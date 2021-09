Reben und Romanik

Noch Rebrechte frei“, lautete die Annonce, die Familie Triebe 1997 in der Zeitung entdeckte. Zu dieser Zeit war man noch auf Milchvieh spezialisiert. Aber die nahe Molkerei machte dicht und die Preise waren ohnehin schlecht. „Also begann unser abenteuerlicher Weg von der Milchkanne zum Weinfass. Und wenn das Herz da einmal hineingefallen ist, kommt es nicht mehr heraus“, erzählt Winzerin Grit Triebe in ihrer Vinothek im mächtigen Vierseitenhof.

Die Weinberge liegen ein Stück entfernt im Tal der Weißen Elster, der Hof selbst findet sich in Würchwitz, das zudem für den kuriosen „Milbenkäse“ bekannt ist, den ein pensionierter Lehrer produziert. Würchwitz ist nur einen Katzensprung von Zeitz entfernt, dessen Schloss Moritzburg mit Stiftsbibliothek und Deutschlands einzigem Kinderwagenmuseum aufwartet. Der Schlosspark ist vor allem für Familien ein Anziehungspunkt. Eine Riesenrutsche am Hang und ein schöner Spielplatz locken zwischen opulenten Blumenbeeten und weitläufigen Wiesenflächen.

Ein moderner Burgvogt macht Musik

Ihr Herz ist ins Weinfass gefallen: Grit Triebe. © Weingut Triebe

Das grüne Paradies gehört zu den „Gartenträumen“, insgesamt 50 historischen Parks in Sachsen-Anhalt. Im Blütengrund nahe Naumburg fließen Saale und Unstrut zusammen. Ganz in der Nähe ragt Schloss Goseck wie eine Trutzburg über der Saale auf. Im Schlosshof mit dem riesigen Ginkgo wartet Robert Weinkauf. „Ich bin so etwas wie ein moderner Burgvogt“, so Weinkauf. Will heißen: Er ist der gute Geist, der über die mehr als 1000 Jahre alte Anlage wacht. Außerdem ist er Musiker, gehört zum Ensemble Montalbâne, das sich der mittelalterlichen Musik verschrieben hat. Gern gibt er Besuchern eine Probe aus dem Repertoire.

Das Kostbarste an Goseck sind die salische Einstützenkrypta und der sich darüber erhebende Kirchenbau. Das Gotteshaus, heute restauriert, war zu DDR-Zeiten eingestürzt, wurde zum „Abenteuerspielplatz der einheimischen Jugend“, so Weinkauf. Vieles wurde damals gestohlen, doch manches hat den Weg zurückgefunden, etwa ein Christuskopf aus Alabaster, der anonym in einem Päckchen kam. Robert Weinkauf weist auf die benachbarten Rebgärten des Dechantenbergs hin, wo seit 1092 nachweislich Wein angebaut wird. Zentrum des Weinbaus ist Freyburg, dessen Winzervereinigung 400 Produzenten angehören.

Buntsandstein und Muschelkalk bilden das Terroir der filigran-frischen Weißweine, für die das nördlichste Qualitätsweinbaugebiet Europas berühmt ist. Praktisch alle Weine lassen sich vor Ort in der Genossenschaft verkosten. Größter Besuchermagnet von Freyburg aber ist die Sektkellerei Rotkäppchen, gegründet 1856. Das schon zu DDR-Zeiten bedeutende Unternehmen ist heute als Rotkäppchen-Mumm Deutschlands verkaufsstärkste Sektmarke. Beim Rundgang wird unter anderem ein riesiges Cuvéefass mit 160 000 Flaschen Inhalt sowie der historische Lichthof gezeigt, einer der ältesten und größten denkmalgeschützten Industriehallen Deutschlands.

Seit gut 25 Jahren existiert die „Straße der Romanik“ ebenso wie die „Weinstraße Saale-Unstrut“. Nirgendwo liegen die beiden Themen so nah beieinander wie hier in Freyburg. Über dem Städtchen thront das um 1090 gegründete Schloss Neuenburg, das als schönste Burg Sachsen-Anhalts gilt. Gigantisch ist die Anlage mit spätromanischer Doppelkapelle und weithin sichtbarem Bergfried.

Vor der Wende fast zwei Jahrzehnte wegen Einsturzgefahr geschlossen, präsentiert sich das Ensemble heute in altem Glanz. Es beherbergt ein Weinmuseum ebenso wie drei Ferienwohnungen und eine „Kinderkemenate“, wo sich die Kleinen mittelalterliche Kostüme überstreifen und Szenen aus der Burggeschichte nachspielen.

Wein und Romanik sind eng verbunden. Es waren Mönche, die die ersten Rebgärten anlegten. Die Klöster wurden unter der Herrschaft der Ottonen zu kulturellen Zentren des Hochmittelalters. Zu den Prachtbauten aus dieser Epoche zählt zweifelsohne Kloster Memleben. Einst Standort einer Kaiserpfalz, entstand hier ein Benediktinerkloster, das sich zur bedeutenden Reichsabtei entwickelte. Geblieben sind eine frühgotische Kirchenruine sowie eine spätromanische Krypta. Ein letztes Glas Wein muss sein. In Roßbach lebt die einstige deutsche Weinkönigin Sandra Frölich. Vor dem Weingut Frölich-Hake wuchert Oleander in riesigen Kübeln, beim Nachbarn ranken Reben über die Fassade. Die Atmosphäre ist südländisch entspannt. Zu Winzersekt und Weißherbst gibt es Köstlichkeiten von der kleinen Karte. Man könnte stundenlang hier sitzen bleiben.

