Reisen 2022: Noch nicht völlig normal

Das Jahr 2022 ist für die Reisebranche ein durchaus erfreuliches: Es markiert die zunehmende Rückkehr zur Normalität. Allerdings erfolgt sie nur schrittweise, und in den verschiedenen Ländern auch in unterschiedlichem Maße. Ein persönlicher Erfahrungsbericht mag das beleuchten.

Jahreswechsel 21/22: Seefeld. In dem Tiroler Ski-Ort ist noch nichts zu spüren von Normalität. Der Weihnachtsmarkt ist eingezäunt und nur mit „2G“ zu besuchen. In Gaststätten und Hotels liegt die Sperrstunde an Heiligabend bei 23 Uhr, an Silvester gar bei 22 Uhr. „Unsere Gäste müssen wir um 10 aufs Zimmer schicken“, klagt Markus Hiltpolt, Chef des Hotels „Haymon“. Alleine die Christmette kann wie gewohnt um 23 Uhr stattfinden – mit Abstand in Bänken und mit Masken. Anders als in den Vorjahren, spielen die Posaunenbläser auch nicht auf dem Balkon des Hotels „Krumer“ direkt gegenüber, sondern im Freien, am Pfarrhaus.

März: Davos. Die Schweiz beschließt am 17. Februar die Aufhebung der Maskenpflicht in Zügen – aber erst zum 1. April. In der Seilbahn auf die 2200 Meter hohe Gipfelspitze gilt sie daher noch. Die Bedienungen im Hotel halten ebenfalls daran fest. Und auch ich bleibe vorsichtig: Den engen Fahrstuhl im Hotel verteidige ich wacker gegen Mitfahrende. „Sorry, too small!“ winke ich ab zu einer Dame im Pelzmantel, die das sichtlich kaum fassen kann.

Bei der Rückfahrt das erste „Erlebnis“ mit der Deutschen Bahn. Unser Zug (und es ist in der Tat einer von ihr!) fährt nicht planmäßig nach Mannheim, sondern endet in Basel. „Bitte aussteigen!“, heißt es abrupt aus dem Abteillautsprecher. Nun gilt es, einen Zug in unsere Richtung zu suchen. Ich finde einen, den nach Amsterdam, an sich schon ausgebucht. Enge. Ärger. Nerven.

April: Wien. In Österreich ist die Maskenpflicht für die Bahn noch in Kraft – bis 1. Juni. Auch sonst ist der Mundschutz in Wien noch sehr präsent: Die Osternacht im Stephansdom findet weiter unter Corona-Bedingungen statt. Alle Anwesenden, Kardinal Schönbohm vornedran, müssen Mundschutz tragen. Die vollen zwei Stunden lang. Schon dadurch büße ich in jener Nacht mit Sicherheit meine kleinen Sünden ab.

Mai: Paris. Auf zur Parade anlässlich der erneuten Amtseinführung von Staatspräsident Macron auf den Champs-Elysées! Politisch nützt es ihm nicht viel, dass die Maskenpflicht in der Bahn zehn Tage später fällt. Und schon zuvor gilt sie nach Überschreiten der Grenze in meinem Zug nur lückenhaft. Die meisten derer, die auf französischen Bahnhöfen zusteigen, tragen den Mundschutz nicht mehr. In Versailles jedoch bin ich inmitten der Menschentrauben, die sich durch das Schloss des Sonnenkönigs quälen, nicht der einzige „oben mit“.

Anfang Juni: London. Ob bei der Fahrt mit dem Zug durch den Kanaltunnel oder im roten Doppeldecker-Bus in der Hauptstadt – Maske tragen ist freiwillig für die Hunderttausenden, die in die Stadt kommen, um das Platin-Thronjubiläum der Queen zu feiern. Die Straßen sind voller Trauben von Menschen. Fast niemand trägt eine Maske. Man befindet sich zwar im Freien, ganz wohl ist mir dennoch nicht. Hinter Buckingham Palace um mich herum eine Gruppe aufgeregter Girls aus Argentinien. Eigentlich ja durchaus angenehm. Doch wie hoch ist noch gleich die Impfquote in Lateinamerika?

Mitte Juni: Oberammergau. Nur alle zehn Jahre finden die berühmten Passionsspiele statt. 2020 fallen sie aus, wegen Corona. Nun werden sie nachgeholt. Man sitzt in dem großen Theater, eng beieinander. „Da hilft wirklich nur beten“, feixt einer, dem auch nicht ganz wohl ist.

Doch die Anfahrt hierher zeigt: Es gibt noch andere Probleme beim Reisen als Corona. In Bayern kam es zu einem schweren Zugunglück. Die Strecke nach Murnau/Garmisch bleibt bis November gesperrt. Ich steige in Oberau aus, zusammen mit Hunderten von Fahrgästen, die auf den Schienenersatzverkehr wechseln müssen, sprich in den Bus. Das ist mir zu eng. Ich nehme ein Taxi.

