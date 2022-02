Skipionieren auf der Spur

Die Jungen haben sich von den Pisten verabschiedet – zum Snowboarden und Freeriden mit breiten Latten, manche auch fürs Skitourengehen. Vom Lift aus kann man sie im Gelände sitzen sehen wie die Hasen, auf die Rückkehr der Kraft oder was auch immer wartend. Die traditionellen Skifahrer wiederum werden älter wie die Harley-Davidson-Fahrer, und was sie im Auto längst gewohnt sind, eine Sitzheizung im Winter nämlich, möchten sie im Lift nicht missen: In Oberdamüls schwebt der neue Sechsersessel sanft heran, mit komfortablem Einstieg und weichen Polstern.

Welcher Kontrast zum „Hohen Licht“, dem alten Zweiersessel Richtung Mittagsspitze: Der laufende Plastikteppich vermag die mangelnde Bremse nicht auszugleichen, die Sitzkante schlägt je nach Körpergröße in die Waden oder Kniekehlen. Oben wird man eher abgeworfen als abgesetzt – und muss sehen, schnell Abstand zu gewinnen. Ein echter Retro-Lift. Da wäre längst eine neue Anlage fällig. Sie wäre auch längst gebaut, „wenn sich die Bauern nicht querstellen würden“, weiß Christian Lingenhöle im Skimuseum von Damüls. Der gebürtige Bregenzer bezeichnet den Skiort als seine zweite Heimat und hat im früheren Pfarrhof das Museum eingerichtet.

Damüls Anreise Von Stuttgart über Ulm, Lindau und Bregenz, weiter auf der L 200. Mit dem Zug bis Bludenz, weiter per Bus, www.oebb.at Unterkunft Direkt an der Talstation in Mellau wohnt man im Hotel Die Wälderin, DZ/HP und Jause ab 300 Euro, www.diewaelderin.at. Mitten in Mellau: Hotel Bären, DZ/F ab 164 Euro. www.baerenmellau.at Apartments im Tempel 74 in Mellau, www.tempel74.at Luxuriös: Damülser Hof, DZ/HP ab 298 Euro, www.damuelserhof.at Essen und Trinken Die beste Pizza im Skigebiet gibt es auf der Uga-Alp auf 1800 Metern. Die Hütte liegt an der Talstation der 2er-Sessel-Bahn „Hohes Licht“, www.uga-alp.at. Aktivitäten Fis-Skimuseum Damüls, direkt unterhalb der ebenfalls sehenswerten Dorfkirche: Geöffnet im Winter und im Sommer, Dienstag und Freitag, 15 bis 18 Uhr, www.damuels.travel Skigebiet Damüls-Mellau über www.damuels-mellau.at. Tagespass Erwachsene 55,50 Euro. Kinder von 6 bis 15 Jahren 32 Euro. Zur Zeit gilt 2G, Kinder bis zwölf Jahre sind davon ausgenommen. Allgemeine Informationen Damüls Faschina Tourismus, www.damuels.travel, Bregenzerwald Tourismus, www.bregenzerwald.at.

Es basiert auf seiner Skisammlung und ist kein kleines Dorfmuseum, sondern wurde begutachtet und ausgezeichnet vom internationalen Skiverband. Eines von 32 Fis-Skimuseen weltweit und das vierte Österreichs, wie Lingenhöle stolz berichtet: „2017 hat Fis-Präsident Gian Franco Kasper die Urkunde persönlich überreicht, und es war sein einziger Auftritt in Österreich!“

