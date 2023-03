Pol-Position

Eine Reise in die Polargebiete ist immer eine Jungfernfahrt“, sagt Jan Bryde. Routine, die gebe es nur theoretisch in den Fahrplänen der Kreuzfahrtschiffe und Eisbrecher, die sich ins Nord- oder Südpolarmeer vorwagten. „Im Zweifelsfall kommt immer alles anders“, sagt der 56-Jährige. Dann besinnt er sich kurz und ergänzt: „Und oft wird es dann noch viel besser.“ Jan Bryde befindet sich exakt 13 678 Kilometer südwestlich seiner Heimat Bad Salzuflen auf der Insel Feuerland im Hafen von Ushuaia, das sich selbst rühmt, südlichste Stadt der Welt zu sein. Tatsächlich ist das – wenn auch ohne Straßenverbindung - Puerto Williams drüben auf der chilenischen Seite. Aber das ist eine andere Geschichte.

Reisen in Polargebiete An den Nordpol oder in die Antarktis gelangt man praktisch nur per Schiff. Während russische Eisbrecher in der Arktis seit Kriegsbeginn in der Ukraine als Reiseoption ausfallen, boomt der Antarktis-Tourismus. Im Südsommer 2022/23 haben sich 76 Schiffe bei der International Association of Antarctica Tour Operators angemeldet, die bis zu 100 000 Touristen befördern sollen. Besuche sind streng reglementiert. Schiffe müssen Landestellen vorab melden. Maximal 100 Gäste dürfen an Land. Nach dem Antarktisvertrag, den die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet hat, muss das Umweltbundesamt deutschen Anbietern Törns in die Antarktis vorab genehmigen. Derzeit sind als deutsche Anbieter Plantours und Partner (www.plantours-partner.de) mit der „MS Hamburg“, Hapag-Lloyd mit seinen drei „Inspiration“-Schiffen (www.hl-cruises.de), die Expeditionsjacht „Hanse Explorer“ (www.hanseexploreryacht.com) und Sim Expeditons mit kleinen Segelschiffen in der Antarktis unterwegs. MWE

Das Fernweh wurde vom Opa vererbt während geografisch exponierte Flecken wie Ushuaia am Ende der legendären Panamericana für die meisten Menschen Sehnsuchtsort oder Zielpunkt einer langen Reise sind, wird der Ostwestfale hier erst richtig aktiv. Am Morgen ist er mit der „MS Hamburg“ von seiner jüngsten Expeditionskreuzfahrt in die Antarktis zurückgekehrt. Wie oft er schon dort war, weiß Bryde gar nicht so genau. „Am Nordpol war ich jedenfalls 33-mal als Expeditionsleiter. Da halte ich wahrscheinlich den Weltrekord“, sagt er.

Angefangen habe das mit dem Fernweh schon mit dem Großvater. Der war erster Ingenieur auf der Ostafrika-Linie. Gelegentlich durfte der Enkel im Hamburger Hafen Opas Schiffe angucken. „Er wollte mir immer das Kreuz des Südens zeigen.“ Das musste sich Bryde dann später aber selbst am südlichen Nachthimmel suchen.

Dazu machte er eine Ausbildung als Reiseverkehrskaufmann, heuerte dann 1991 bei Phoenix Reisen in Bonn als Reiseleiter auf der „Maxim Gorki“ an, wechselte zwei Jahre später auf die „Vistamar“ von Plantours. 125 Länder hat er gesehen oder ein paar mehr, stieg an Bord auf zum Lektor und Kreuzfahrtdirektor. Irgendwann kamen dann die Expeditionen ins Eis. „Es ist immer ein Kribbeln dabei, wenn es losgeht“, sagt Bryde. Der Vulkankrater von Deception Island, der Strand von Brown Bluff, die alte britische Station Port Lockroy – die Landestellen rund um die Antarktische Halbinsel kennt er wie die sprichwörtliche Westentasche.

Das neue Jahr auf dem antarktischen Festland begrüßen – ein Traum Nach vielen Stürmen und abgesagten Landgängen hat er auf der letzten Reise den Jahreswechsel einfach vorverlegt. „Wir haben um 19.30 Uhr an Bord ,Dinner for One‘ aufgeführt und angestoßen und danach einen Landgang in Orne Harbour angeboten.“ Das ist eine der ganz wenigen Stellen, an denen Touristen den legendären Südkontinent betreten können. Mit einem Beiboot musste das Expeditionsteam Treibeis von der Landestelle abdrängen, damit die Gäste in ihren Gummistiefeln sicher an den Strand kamen. Mit beiden Beinen das neue Jahr auf antarktischem Festland begrüßen – das können nur wenige Menschen von sich sagen. Auch für den Expeditionsleiter war es ein Novum.

Anschließend wurde an Bord bis 4 Uhr früh gefeiert. Bryde bringt so ein Coup große innere Befriedigung. Er soll später ausgelassen im Eisbärenkostüm aufgetaucht sein, erzählen begeisterte Passagiere.

Um noch mehr Freiheiten bei der Arbeit zu genießen, hat Jan Bryde sich 2001 selbstständig gemacht. Mit seiner Ein-Mann-Firma vermittelt er Lektoren, Expeditionspersonal und Unterhaltungskünstler auf Kreuzfahrtschiffe. Wenn er selbst drei bis vier Monate im Jahr unterwegs ist, dann mit dem eigens rekrutierten Team.

Neben fachlicher Qualifikation zählten für ihn vor allem Teamgeist und weitere Talente, erzählt er. Sir Ernest Shackleton habe als Arzt für seine geplante Antarktisdurchquerung 1914 schließlich den Kandidaten ausgewählt, der nebenbei Gitarre spielen konnte. Das Unternehmen scheiterte grandios, aber alle Männer überlebten. Dabei ist es weniger die Sucht nach Rekorden, die Bryde antreibt. Er selbst hat nie persönliche Abenteuer außerhalb der Schiffe gesucht.

„In dieser ewigen Weite kann man noch die Stille hören“, sagt er. Sich einfach mal hinstellen, das Smartphone abschalten, den Wind heulen und die Eselspinguine schnattern hören. Auf einer Reise mit einem russischen Atomeisbrecher zum Nordpol hat Bryde einmal einen Scheich aus Katar als Kabinen-Nachbarn gehabt. Der wollte wissen, was bei so einer Reise wirklich zähle. Bryde nahm den Mann mit an die Bugspitze, stellte ihn frontal in den eiskalten Wind und postierte sich dahinter. „In diesem Augenblick sind Sie der nördlichste Mensch der Welt“, sagte er. Der vermögende Gast war einen Moment sprachlos.