegen geblieben ist. Entsprechend werden manche Produkte herausgenommen oder anders portioniert. So habe man rund 30 Prozent weniger Lebensmittel vernichtet und bis zu 750 Schweizer Franken im Monat gespart.

Auffällig sind die Vintage-Möbel in der Lobby – schöne Sessel und Schränke, aufgearbeitet statt neu produziert. In diese Richtung zielt auch das Näh-Café, das demnächst wieder starten soll. Zwei Frauen aus dem Dorf reparieren einmal die Woche kostenlos aufgerissene Nähte an Skiklamotten. Finanziert wird das Angebot aus dem Greenstyle-Fond, in den jeder einzahlen kann. Selbst das Trinkwasser, das man an Brunnen auch im Skigebiet abfüllen kann, ist gratis. Und die schicke Spiegelfront der Talstation Sogn Martin ist eine riesige Fotovoltaikanlage, die Energie für die Sitzheizung der Sessellifte liefert.