Das Museum im alten Walserhaus, die Grundmauern stammen aus dem 16. Jahrhundert, zeigt zunächst die Pioniere des Skilaufens: Sie nutzten die „Schneeschuhe“ keineswegs zum Spaß, sondern zur besseren Fortbewegung im Winter. Wie beispielsweise Pfarrer Johann Müller aus Warth, der sich 1895 die ersten Latten aus Skandinavien kommen ließ und zunächst im Schutz der Dunkelheit ihren Gebrauch übte. Er wollte schneller zu seinen Schäflein kommen, um sie nicht ohne Segen ins Himmelreich entlassen zu müssen. Es waren Pfarrer und Hebammen, Ärzte, später auch Jungs und Mädels, die mit Fassdauben an den Füßen rascher zur Schule gelangten. „Bis vor zehn Jahren stellte der Briefträger in Damüls die Post per Ski zu“, weiß Lingenhöle, und so wurde im Foyer ein Postmann dekoriert. Nach den Importen aus dem Norden Ende des 19. Jahrhunderts nahm man sich bald selbst der Skiherstellung an. Wer Leiterwagen und Räder bauen kann, kann auch Ski herstellen!

Anton Kästle beispielsweise, in der Nähe von Sigmaringen geboren, blieb nach Jahren der Wanderschaft in Hohenems hängen und begann Ski zu produzieren. Parallel feilten Tüftler an Bindung und Aufstiegshilfen: Georg Bilgeri zum Beispiel, Offizier und Skilehrer, erfand um 1912 die sogenannte Bilgeri-Bindung und den Doppelstockschub. Skiwachs wurde als Steigwachs genutzt, Felle aufgezogen. Bis zum ersten Skilift sollte es noch ein halbes Jahrhundert dauern. Nach dem Telemark-Stil erprobte Hannes Schneider aus Stuben am Arlberg den Stemmbogen in der tiefen Hocke: die „Arlberg-Technik“. Während des NS-Regimes musste er ausreisen und gründete in North Conway in New Hampshire die erste Skischule. „Kennedy hat bei ihm Skifahren gelernt“, sagt Christian Lingenhöle nebenbei. Er verfügt über einen enormen Fundus an Wissen. Sein Vater Albert war selbst Skipionier: 1951 wollte er eigentlich nur ein Wochenendhaus in Damüls kaufen und erhielt von der Alpgemeinschaft einen Skilift dazu.

Drei Jahre zuvor war dieser errichtet worden und hatte keinen Betreiber mehr. Sohn Christian Lingenhöle führte jahrzehntelang ein Sportgeschäft in Bregenz. So blieb seine Sammlung keineswegs in den Anfängen stecken: Er zeigt die ersten Metallski von 1948 („von einem Flugzeugingenieur erfunden“), die ersten Carver der Welt und den Kästle-Düsenski. Alle finden sich hier in Damüls. Seine persönlichen Lieblingsstücke sind Ski von Toni Innauer aus Bezau. Mit zwölf Jahren wurde dem Jungen eine Rennabfahrt verwehrt. Daraufhin baute er wütend seine Latten mit einem Holzkeil um und sprang 38 Meter weit: Damit hat er die Juniorenmeisterschaft gewonnen, so erzählt der Sammler mit den besten Verbindungen. Lingenhöles jüngste Errungenschaft sind die Slalom-Ski von Felix Neureuther aus dem Jahr 2019. Im März 2020 waren sie noch nicht mal beschriftet, grad noch benutzt quasi.

Dann gibt es auch noch eine kleine Kollektion an Medaillen: Sie zeigt den „Ullr“, den Schutzpatron der Wintersportler. In den 1950er Jahren waren die Anhänger als Talisman beliebt und wurden gut sichtbar an der Gürtelschlaufe der Skihose getragen. Der „Ullr“ war in der nordischen Mythologie der Gott des Winters und wurde bereits 1760 in einer isländischen Handschrift mit „Skiern“ dargestellt. Dem Erfindungsgeist von Lingenhöle und seinen Mitstreitern ist es zu verdanken, dass der Talisman fürs Skimuseum neu aufgelegt wurde. Gegen einen Unkostenbeitrag ist er zu erwerben und wird gerne gekauft: Denn Glück kann heute wie damals nicht schaden!

