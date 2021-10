Potemkin, Paläste, Poeten

Wladimir Wyssotzki wusste, was er wollte. „Ich muss dringend nach Odessa“, sang der Liedermacher der späten Sowjetzeit, eine witzige Klage über die Unfähigkeit der staatlichen Fluglinie Aeroflot, ihn aus dem kalten Moskau in die sonnige Stadt am Schwarzen Meer zu bringen. Das ist mehr als 40 Jahre her. Doch trotz Wirtschaftskrise und politischer Unsicherheit in der Ukraine lohnt ein Besuch. Denn der Sehnsuchtsort Odessa atmet noch immer die Atmosphäre einer multinationalen, multikulturellen Stadt mit einem Hauch von Freiheit.

„In Odessa waren wir immer weit weg von der Macht“, sagt Valentina, die Fremdenführerin. „Zur Zarenzeit war es weit nach Petersburg. Zur Sowjetzeit war es weit nach Moskau. Und selbst heute, in der Ukraine, ist es noch weit nach Kiew.“ Die jeweiligen Machthaber beobachteten diesen Schmelztiegel der Kulturen, die quirlige Stadt am Meer stets mit Misstrauen. Odessa hat Geschichte geschrieben. Filmgeschichte, zum Beispiel.

Odessa Anreise Von Stuttgart aus bieten Austrian Airlines (fast täglich) und Eurowings Flüge nach Odessa über Wien an, www.austrian.com; www.eurowings.com. Der Flughafen in Odessa ist rund acht Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Unterkunft Ein solides Mittelklassehotel an einem schönen, von großen Bäumen gesäumten Boulevard ist das Aleksandrovskij, DZ/F ab 78 Euro, https://alexandrovskiy.com.ua/en/home/ Sehr zentral gelegen, an der Fußgängerzone Deribasovskaja, liegt das Wine and Pillow Hotel Frapolli, Spezielle Weinbar. DZ/F ab 73 Euro. https://frapolli-hotel.com/en Ein etwas einfacheres Hotel, allerdings in einem Gebäude mit schöner klassizistischer Außenfassade, ist das Ekaterina II, DZ/F ab 54 Euro. Die Lage ist top, nur ein paar Schritte zur Potemkinschen Treppe. http://hotel-ekaterina.com/index.php?lang=eng&dir=hotel Hervorragend gelegen mit gehobener Ausstattung ist das Londonskaja, direkt am Primorski Bulevar, von dem aus man einen schönen Blick auf die Bucht von Odessa hat. DZ/F ab 89 Euro. https://londonskaya-hotel.com.ua/en/ Was man tun und lassen sollte Auf jeden Fall eine Vorstellung im Opernhaus besuchen. Die Preise sind moderat, Karten schon ab acht Euro. Reservieren unter https://operahouse.od.ua/en/ (in Englisch) Auf keinen Fall Wertsachen und Portemonnaies, Ausweise, Kreditkarten, Smartphones in Außentaschen tragen. Vorsicht vor Taschendieben an touristischen Brennpunkten wie der Potemkinschen Treppe. Allgemeine Informationen Das Tourismusbüro in Odessa ist zu erreichen unter www.tic.in.ua/?lang=de

Die cineastische Historie wird am oberen Ende der berühmten Potemkinschen Treppe lebendig. 192 Stufen führen vom Stadtzentrum hinunter zum Hafen. Heute flanieren die Odessiten hinauf und hinunter, genießen den Blick auf das blaue Meer. Dies war die Bühne für die hochdramatischen Szenen in Sergej Eisensteins Revolutionsdrama „Panzerkreuzer Potemkin“ von 1925. Über diese Stufen rückten die Kosaken schießend gegen die Aufständischen vor, und hinunter durch das Chaos rollte der verwaiste Kinderwagen, ein zeitloses Bild für menschliche Ohnmacht angesichts der Gewalt.

Nur wenige Schritte entfernt steht die zweite bekannte Sehenswürdigkeit: das Opernhaus. Das imposante weiße Gebäude wurde 1887 fertiggestellt. Die Innenräume, die Treppenhäuser und der große Saal entführen Besucher in eine nostalgische Pracht in Gold, Weiß und Rot. Traditionell ist das meiste, was das Publikum zu sehen und zu hören bekommt, Oper, Ballett und Konzert: keine Experimente, aber solide, professionelle Kunst.

Katharina die Große, Zarin von 1762 bis 1796, veranlasste 1794 die Gründung Odessas, als Stützpunkt am warmen Meer. Dafür holte sie Verwalter, Architekten, Kaufleute, Handwerker aus allen möglichen Ländern Europas. Die Stadt blühte rasch auf. Heute kann man ganze Straßenzüge durchstreifen, entlang an prachtvollen Fassaden, Adelspalästen und Bürgerhäusern des 19. Jahrhunderts, vom Klassizismus bis zum Jugendstil.

Etliche Bauten sind zwar in schlechtem Zustand, doch das Leben pulsiert. Das spürt, wer durch die traumhaft mit Stuckfiguren verschönerte Einkaufspassage am westlichen Ende der zentralen Deribasovskaya-Straße bummelt.

Und Odessa ist grün. Lange Alleen mit vielen großen, alten Bäumen sorgen im heißen Sommer für Schatten und ein angenehmes, frisches Klima. Da lässt man sich gerne in einem der Straßencafés oder Restaurants nieder. Neben ukrainischen findet man georgische, türkische, krimtatarische, jüdische Gaststätten, Kneipen, Kioske. Von der Wirtschaftskrise ist wenig zu spüren. Viele junge Leute und viele neue Automobile europäischer oder japanischer Marken sind unterwegs.

Juden spielten eine besondere Rolle in Odessas Geschichte. Zeitweilig stellten sie bis zu 30 Prozent der Bevölkerung. Isaak Babel, der Schriftsteller, der mit seiner „Reiterarmee“ einen Klassiker der frühen Sowjetzeit geschrieben hat, lebte hier mehr als 20 Jahre. Am Eckhaus, wo er wohnte, erinnern eine Gedenktafel und eine Skulptur an ihn. 1940 fiel er den Säuberungen Stalins zum Opfer.

Auch in Odessa kam es schon früh zu Pogromen. Im Zweiten Weltkrieg wurden Zehntausende Juden von deutschen und rumänischen Nationalsozialisten ermordet. Aber die Stadt steht auch für einen Neubeginn. In der Jevrejskaja, der Hebräerstraße, findet man ein bescheidenes Haus, an dem eine Inschrift in Russisch und Hebräisch verkündet: „Hier wurde das moderne Israel geboren“. 1904 wurde im Hinterhof eine Landkaufgesellschaft gegründet, um auswanderungswilligen Juden Siedlungsgebiete in Palästina zu erschließen. Einer der führenden Köpfe war Meir Dizengoff, geboren in einem Dorf südlich von Odessa, später der erste Bürgermeister von Tel Aviv.

Und wo ist der Strand in Odessa? Östlich der Innenstadt gelangt man vorbei am Denkmal für den unbekannten Matrosen zum Strand „Lanscheron“. Hier drängen sich an schönen Tagen viele Odessiten auf einem kleinen Sandstrand oder an den Plattformen. Wem das zu viele Menschen sind, der muss nach Norden oder Süden fahren. In Richtung Bessarabien, wo beim Ort Zatoka der Dnjestr ins Meer mündet, findet man Sandstrände und reichlich Platz – und kann sich mit köstlichen Melonen versorgen.