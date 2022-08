Schatten der Geschichte

Andächtig schaut sich Hidetoshi Kanematsu in dem engen Gewölbe tief unter der Erde um. Der freundliche 79-Jährige, den alle nur Toshi nennen, nimmt die getrockneten Blutspritzer in Augenschein, die vom Suizid Admiral Otas stammen sollen. Irgendwo hier, in diesem Tunnelsystem im Bauch der Hügel der japanischen Präfektur Okinawa, ist im Zweiten Weltkrieg auch sein Vater gestorben.

Ein Mann, den Toshi nur von vergilbten Fotos kennt und der der Grund für seine zehntägige Kreuzfahrt von Hongkong nach Nagasaki auf dem Expeditionsschiff „Silver Discoverer“ ist: „Palaui und Okinawa waren die letzten Einsatzorte meines Vaters. Meine Mutter hat seinen Tod nie überwunden, aber ich wollte hier schon immer mal hin.“

Nach dem Krieg wanderten Mutter und Sohn nach Kanada aus. Toshi, der Karriere bei einer Großbank machte, fühlte sich zeitlebens als Kanadier, kehrte nur zweimal nach Japan zurück und ist jetzt mit Frau, Tochter und Enkel Akito auf den Spuren seines Vaters unterwegs. Sie besuchen eine Region, die aufgrund der jüngsten Spannungen um Taiwan wieder in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit gerückt ist.

Im Zweiten Weltkrieg landeten bei der Operation Eisberg ab dem 1. April 1945 rund 520 000 US-Soldaten auf Okinawa und trafen auf 100 000 japanische Gegner. Unter größter Geheimhaltung hatten die Japaner zuvor monatelang, mühsam mit der Hand, ein Tunnelsystem in Hügel geschlagen, Räume gegraben und getarnte Luken für Kanonen errichtet. Das ehemalige Hauptquartier der kaiserlichen Marinesoldaten ist heute ein Museum, in dem es 105 Stufen hinab in enge, niedrige Gänge geht.

An den Felswänden sind noch deutlich die Spuren der Spitzhacken sichtbar. Die Kommandozentrale, Küchen, Lazarett, Lager – keine der höhlenartigen Nischen ist größer als zwölf Quadratmeter. Es gab kein Wasser, die nächste Quelle war im Freien, 200 Meter entfernt. Zum Trinken, Waschen und um kochen zu können, mussten sich die Männer unter Beschuss in Lebensgefahr begeben. Im letzten Brief, den Toshis Mutter von ihrem Mann erhielt, steht davon kein Wort: „Mein Vater hat aber wohl gewusst, dass er uns nie wiedersehen wird. Er bat sie, mich als guten Japaner aufzuziehen, auch wenn er dabei nicht helfen könne“, sagt der Sohn.

Kurz vor der Erstürmung der Höhlen, in denen sich nach viermonatiger Verteidigung Tausende Soldaten drängten, gingen Befehlshaber Minoru Ota und seine Stabsoffiziere am 13. Juni in den Freitod. In der Schlacht um Okinawa starben mehr als 120 000 Soldaten, darunter rund zwei Drittel der japanischen Verteidiger, und unzählige Zivilisten. Zurück auf dem Schiff blickt Toshi bei einem Bier an der Poolbar nachdenklich hinüber auf das Festland: „Ich habe meinen Frieden ja schon lange gemacht, auch wenn ich meinen Vater nie kennenlernen durfte. Aber diese unmenschlichen Bedingungen mit eigenen Augen zu sehen, beschäftigt einen dann doch.“

Mit Motorradrikschas werden die Passagiere auf Palaui zum Kap Engaño gebracht. Die kleine philippinische Insel ist seit 1994 Meeresschutzgebiet und wird kaum von Touristen besucht. Traurige Berühmtheit erlangte Palaui durch die Schlacht vor Kap Engaño im Oktober 1944, Teil des größten Seegefechts im Zweiten Weltkrieg mit rund 250 Kriegsschiffen und 1800 Flugzeugen. Die Japaner verloren nicht nur die Schlacht, sondern auch die Hälfte ihrer Flotte. Vom 1896 mit Natursteinen erbauten Leuchtturm schaut man hinunter auf das Idyll mit dem bis zum Horizont tiefblauen Meer – aber damit auch direkt auf das Schlachtfeld, das Toshis Vater auf einem Zerstörer noch erlebte.

„Man kann sich wirklich nur fragen, wie viel Gehorsam und Pflichtgefühl nötig sind, um so eine schöne Welt freiwillig zu verlassen.“ Kopfschüttelnd steht Toshi in Hualien auf Taiwan vor dem ehemaligen Kamikaze-Hauptquartier, das oberhalb der Stadt in einen großen Park mit Pinien und Zedern eingebettet ist. Hier verbrachten die Selbstmord-Piloten ihre letzte Nacht vor den Einsätzen, ließen sich von einem Shinto-Priester segnen und bekamen noch einmal ihre Lieblingsspeisen. Die Berge im Hintergrund, der ins Meer mäandernde Fluss Meilun und die blaue Bucht bieten ein herrliches, friedliches Panorama.

Beim Abschlussdinner an Bord zieht Toshi, der mit seiner Familie im Zielhafen Nagasaki noch das Atombomben-Museum besuchen wird, bei Jakobsmuscheln und Chateaubriand Resümee: „Für mich war das keine Reise in die Vergangenheit, sondern ein Fingerzeig für die Zukunft meines Enkels. Es ist wichtig, der jungen Generation zu zeigen, was Propaganda, Hass und unbedingter Gehorsam anrichten können.“