Norditaliens unbekannte Perle

Es reicht nur ein Sprung von der Fähre auf den Steg – und schon ist man mitten drin im Inselleben. Schließlich ist die Promenade, die sich fast einmal um die Seeinsel Monte Isola windet, mit ihren Cafés und romantischen Häuserfassaden gleichzeitig Hauptverkehrsstraße für Mopeds der Einheimischen. Denn auf diesem Archipel, gelegen im Lago d’Iseo in der italienischen Provinz Brescia, herrscht Auto- aber eben kein Mopedverbot.

Und so bleibt einem nichts anderes übrig, als zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Geheimnisse der höchsten Insel Europas zu erkunden. Berühmt gemacht hat die Insel 2016 der mittlerweile verstorbene Künstler Christo, der mit seinen „Floating Piers“ (schwimmende Stege) für kurze Zeit die Monte Isola mit dem Festland verband – und damit die ganze Welt in die bis dahin eher unbekannte Provinz Brescia lockte.

Brescia und Lago d’Iseo Anreise: Von mehreren deutschen Flughäfen geht es nach Mailand, dann mit dem Zug nach Brescia und an den Lago d’Iseo. Rund um den See gibt es Campingplätze und kostenlose Zugänge zum Baden. Übernachten: Etwas außerhalb: Relais Franciacorta (www.relaisfranciacorta.it). Schlafen mitten auf der Insel Monte Isola lässt sich im Sensole, in der Locanda Contemporanea (https://sensole.it) Informationen: Visit Brescia (www.visitbrescia.it ); Franciacorta Weingebiet (https://franciacorta.wine/de)

Zwar ist das Kunstwerk von Christo längst verschwunden, der Zauber dieser Provinz Norditaliens dafür bis heute erhalten geblieben. Dabei kennen selbst die wenigsten Italiener die Vorzüge dieser Region, ist sie durch die langjährige Eisenproduktion eher als Antriebsmotor der italienischen Industrie bekannt. Wer lieber in die berühmteren Städte Mailand oder Bergamo fährt, verpasst am Ende eine Provinz samt gleichnamiger Stadt, die alles zu bieten, was man sich von einem Italienbesuch erhofft: vom erlesene Schaumschwein Franciacorta über römische Tempel bis hin zum pulsierenden Nachtleben.

Für Naturliebhaber bieten Campingplätze und Badestrände rund um den wenige Kilometer entfernten Iseosee genügend Freiraum, um das italienische dolce vita zu genießen. Dass dieses Idyll so bleibt, liegt auch an der besonderen Verbindung zwischen Fischern und Restaurantbesitzern: Nicht selten sichert die Arbeit am und im Wasser den Lebensunterhalt der ganzen Familie. Rund 80 Prozent der Fische, die hier auf dem Teller landen, stammen direkt aus dem See, gefangen vom Sohn oder Onkel. Der Rest wird vom Gardasee importiert. „Ich habe das Fischen mit 18 von meinem Vater gelernt, habe dann in Mailand studiert. Aber das war nichts für mich, ich wollte wieder fischen“, sagt Rafaele Barbieri. Der 30-Jährige ist einer von fünf Fischern, die die Restaurants mit frischer Ware beliefern. 30 Fischer, erzählt Barbieri, waren sie einmal. Heute sind davon die meisten zu alt, um noch mit den traditionellen Holzbooten ihre selbstgeknüpften Netze auszuwerfen. Bis zu 30 Kilo Fisch pro Tag fangen Fischer wie Barbieri.

Weil der See die Lebensquelle der Bewohner ist, achten die Männer darauf, die Fischstände nicht zu stark zu dezimieren, so ist es verboten, bestimmte Arten je nach Jahreszeit zu fangen. Beim Restaurantbesuch am Abend darf man eine Spezialität nicht verpassen: den „Tinca al Forno“. So beliebt ist die Schleie aus dem Ofen, dass es ihr zu Ehren einmal im Jahr ein Fest gibt. Als wäre der See nicht schon Oase genug, wachsen rundherum im Weingebiet die Reben für die italienische Version des Champagners – der Franciacorta. Bis heute produzieren alt eingesessene Familien wie die Corte Lantieri einen der beliebtestem Schaumweine Italiens. Schon im 16. Jahrhundert mauserten sich die Lantieri zum Weinlieferanten für Höfe in Ferrara und Mailand. Für das perfekte Prickeln müssen die Flaschen drei Mal am Tag umgedreht werden. Das passiert im mittelalterlichen Weinkeller der Familie, das zum Weingut Agriturismo Corte Lantieri gehört. Pro Jahr verlassen so 150 000 Flaschen das Weingut. Der Franciacorta ist zwar in Deutschland kaum bekannt – dafür lieben ihn die Italiener umso mehr. Rund 30 Kilometer entfernt lockt Brescia, als zweitgrößten Stadt der Lombardei, mit Unesco-Welterbestätten: Hier lässt sich die römische Brixa bestaunen. Das archäologische Areal beherbergt einen rekonstruierten und teils wieder aufgebauten kapitolinischen Tempel und rühmt sich mit seinem Theater und Resten des einstigen Forums als größte archäologische Stätte aus römischer Zeit in Norditalien.

Wer will, kann an einem Tag die wichtigsten Epochen in der italienischen Geschichte durchleben: Neben dem mittelalterlichen Klosterkomplex, das heute als Museum Santa Giulia obendrein 11 000 Funde der Langobarden beherbergt, ist die Piazza della Loggia das sehenswerte Ergebnis der lombardischen Renaissance – der Platz verzaubert mit astronomischer Glockenuhr und gusseisernen Laternen. Tagsüber können Besucher hier auf dem Wochenmarkt Käse, Wurst und ungewöhnlichen Brotsorten verköstigen. Auch die Unterwelt der Stadt ist sehenswert – das Tor dazu ist gleichzeitig die Touristeninformation, die kostenlose Führungen auf Italienisch und Englisch anbietet. Zurück an der Oberfläche bleibt beim Schlendern durch die Gässchen der Altstadt kein Zweifel mehr, warum Brescia und ihre Schwesterstadt Bergamo für dieses Jahr italienische Kulturhauptstadt ist.

Was sich sonst noch auf der Monte Isola im See tut? Während die Anlegestelle mit ihren blauweißen Stangen und den Booten an Venedig erinnern, raubt einem der Anblick von oben den Atem. Wie eigensinnig die Insulaner sind, verdeutlicht eine Geschichte, die man sich hier erzählt: So wollte sich Hollywood-Start Georg Clooney ein Schloss auf der im See gelegenen Isola di Loreto kaufen – koste es, was es wolle. Der Eigentümer aber ließ ihn abblitzen.