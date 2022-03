Schlemmen im Schnee

Aufgereiht wie geschliffene Steine eines Colliers umrahmen zahlreiche Gipfel das Südtiroler Skigebiet Alta Badia. Auf die Terrasse der Pralungià-Hütte blickt von Südosten her zunächst Santa Croce, dessen leicht gerötete Steilwand das weiche Licht der Nachmittagsstunden warm reflektiert. Nach Süden fädeln sich dann Lavarela, Cunturines, Tofana, Lagazuoi, die Setsas, der Col di Lana und schließlich die Marmolata, mit 3343 Metern der höchste Berg der Dolomiten, nacheinander ein. Weiter schweift der Blick über die Sellagruppe hinüber zur über Corvara thronenden Gipfelikone Sassongher.

Sterneküche auf der Skihütte

Alta Badias rund 130 Pistenkilometer bieten meist weite Hänge und nahezu immer Aussicht auf das charakteristische Bergpanorama. Für alle, die sich vom kleinen Karussell Alta Badia nicht ausreichend gefordert fühlen, bietet sich eine Runde um die Sellagruppe, die „Sellaronda“, an. Vorwiegend rote Pisten verbinden auf dieser mehrstündigen Tour das Sellajoch, das Pordoijoch, den Campolongopass und das Grödner Joch.

DOLOMITEN Anreise Mit dem Zug über München nach Fortezza (www.bahn.de), von dort eineinhalbstündiger Shuttle (wird von Hotels angeboten) nach Alta Badia. Unterkunft Hotel Antines in La Villa ist ein neues, in urigem Stil eingerichtetes Hotel, mit großzügigen Zimmern und Bergblick, Spa mit Sauna, Lifte fußläufig erreichbar, DZ ab 300 Euro, www.hotelantines.it. Ciasa Salares in San Casiano punktet mit modern eingerichteten, großzügigen Zimmern und einem weitläufigen Spa mit Außenbereich, DZ ab 385 Euro, www.ciasasalares.it. La Perla in Corvara ist ein Haus der gehobenen Kategorie und liegt direkt an der Piste. Es beherbergt zwei Restaurants, die von Simone Cartafio und seinem Team betrieben werden. DZ ab 560 Euro, www.laperlacorvara.it. Essen und Trinken Die Hütte Ütia Pralongià wurde behutsam restauriert. Große, windgeschützte Sonnenterrasse, www.pralongia.it. Ütia de Bioch nennt sich eine neuere Hütte mit großer Weinauswahl, www.bioch.it. Ütia I Tablà ist klein, aber fein, www.itabla.it/de. Moritzino ist bekannt für lebhaften Après-Ski mit DJ und war die erste Hütte in der Gegend, die frischen Fisch direkt importierte, www.moritzino.it. Die große Hütte Ütia Jimmi am Übergang von Alta Badia nach Wolkenstein ist meist sehr frequentiert, da es in dem Bereich nur wenige gibt, www.jimmyhuette.com Ütia Lee nennt sich eine nagelneue Berghütte mit sehr interessanter Architektur, www.rifugiolee.it. Aktivitäten Die Teilnahme an der Skisafari kostet 60 Euro, drei Gerichte und Wein sind inklusive. Das nächste Event findet im Dezember 2022 statt, das genaue Datum steht noch nicht fest. In allen oben aufgeführten Berghütten stehen die von den Sterneköchen kreierten und anlässlich der Skisafari zubereiteten Gerichte die gesamte Wintersaison lang auf der Karte. Näheres unter www.altabadia.org. Auf dieser Homepage findet man auch Infos zum Skifahren - Abfahrt und Langlauf - sowie Schneeschuhwanderungen. Ein Skipass im Skiverbund Dolomiti Superski kostet für Erwachsene 360 Euro pro Woche, Jugendliche (bis 17 Jahre) zahlen 252 Euro. Weitere Infos unter www.dolomitisuperski.com. Allgemeine Informationen www.suedtirol.info/de, PW

