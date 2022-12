Schmaus im Schnee

Die Blicke wandern durch breite Panoramafenster. Vor dem Himmel der Hochkönig. Im Hintergrund Großglockner und Kitzsteinhorn. Die klare Fernsicht geht Richtung Dachstein und Hohe Tauern. Und auch der Großvenediger ist von hier nicht weit. Hier bei der Deantnerin gibt es echten Augenschmaus. Und Gaumenschmaus. Zusammengedacht nennt sich das „Gipfelgenuss-Tour“. Und die beginnt überhaupt erst bei der Deantnerin. Die ist keine legendäre alte Almwirtin. Sie ist eine schick-modern und doch auch warm designte Hütte hoch über Dienten am Hochkönig. Und sie ist die Vorspeise auf der Genusstour, die am späten Vormittag mit Herzhaftem beginnt: Lachstatar, serviert von Mirko Verdorfer.

Der gebürtige Südtiroler, nach eigenen authentischen Angaben „Hüttenwirt mit Leib und Seele“, kam vor vielen Jahren „der Liebe wegen“, wie er sagt – was man jedenfalls dem Essen nicht anmerkt, denn der Salzgehalt hält sich in sehr angemessenem Rahmen.

SALZBURGER LAND Anreise Mit dem Zug über Salzburg nach Saalfelden oder Bischofshofen, www.bahn.de. Im Winter fährt regelmäßig ein Skibus, www.hochkoenig.at/de/winter/skigebiet/hochkoenig-skibus.html. Unterkunft Die Hochkönigin in Maria Alm ist ein komfortables, modernes Haus mit Spa-Bereich und Panoramablick auf den Hochkönig; DZ/F ab 328 Euro, www.hochkoenigin.com. Das Hotel Eder in Maria Alm punktet mit Komfort und Charme. DZ/F ab 274 Euro, www.hoteleder.com. Das Hotel Alpenrose ist eine rustikale Mittelklasse-Unterkunft meist mit Balkon, DZ/F 164 Euro, www.hotel-alpenrose.co.at/. Aktivitäten Die Königstour gilt als eine der schönsten Skirunden in Österreich,www.mariaalm.at/skitouren-in-maria-alm.html. Die kulinarische „Gipfelgenuss-Tour“ führt zu drei Hütten und muss reserviert werden (Kosten: 60 Euro). Daneben gibt es weitere „kulinarische Königstouren“ (www.angebote.hochkoenig.at/de/die-kulinarischen-koenigstouren.html). 40 Kilometer gespurte Langlaufloipen ergänzen das Ganze (Arthurhaus, Dientner Sattel). Neben den Skipisten gibt es 85 Kilometer geräumte Winterwanderwege und fünf Rodelbahnen - www.hochkoenig.at/de/touren/rodelbahn-kronreith.html. Allgemeine Informationen www.hochkoenig.at. CS

Nach einigen Jahren als Skilehrer bekam Verdorfer die Chance, die neu gebaute Deantnerin zu pachten – und griff zu. Heute ist der Panoramabau ein Hort der Hochkulinarik. Wer das – sehr leckere – Lachstatar verschmäht, kann als Starter zum Beispiel auf gratinierten

Ziegenkäse oder flambierte Garnelenschaumsuppe umsteigen. Wir aber steigen wieder um auf die Skier, dem Hauptgang entgegen. Denn die „Gipfelgenuss-Tour“ führt zu drei verschiedenen Skihütten, die jeweils einen Gang eines exklusiven Drei-Gänge-Menüs beisteuern.

Bei wunderbarem Sonnenschein und mit angefixtem Magen geht’s weiter über kunstweiße Pisten zur Steinbockalm, auf dem Gipfel des Hochmais. Hier präsentiert sich der Hochkönig zum Greifen nah. Das Designhafte der Deantnerin setzt sich hier nur im Steinbock-Zwischenbau mit Bar und Loungebereich fort, die beiden Hauptgebäude bieten typisch alpenländische Urigkeit. Herzhaft der Hauptgang: geschmorter Kalbstafelspitz, dazu Chardonnay vom Weingut Polz –wer’s rot mag, ein St. Laurent-Pinot des Weinguts Johanneshof-Reinisch.

Auch hier hätte es Alternativen: neben typischen Skihütten-Gerichten eine große Auswahl an internationalen Kreationen und innovativen Ideen mit regionalem Schwerpunkt wie hausgemachte Spinatknödel. Und vor allem Veganer und Vegetarier hören sicher gerne, dass sich der Hochkönig die „einzige vegan zertifizierte Region Österreichs“ nennt – für Austrias Skihütten durchaus keine Selbstverständlichkeit.

Eines der größten Wintersportgebiete Europas

Vom herzhaften Mittagsmahl zurück auf die Pisten. Die hier ein Teil eines weiten großen Ganzen sind, des Pistenverbunds „Ski amadé“. Das gesamte Wintersportgebiet inklusive Teilen von Salzburger Land und Steiermark ist eines der größten Europas und umfasst 25 Ortschaften mit 270 Skiliften und Seilbahnen. Am Hochkönig, gelegen zwischen den Gemeinden Mühlbach, Dienten und Maria Alm, warten 120 zusammenhängende Pistenkilometer mit 93 Pisten und 34 Liften auf die Wintergäste. Die Hänge sind prima präpariert, vergleichsweise breit und gerade in Sachen Schwierigkeitsgrad abwechslungsreich. Immer wieder kann man zwischen zwei unterschiedlich schweren Abfahrten wählen.

Der Kollege nimmt geradeaus die schwarze, wir bleiben rechts bei blau – und alle treffen sich unten. Dort wartet wie hier oft ein guter Anschluss: Meist sind die Pisten perfekt verknüpft, bis auf die Gondeltouren muss man höchst selten die Bretter vom Fuß nehmen.

Wer lieber keine Bretter am Fuß hat, der hat am Hochkönig auch einige Auswahl: Wandern (mit oder ohne Schneeschuhe), Naturrodeln auf einer fast fünf Kilometer langen Bahn ab der Kopphütte, Pferdeschlittenfahrten oder eine Alpakawanderung am Bauernhof Kniegut.

Ob mit oder ohne Bretter: Am Ende kann man sich verkehrsgünstig bei Toms Almhütte treffen. Der stämmige Bau befindet sich nämlich gleich neben der Gipfelstation der Sonnbergbahn, direkt vor der letzten Abfahrt am Natrun nach Maria Alm - aber mit der Gondel eben auch bequem zu Fuß zu erreichen.

Tom Schwaiger ist Namensgeber und Hüttenwirt und Choupette hat er auch mitgebracht. „Welche Almhütte hat schon einen Mops als Maskottchen?“

Vor allem aber hat Schwaiger den Nachtisch der Genusstour in petto: extra leckeren und optisch mundenden Schokotraum. Genauso selbst kreiert wie der Sprudel für den Sundowner. Im Hintergrund erklingen DJ-Tunes. Und über dem Hochkönig geht langsam die Sonne unter. Ein erfüllter Tag neigt sich dem Ende zu.