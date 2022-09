Pompeji des Nordens

Kreuzfahrt? Kann jeder und jede. Aber eine Expedition? Eine Schiffsreise über den Polarkreis hinaus? Kann auch, wer darauf aus ist, Neues zu entdecken und ungewöhnliche Erfahrungen zu machen. Wer mit der „Fridtjof Nansen“ eine Island-Expedition macht, muss dem Ruf des norwegischen Polarforschers schon gerecht werden.

So erfahren die Gäste der norwegischen Hurtigruten bei einer Island-Umrundung viel über die Sitten und Gewohnheiten der Isländer, über ihre Vorlieben und ihre Wikinger-Vergangenheit. Wenn Ursula, die zur Isländerin gewordene Schweizerin, im Bus ein stimmungsvolles Liebeslied anstimmt und danach in einen fröhlichen Kanon wechselt, erfährt der Reisende, dass die Einsamkeit isländischer Fjorde nicht etwa zu Depressionen oder nur zum tief sitzenden Glauben an Elfen und Trolle führt.

Island Anreise Reykjavík wird ab Frankfurt von Icelandair (www.icelandair.com) und von Lufthansa (www.lufthansa.com) angeflogen. Kreuzfahrt Die Expeditionsschiffe der norwegischen Reederei Hurtigruten steuern auch die Halbinsel Snaefallsness, Akureyri und die Insel Heimaey an. Preis ab 4490 Euro pro Person, www.hurtigruten.de. Island-Umrundungen bietet auch Iceland Pro Cruises, www.icelandprocruises.com. Allgemeine Informationen Tourismus, www.visiticeland.com SON

Er lernt, dass menschliche Beziehungen und verwirrende Verwandtschaftsverhältnisse bis in die Todesanzeigen in isländischen Zeitungen fortwirken. Lesen und Erzählen sind isländische Tugenden, die in langen Winternächten das Leben bestimmten. Auch wenn heute andere Netzwerke das Leben prägen.

Fischerei bestimmt den Alltag

In den kleinen Häfen an der West- und Nordküste bestimmt die Fischerei bis heute den Alltag, auch wenn inzwischen der Tourismus die Kassen verlässlicher füllt. Jedenfalls in der Zeit vor der Pandemie. In Patreksfjördur liegen viele kleine Boote, mit denen ihre Besitzer auf Kabeljaufang fahren. Es ist, wie die lokale Reiseführerin Anna Gudrun erzählt, der größte Liegeplatz für die kleinen Fangboote. Denn vor der nordwestlichen Küste sind die Fischgründe besonders reich, weil sich hier der Golfstrom und der eisige Grönlandstrom begegnen. Die kleinen Boote sind mit vier Angeln ausgerüstet, an denen sich die Kabeljaus festbeißen sollen. Und das lohnt sich, wie Anna Gudrun versichert.

Hier im hohen Norden erfährt man auch, warum weltweit Menschen darauf schwören, nachts nur unter Eiderdaunendecken zu kuscheln. In Bakkagerdi verblüfft Ragna Oskarsdottir ihre Besucher, wenn sie ihnen ein fußballgroßes Wollbündel in die Hand drückt, dessen Gewicht kaum zu spüren ist. Die Eiderenten gehen sorgsam beschützt an steilen Ufern oder von Menschen bereiteten Nistplätzen ihrer Brutarbeit nach und behüten ihren werdenden Nachwuchs durch die Wärme des abgezupften Flaums. „Drei Tonnen dieser Daunen werden in Island geerntet, mehr als drei Viertel des Weltertrags“, erzählt Daunenhändlerin Ragna.

Eine wichtige Rolle spielen die Pferde für Isländer: Seit Jahrhunderten sind sie Lebensbegleiter, Arbeitskollegen und nicht zuletzt Exportartikel. Das Islandpferd hat auch auf dem europäischen Festland Karriere gemacht. Ganz mutige Expeditionsfahrer trauen sich am Eyjafjördur in die Sättel, um aus ein wenig höherer Warte sonnende Robben am Ufer, aber leider keine Wale zu erspähen.

Ganz ohne Mühe findet man überall Spuren der nimmermüden Vulkane Islands. Wo immer der Island-Reisende seine Füße hinsetzt, kommt er mit Lava in Berührung. Sie kann Jahrhunderte oder auch nur Jahrzehnte alt sein, schon von grüner Natur wieder in Besitz genommen oder noch rötlich-braun oder schwarz, den Witterungsprozessen trotzend. Auf der Erkundungstour über die Halbinsel Snaefellsnes präsentiert Island-Expertin Aldis diverse Vulkane und beruhigt die besorgten Besucher: „Die sind nicht dran mit Ausbruch.“ Aber es waren schon viele, die „dran“ waren.

Die Hafeneinfahrt ist ein Nadelöhr aus Lava

Wer erinnert sich nicht an den Eyjafjallajökull, der 2010 weltweit den Flugverkehr lahmlegte. Islands Vulkane kennen keine Grenzen. Das zeigte im März 1973 der Eldfell auf der Insel Heimaey. Er drohte die Hafeneinfahrt zu verschließen, was für eine von der Fischerei lebende Insel verheerend gewesen wäre. Doch der Lavastrom konnte mit riesigen Wassermengen gekühlt und gestoppt werden. 400 Häuser begrub die Lava unter sich. Aber Menschenleben kostete der Ausbruch nicht. Trotzdem erwarb sich Heimaey damals den Ruf, das Pompeji des Nordens zu sein. 50 Jahre später spazieren Touristen über eine idyllisch wirkende Hochfläche voller Blumen. Nur Gedenksteine lassen eine Ahnung von der Urgewalt der Lava- und Aschemassen aufkommen: „16 Meter unter diesem Stein stand das Haus des Kiwanis-Clubs Helgafell.“

Abenteuerlich ist bis heute die Einfahrt in den Hafen von Heimaey, souverän gemanagt vom norwegischen Kapitän Sverre. Denn die Lava von 1973 hatte die Hafeneinfahrt zwar nicht blockiert, aber zu einem felsigen Nadelöhr gestaltet. Die in den Lavanischen nistenden Möwen und Trottellummen sind zum Greifen nahe, während die 140 Meter lange und 24 Meter breite „Fridtjof Nansen“ behutsam zu ihrem Liegeplatz schleicht. Und als das Schiff Stunden später wegen widriger Winde im Hafenbecken nicht wenden kann, wiederholt der Kapitän das Einfädel-Manöver – diesmal mit dem Heck voraus.