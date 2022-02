Schnee gut, alles gut

Kurt Nayder ist ein Glückspilz. Zwar hat er nicht im Lotto gewonnen, aber er ist der Erste, der die funkelnagelneue Lintrac-Loipenfräse auf Herz und Nieren testen kann. Und das ist schon was! Noch nie hat er so präzise und schnell zwei parallele Spurrillen in den Schnee gezaubert und sich damit zum Sympathikus der Langläufer gemacht. Kaum taucht er mit dem futuristischen Präpariergerät in den Loipen von Reit im Winkl auf, gehen die Daumen hoch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schnee, dieses Zauberwort, das Kassen klingeln oder Pleitegeier über den Liftbetreibern kreisen lässt, ist in Reit im Winkl eher Stammgast. Der Einstieg ins Brettlvergnügen liegt Richtung Ruhpolding und trägt den Namen Winklmoos-alm-Bahn. Lange Jahre brachten Zubringerbusse die Skisportler auf die Pisten der weitläufigen Hochalpe, seit 2009 übernimmt den Job eine Gondelbahn.

Reit im Winkl Anreise Mit dem Zug bis Prien am Chiemsee (www.bahn.de) und weiter mit dem Bus Nummer 9505 nach Reit im Winkl (www.dbregiobus-bayern.de). Unterkunft Hotel Unterwirt, zentral gelegen mit gutem Wellnessbereich, DZ mit Frühstück ab 200 Euro, www.unterwirt.de. Das Hotel Winklmoos Sonnenalm liegt auf 1200 Metern direkt im Skigebiet, DZ/HP ab 160 Euro, www.sonnenalm.de. 11 Ein- bis Dreiraumapartments sowie einen kleinen Wellnessbereich gibt es im Haus am Schmiedweg, Preis ab 62 Euro, www.haus-am-schmiedweg.de. Aktivitäten Die Winkelmoosalm-Tageskarte kostet 30 Euro, für Kinder 16 Euro, die Tageskarte für den Verbund Winkelmoosalm/Steinplatte 50 bzw. 26 Euro. (https://winklmoosalm.de/tickets/winklmoos). Basic-Alpinleihski kosten bei Intersport Skihütte ab 21 Euro/Tag, www.reitimwinkl-shopping.de/de/skihuette). Erwachsene zahlen für einen 3-x-3-Stunden-Alpinski-Gruppenkurs 129 Euro, Kinder für 2 x 2 Stunden 99 Euro, ein Langlaufgruppenkurs kostet inkl. Leihski 97 Euro (www.skischule-reitimwinkl.de) Mit Sauna lockt die Rupertus Therme in Bad Reichenhall, www.rupertustherme.de Allgemeine Informationen Touristinfo Reit im Winkl, www.reitimwinkl.de Bayerntourismus, https://tourismus.bayern

Der Überlieferung nach hat Napoleon Bonaparte bei der Neuaufteilung Europas das kleine Reit im Winkl schlicht und einfach übersehen. Bayernkönig Maximilian I. nutzte die Gunst der Stunde, lud seine Amtskollegen aus Salzburg und Tirol zum Kartenspiel und luchste ihnen den Herrgottswinkel mit einem Trumpfass ab. Ein paar österreichische Gene sind dem kleinen 2300-Einwohner-Örtchen mit seiner großen Barockkirche aber geblieben. So liegen nicht nur sechs von 18 Löchern des örtlichen Golfplatzes auf Tiroler Boden, auch das österreichische Skigebiet Steinplatte schließt sich nahtlos an die Lifte der Winklmoosalm an. Zusammen stehen damit 44 Pistenkilometer zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgen zehn Berghütten und -restaurant. Top-Aussichten auf die Chiemgauer Alpen und das Tiroler Kaisergebirge bietet bei gehaltvollem Kaiserschmarrn die Sonnenterrasse des Panoramarestaurants Kammerkör. Familien haben an den eher flachen Hängen ihre Freude. Kilometerfresser und Speed-Junkies dagegen werden sie kaum befriedigen. Zwar liegen zwischen dem Entree in die Winkelmoosalm-Bahn und der Bergstation des Plattenkogels rund 1100 Höhenmeter, doch richtig steil ist selbst die schwarze Nordhang-Abfahrt nicht. Wer den Kick sucht, ist in 40 Autominuten in Kitzbühel. Das Gustostück gegen die Gesetze der Schwerkraft dort heißt Streif. Und jagt mit einem Wahnsinnsgefälle von bis zu 85 Prozent selbst den weltbesten Abfahrtsläufern den Angstschweiß auf die Stirn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Winterwandern ist in: Den Zauber der verschneiten Wälder und Berge gibt es inklusive Wohlfühlfeeling für Körper und Geist kostenlos. Das Tourist-Büro hat dazu zehn vier bis 8,5 Kilometer lange Tourenvorschläge ins Netz gestellt, von denen der Kaiserblick sowie der Panaromaweg vom Deutschen Wanderinstitut zum Premium-Winterwanderweg geadelt wurden. Der Kaiserblick mäandert durchs Tal und fasziniert mit spektakulären Aussichten auf das schroffe Kaisergebirge. Der 1200 Meter hoch gelegene Panoramaweg startet an der knapp 100 Jahre alten Hindenburghütte, zieht sich durch sanfte Almlandschaften und gibt den Blick auf den Chiemsee frei. Wieder zurück am Ausgangspunkt kredenzt Hüttenwirt Günter Dirnhofer von Brotzeitplatten über Hirschgulasch mit Pfifferlingen und Semmelknödeln bis zu deftigen Almschmankerln alles, was Genussmenschen für den nächsten Wander- oder Skitag wieder fit macht. Nein, Reit im Winkl ist kein Ort, in dem DJs zur großen Sause laden. Wer sich stattdessen in die Welt der barocken Prunkbauten entführen lassen will, dem serviert Salzburg nach einer Stunde Autofahrt einen Einspänner – Mokka mit Schlagsahne –, legt noch eine silber-blau verpackte Mozartkugel dazu und zieht dann alle Register, die die ehemalige Residenzstadt der Fürsterzbischöfe als Österreichs erste und damit älteste Unesco-Weltkulturerbe-Stätte ziehen kann. Und das sind viele, wie ein Blick von der Festung Hohensalzburg aus auf Stadt, Land, Fluss und Berge erahnen lässt.