Doch für Privatauto oder Bus sieht es in dieser Gegend zu jener Zeit nicht sehr viel besser aus. Der G7-Gipfel in Elmau steht bevor. Bereits weit im Vorfeld bestehen Polizeikontrollen an allen Zufahrtsstraßen, beim Ereignis selbst ist auch die Bundesstraße 2 komplett gesperrt – für die 42 Begleitfahrzeuge umfassende Wagenkolonne von US-Präsident Joe Biden. Nichts geht mehr.

Ende Juni: Venedig. Von wegen italienische Lässigkeit! Im Hotel „Firenze“ gibt es zum Frühstück ein Buffet, doch ein Bediensteter platziert Brötchen und Wurstscheiben selbst auf den Teller – langwierig.

In der Lagunenstadt, 200 Kilometer entfernt von Bergamo, wo einst die Särge von Corona-Toten auf Armeelastern durch die Stadt gefahren werden, gelten die strengsten Corona-Vorschriften, die ich in diesem Jahr erlebe. Obwohl man dabei im Freien steht, ist ein Betreten der Fähre auf dem Canal Grande ohne Maske nicht gestattet; Passagiere ohne Mundschutz werden vom Personal nicht an Bord gelassen.

Auf der Fähre am Gardasee, die mich von Peschiera nach Malcesine bringt, muss man zumindest nur beim Einsteigen die Maske aufhaben. Wenn man an Deck sitzt, darf man sie wieder abnehmen. In den Gardasee-Orten selbst ist alles normal – fast. Das Hotel „Du Lac“, in das ich schon seit vielen Jahren komme, bietet kein Abendessen mehr an. Im Lockdown hat sich der Koch etwas Anderes gesucht, kommt auch nicht mehr zurück. Kein Ersatz in Sicht.

Auf der Rückfahrt von Rovereto nach München kuriose Situation: Auf italienischem Gebiet muss ich zunächst noch Maske tragen (das gilt bis 29. September), auf österreichischem nicht mehr, auf deutschem wieder. Außerdem ein neues Erlebnis mit der Deutschen Bahn: Mein Zug endet nicht im Münchner Hauptbahnhof, von wo aus er nach Mannheim fahren soll, sondern bereits in München-Ost. Also von dort samt der Koffer mit der S-Bahn nach München-Hauptbahnhof, und das im Berufsverkehr. Im Schlepptau, damit sich die beiden nicht verlaufen, ein amerikanisches Ehepaar aus Texas, das in meinem Abteil saß.

August: Berlin. Sommerfest des Bundespräsidenten im Garten seines Amtssitzes Schloss Bellevue – das erste nach drei Jahren Corona. Dennoch wird es schon nach nur wenigen Stunden am Abend abgebrochen: Unwetterwarnung. Es gibt eben noch andere Lebensgefahren als Corona. Am Tag darauf die Nacht der Museen: Tausende strömen in 70 Kultureinrichtungen der Metropole. Viele tragen noch Maske. Auch Angela Merkel, die ich einige Wochen später, ebenfalls in Berlin sehe – beim großen Festakt zur Gründung der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung im Dom am Gendarmenmarkt: Beim Betreten des Saales ist sie die einzige mit Mund-Nasen-Schutz. Sie bleibt sich eben treu.

September: USA. Der Flug macht mir schon im Vorfeld Sorge – nicht wegen Corona, sondern wegen meiner Flugangst. Zwei Tabletten Tavor helfen: Kaum sitze ich, schlafe ich auch schon ein, wache erst nach acht Stunden Flug auf, als wir in New York landen. So wird die Maskenpflicht erträglich, die im Flieger gilt.

Am Boden sind die meisten Amis unbedarft. Am Times Square etwa herrscht abends dichtes Gedränge „oben ohne“. Auch in den Zügen ist kein Mundschutz vorgeschrieben. Die Fahrt per Amtrak-Train von New York nach Washington bringt dafür andere Erkenntnisse: Es gibt offenbar wirklich Züge, in denen funktionieren sämtliche Toiletten. Das kennt man als Kunde der Deutschen Bahn AG gar nicht mehr.

Dezember: Köln. Zum Jahresabschluss gönne ich mir den legendären Weihnachtsmarkt am Dom. Wie vor Corona erwartet das örtliche Touristikbüro wieder vier Millionen Besucher. Von Corona-Restriktionen keine Spur. Beim Dritte-Advent-Gottesdienst im Dom erfolgt der Friedensgruß vor dem Abendmahl aber immer noch ohne Handschlag und stattdessen nur mit gegenseitigem Zunicken. Weihbischof Schwaberlapp trägt einen Mundschutz, als er das Abendmahl austeilt.

Die Heimreise ist geplant mit der Bahn. Natürlich habe ich meinen Platz reserviert. Doch welche vorweihnachtliche Überraschung: Der Waggon, in dem dieser Platz liegt, ist vergessen worden. Ich muss mir einen Platz in einem anderen Wagen suchen. Corona mag allmählich vergehen, die Zipperlein der Deutschen Bahn aber bleiben offenbar.