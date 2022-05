Politik plus Pomp = Paris

Präsidentschaftswahlen, anstehende Parlamentswahlen im Juni – Frankreich ist in diesen Wochen stärker Ort spannender politischer Ereignisse als sonst. Elysée-Palast & Co. flimmern über die Bildschirme. Die Orte dieser Polit-Events in Augenschein zu nehmen – ein schöner Vorwand, mal wieder nach Paris zu fahren.

Ein Wochenende kann dafür ausreichen. Ideal, wenn man dennoch schon am Freitag nach Feierabend startet. Mit dem Zug dauert das nur gut drei Stunden, wobei er auf deutscher Seite eher als Bimmelbahn tuckert und erst in Frankreich richtig Gas gibt – auf Tempo 320. Am Abend kommt man am Gare de l’Est an.

2 Bilder Besuch vor Ort: Autor Konstantin Groß im Louvre vor Mona Lisa. © Gross

Von dort zum Hotel dauert die Fahrt mit dem Taxi gefühlt so lange wie mit dem Zug. Wir haben ein Hotel nahe den Champs-Elysées – ideal als Ausgangspunkt für Unternehmungen ins Zentrum. Wir legen nur die Koffer im Zimmer ab und machen uns sofort auf den Weg.

Fünf Minuten, und wir sind auf den Champs-Elysées. Obwohl es schon dämmert, stehen Schlangen vor Dior und Vuitton, im Restaurant Fouquet kommt nur rein, wer reserviert hat. Wir wählen das Stammlokal aller Paris-Fans: „George V.“ Das hat seinen Preis: zwei Omelettes, Pastis, zwei Gläschen Weißwein, 93 Euro – eben die Champs-Elysées.

Unter dem Arc de Triomphe

Ausklingen lassen wir den Tag am Arc de Triomphe. Einfach herrlich, sich unter den Bögen des illuminierten Prachtbaus niederzulassen. Wer die Treppen nach oben auf sich nimmt, genießt von Top einen Blick über die ganze Stadt. Paris la nuit.

Tag 2. Es geht nach Versailles, ins legendäre Königsschloss. Gefühlt das prächtigste Europas, auch wenn Mannheimer Lokalpatrioten wissen, dass ihr eigenes vom Rauminhalt sogar größer sein soll. Die Fahrt führt bequem mit der Metro eine halbe Stunde lang fast bis vor den Haupteingang. Tausendfaches Foto-Shooting vor dem vergoldeten Gitter mit Krone, das in der Sonne glitzert, zumindest zu dieser Tageszeit.

Überhaupt ist es gut, früh vor Ort zu sein. Je später, desto länger die Schlangen. Drinnen drängt man sich aber immer inmitten der Trauben von Menschen im Gänsemarsch durch die prachtvollen Räume – den Spiegelsaal, in dem 1871 das Deutsche Kaiserreich proklamiert wird, aber auch das Schlafzimmer des Königs und das der Königin; zur Überraschung vieler Besucher ist dieses prachtvoller als das ihres Gemahls.

Es ist schon früher Nachmittag, als man endlich zum Essen kommt. Dazu gibt es vor Ort Gelegenheit: in einem edlen Restaurant oder einem Imbiss. Beide haben den gleichen Eingang, und so fragt dort die Dame, wohin man will. Wir wählen den Snack, genießen den Sandwich zwischen Stuck und Kamin – war wohl einst der Trakt der Domestiken. Noch ein Spaziergang durch den Park, der übrigens zusätzlich kostet, dann ins Hotel. Und das völlig k. o.

Tag 3. Heute ist der 8. Mai, Tag des Kriegsendes 1945, in Frankreich Nationalfeiertag. Traditionell Anlass einer Parade auf den Champs-Elysées. Seit dem Morgen ist die Prachtstraße mit Gittern abgesperrt, ihr Überqueren nicht möglich, was manchen Passanten ratlos macht. Seltsames Gefühl, die breite, sonst pulsierende Straße ohne ein einziges Auto zu sehen. Nur ab und an fährt eine Limousine mit dunklen Scheiben ein. Die Gendarmen salutieren, es muss also jemand Wichtiges sein. Standort, an dem man am besten sieht: zwischen Fouquet und Vuitton.

Um 11 Uhr Aufregung bei den Polizisten. Die Republikanische Garde rückt an. Hunderte von Pferden mit Reitern in Uniformen mit glitzernden Helmen. In ihrer Mitte, zusätzlich eskortiert von Polizeimotorrädern: der Staatspräsident. Nein, nicht in einer großen Limousine – in einem Kleinwagen. Und leider einem geschlossenen. Emmanuel Macron hinten links, winkt zwar von dort aus dem Fenster. Doch wir stehen auf der falschen Straßenseite.

Aber, es gibt ja auch eine Rückfahrt. Nach der Kranzniederlegung am Arc de Triomphe, die man an der Straße aus Lautsprechern nur hört, ist Macron wieder da. Rückfenster halb geöffnet, eine Hand winkend.

Jetzt erst einmal einen Espresso. Einkehr am Hotel der Madame Paiva, einer legendären Lebedame des 19. Jahrhunderts. Und dann zu Fuß zum Park der Tuilerien. Liegestühle aus grünem Metall stehen am großen Teich. Überraschend bequem. In strahlender Mai-Sonne lassen wir uns nieder – wie Hunderte vor allem junger Leute. Kinder können sich kleine Segelboote ausleihen, um sie auf dem Teich fahren zu lassen.

Schließlich der Louvre, einst Königsschloss, heute Museum. Auch hier Schlangen. Doch gut organisiert. Man staunt, wie weitläufig es unter der Glas-Pyramide zugeht. Die Organisatoren wissen, was gewünscht wird: Hinweisschilder zeigen ein Foto der Mona Lisa, das Meisterwerk von Leonardo da Vinci.

Und da, in einem großen Saal, ist sie. Überraschend klein. Hunderte wechseln sich mit dem Fotografieren ab. Mancher geht danach schon. Das ist ungerecht. Denn die übrigen italienischen Meister, gar die französischen, kommen zu kurz, auch die antiken. Die armlose Venus von Milo im Erdgeschoss ist die Einzige, die es mit Mona Lisa aufnehmen kann.

Am Abend Wechsel des Hotels. In eines direkt am Gare de l’Est. Denn am Morgen muss es schnell gehen. Im Sonnenaufgang sieht man Sacre-Coeur glänzen. Nach dem Frühstück nur ein Gang über die Straße zum Zug. Zum Dienstbeginn ist jeder von uns an seinem Arbeitsplatz. Hattest Du ein schönes Wochenende? – zur Frage der Kollegen können wir aus voller Überzeugung sagen: Oh ja! Oder um im Bild zu bleiben: O, la la.