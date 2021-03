  Rutschpartie in den Rockies

Das Ankommen im kanadischen Winter hat man sich anders vorgestellt. Beladen mit Koffern und Taschen und in dicken Winterjacken steht man mitten in einem Parkhaus unter dem neuen Freizeitzentrum Ice-District von Edmonton. Frieren muss hier niemand. Der Betreiber wirbt mit wohligen Temperaturen. So könne man auch im Winter ohne Parka in einen der Bürotürme oder ins Hotel gelangen. Wenn man denn den Ausweg aus dem unterirdischen Labyrinth findet.

Endlich draußen angekommen wird dann schlagartig klar, warum ein beheiztes Parkhaus im Winter in Edmonton tatsächlich ein Luxus ist. Mit eisiger Gewalt fegt der Nordwind durch die Straßenschluchten des hypermodernen Hochhausviertels und wer kann, der flüchtet sich ins Warme. Ist eine Winterreise in Kanadas Westen, den viele Deutsche sonst vor allem von sommerlichen Wohnmobil-Ferien auf überfüllten Highways kennen, also überhaupt eine gute Idee? Unbedingt, denn die Rocky Mountains präsentieren sich nicht nur Skifahrern, sondern auch anderen Besuchern im Winter viel entspannter als im Sommer – und völlig verändert.

Die künstlich angelegten Eisschlösser vor der Stadt Edmonton sind jedes Jahr ein Besuchermagnet. © Martin Wein

Als guter Startpunkt empfiehlt sich Edmonton, Hauptstadt der Provinz Alberta, aber in Europa noch wesentlich unbekannter als das südlicher gelegene Calgary. Die Fast-Millionen-Stadt lebt gut von Öl und Gas und Technologie-Riesen wie IBM, Telus oder Stantec. Das kann man sehen: In der West Edmonton Mall, der größten des Landes, drehen sich unter Glas rasante Achterbahnen in einem quietschbunten Vergnügungspark. In einem Pool nebenan schwimmen kalifornische Seelöwen vor einem Nachbau von Kolumbus’ Segelschiff „Santa Maria“, in einem anderen schaukeln die Edmontonians (Vogelbeckensaurier) in zwei Meter hohen Wellen.

200 Millionen Dollar hat man sich den Umbau des Royal-Alberta-Museum mit seinen riesigen Skeletten eiszeitlicher Mega-Fauna vom Wollmammut bis zum Riesenfaultier kosten lassen. Draußen führt eine Standseilbahn kostenlos vom City-Center hinab ans verschneite Ufer des North Saskatchewan River mit seinen Jogging- und Spazierwegen. Auch die Küche in der Stadt ist teilweise so ambitioniert, dass der Gast beispielsweise im libanesisch inspirierten Restaurant Bundok einzelne Brokkoliröschen oder einen Klecks Kartoffelgratin für 15 Dollar als separaten Gang serviert bekommt.

Dann aber raus in den Winter. Zunächst ostwärts. Ein knappes Stündchen auf dem gut geräumten Yellowhead-Highway 48 entfernt liegt am Rand der großen Prärien der Elk-Island-Nationalpark in den Beaver Hills. Als erstes Großtierschutzgebiet Kanadas zum Erhalt der Wapiti-Hirsche (Elk) gegründet, ist der Park heute vor allem für seine Zucht der Steppen- und Waldbisons bekannt, erfährt man im Informationszentrum. Abgesehen von der Serengeti gebe es nirgends mehr grasfressende Säugetiere auf vergleichbarer Fläche. Die Chancen stehen gut, auf der Parkstraße oder einem der markierten Wanderwege Tiere zu sehen.

Und tatsächlich stehen sie da: Am Ufer des Lake Astolin wühlen gleich fünf massige Steppenbisons im Tiefschnee nach Gras und Kräutern, das Fell mit aufgewirbeltem Schnee gesprenkelt. Nur das Scharren der Hufe ist zu hören.

Nach Westen in die andere Richtung, zu den Rocky Mountains, braucht man länger. Also volltanken, eines der üppig belegten Brote bei Farrow Sandwiches in der 76. Avenue Nordwest einsammeln und ab auf dem Highway 16 nach Jasper. Das Dorf im gleichnamigen Nationalpark eignet sich ideal für Ausflüge in alle Richtungen. Im Umkreis von 80 Kilometern gibt es auch gar kein anderes. Mit Marmot Basin liegt ein familienfreundliches Skigebiet gleich vor den Toren. Die Natur sieht man gleich im Ort: Dickhornschafe und Wapitis lecken Salz von der Hauptstraße. Zur Schneeschmelze kommen auch schon mal verschlafene Bären. Vor dem Planetarium in der Fairmont Lodge zeigen Experten abends mit großen Teleskopen Sterne und Planeten am lichtlosen Himmel und bei Wolken eine eindrucksvolle animierte Reise durch Raum und Zeit im Kuppelzelt.

Die Schneeziegen stapfen ohne Seil über die Hänge

Der Klassiker im Ausflugsprogramm ist eine geführte Wanderung auf Schneeketten durch die gewundene Karstschlucht des Maligne-Canyons. Eiszapfen in allen Größen hängen von seinen Steilwänden. Windschiefe Lärchen tragen schwer an ihrem Schneekleid. Unter dem nicht immer so dicken Eis gurgelt der eiskalte Fluss und sorgt für ein wenig Nervenkitzel. Findet man hier oder am tief verschneiten Pyramid Lake mit seinem grandiosen Bergpanorama ringsum noch den einen oder anderen Ausflügler, so wird es auf der Fernstraße Icefields Parkway nach Süden zusehends leerer.

Decken und Thermoskanne sollte man auf die Fahrt schon mitnehmen und früh aufbrechen, rät die resolute Dame im Touristenbüro. Aber zunächst lugt die Sonne immer wieder hinter hohen Wolken hervor. Die mächtigen Athabasca-Fälle sind teilweise gefroren. An vereisten Felswänden versuchen sich angeseilte Eiskletterer. Die weißen Schneeziegen staksen ohne Seil über die Steilhänge. Besonders eindrucksvoll aber ist die Auffahrt zum Columbia-Eisfeld. Wo sich im Sommer oft Hunderte Reisebusse auf den weitläufigen Parkplätzen drängeln, treibt eisiger Sturm die wenigen Besucher schnell wieder in ihre geheizten SUVs. Das Besucherzentrum ist verwaist. Dunkle Wolken rauschen im Minutentakt an der Sonne vorbei. Dann setzt dichtes Schneetreiben an. Auf dem Rückweg ist ein Räumfahrzeug im Straßengraben gelandet. „Hilfe aus Jasper ist unterwegs“, ruft der Fahrer gelassen aus dem Fenster des Führerhauses. Als der Sturm nachlässt, rieselt der Schnee leise und romantisch wie im Weihnachtslied und taucht den Bergwald in Watte. Mit Tempo 30 gleitet man hindurch wie durch einen Kindertraum.