Für ambitioniertere Wintersportler stellt die Gebirgsjägerstrecke „Grande Guerra“ eine Alternative dar. Etwa sieben Stunden lang folgt diese den Spuren des Ersten Weltkriegs und endet mit der längsten Piste Südtirols. Die führt vom Lagazoui direkt ins Tal und gilt als eine der schönsten Abfahrten. Neben Wintersport empfiehlt sich in Alta Badia die Einkehr, denn hier wird auch auf Berghütten kultiviert und genussvoll gegessen. „Es ist Tradition, dass die Hütten alle in Familienbetrieb sind“, sagt Dieter Niederkofler von der Ütia Pralungià stolz. „Ütia“ heißt Hütte auf Ladinisch, der ursprünglichen Sprache der Region. Kinder lernen in der Schule neben Italienisch und Deutsch wieder Ladinisch. Während des Faschismus war die Sprache verboten. Durch ihre Vielsprachigkeit begegnen die Menschen dem Gast sehr offen, zugleich vermitteln die Hütten das Gefühl, heimzukehren. Neben der Ütia Pralungià präsentieren sieben weitere Hütten Gerichte, die Sterneköche aus ganz Italien speziell für sie komponiert haben. Man kann die Kreationen die ganze Saison über genießen – oder besucht das alljährliche Gourmetfestival „Sciare con gusto“, Skifahren mit Genuss. Jeden Dezember finden sich Sterneköche im Skigebiet ein und kochen je ein Gericht anlässlich einer Skisafari höchstpersönlich: In der Moritzino-Hütte steht Marco Martini, Sternekoch aus Rom, am Herd. Seinen Tagliatelle di Seppia all’amatriciana gelingt es, den Genuss von der Piste direkt in die Hütte zu verlagern. Er portioniert vermeintliche Pasta in Teller. Doch es handelt sich nicht um Teigwaren, sondern um Tintenfische in Bandnudelformat. Die überraschen in frischem Tomatensugo mit würzigem Aroma. Weiter geht’s! Nach zwei Verdauungspisten steht in der Ütia de Bioch Simone Cantafio in Begleitung seines Souschefs Luca Tegon und des Sommeliers Silvio Galvan am Serviertisch. Sie hatten kurze Wege– wie die Zutaten ihres Gerichts, die, den Regeln des „zero kilometri“ entsprechend, lokal produziert wurden. Seit Kurzem kocht Simone in der La Stüa de Michil in Corvara. Er erfuhr mit den Brüdern Bras in Laguiole eine Prägung, die sich in seiner respektvollen Haltung gegenüber der Natur, in seiner Philosophie des Kochens und in der Wertschätzung von Mitarbeitern und Gästen wiederfindet. Er verbrachte einige Jahre in Japan und ohne Corona wäre er nun dort Chef eines eigens für ihn gebauten Restaurants.

Der Zwei-Sterne-Koch Alberto Faccani kocht üblicherweise in Cesenatico im Magnolia Ristorante. Jetzt steht er vor der Ütia I Tablà und legt Schweinebäckchen auf kleine Teller. Darauf gießt er dampfend heiße Soße zu einem Mus aus Knollensellerie. Die Wintersonne müht sich redlich, aber in der Bergkälte vor der Hütte kauen die Gäste schneller als sonst. Etwas Wärme spendet der begleitende Pinot Nero, dessen Aromen sich aufgrund der Höhe intensiv entfalten. „Der geringere Luftdruck lässt Geschmacksnoten erkennen, die im Tal zum Tragen kommen“, sagt Markus Valentini, der Wirt der Ütia de Bioch, der auf seiner Hütte 1096 verschiedene Weine im Keller hat. Wer sich unter so vielen Weinen zurechtfindet, vergisst auch keine Namen: Selbst Gäste, die schon seit Jahren nicht mehr da waren, begrüßt der Hüttenwirt namentlich.

Schnell geht der Tag auf der Piste zur Neige. Der markante Sassongher wacht wie ein etwas zu breit geratener Obelisk über der Türmchenwelt der hiesigen Gipfel und wechselte im Laufe des Tages seine Lichtstimmung wie eine Laune. Aber er bleibt doch derselbe.