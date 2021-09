Mystische Bergwelt

Der Sommer ist Granadas schlimmste Stunde.“ Der Satz wird Federico García Lorca zugeschrieben, und man sollte ihm glauben, denn der spanische Dichter war Granadino. Tatsächlich kann der Himmel im August vor Hitze flimmern. Doch dieser Glut kann man durch eine Fahrt in die Sierra Nevada entkommen. Spaniens höchstes Gebirge trennt Granada von den frischen Brisen des Mittelmeers, bietet dafür an seinem Südhang in den Alpujarras herrlich kühle Rückzugsgebiete. Wobei „kühl“ ungefähr 28 Grad heißt.

Eine kurvenreiche Straße führt in das abgelegene Poqueira-Tal. Schnell zeigt sich ein anderes Andalusien, ein grünes. Nicht nur der liberale Lyriker Lorca zog sich gern in diese Bergwelt zurück, auch die ersten Muslime, die sie im 8. Jahrhundert besiedelten und die Iberische Halbinsel gut 700 Jahre beherrschten. Weil sie so viel Fruchtbarkeit aus ihrer Heimat nicht kannten, nannten sie die Region „grünes Paradies“.

Je weiter man hinauffährt, desto enger, steiler, weltentrückter wird das Hochtal, das zum Nationalpark Sierra Nevada gehört und eine einzigartige Biodiversität aufweist. Der Poqueira hat hier eine tiefe Schlucht in das Faltengebirge gegraben. Unterhalb der kargen Gipfel blitzen drei schneeweiße Bergdörfer im arabischen Baukastenstil auf – Pampaneira, Bubión und Capileira -, als wären sie einem Gemälde von Paul Klee entsprungen. Wie hingewürfelt gruppieren sich am Steilhang die Häuser, alle mit flachen Dächern, auf denen Schornsteine mit hut- oder pilzförmiger Bedeckung wie Geisterwesen sitzen. Die Architektur erinnert an die Berbersiedlungen Nordafrikas, doch die Herkunft ist umstritten.

Maulbeerbäume erinnern an die Seidenproduktion

Heute steht das Trio unter Denkmalschutz. Bis in die 1920er Jahre führte keine Straße hinauf, weshalb die Ursprünglichkeit erhalten blieb. Viele Bewohner, die in die Städte ausgewandert waren, kehrten zurück und putzten ihr Dorf heraus. Jedes hat eine Schule, einen Arzt und eine Apotheke. Der Tourismus sorgt für ein gutes Auskommen.

Die Gassen führen zu Plätzen und Plateaus mit Bergsicht. Restaurants, Terrassenbars und Läden, die Flickenteppiche, Korbtaschen, Marmeladen und Honig verkaufen, reihen sich aneinander. Hortensienkübel und Geranientöpfe tupfen die schlichten Fassaden mit Farbe. Weinranken fallen von den Balkonen herab.

Die Kirche ist im Dorf geblieben, der Turm wie eh und je das höchste Gebäude. Ein Stück Vergangenheit in der Weite der Sierra Nevada. Per Gemeinschaftsbeschluss verzichten die Bewohner auf moderne Bauten. Die überlieferte Bauweise aus Naturstein, Holz, Schiefer, Lehm und Stroh wird gepflegt. Das gefällt Gästen. Maurischen Spuren begegnet man überall. Zu ihrer Zeit perfektionierten sie das grüne Paradies durch Terrassenwirtschaft und ein ausgeklügeltes Wassersystem, was die Landschaft bis heute prägt. Im Nationalpark kann man sie sich auf gut markierten Wegen erwandern.

In der baumlosen Region des 3482 Meter hohen Mulhacén findet der Wanderer keinen Schatten mehr. Auf 1500 Metern wie im Trevélez-Tal schützen dagegen Wälder aus Steineichen, Edelkastanien und von den Mauren importierte Mandel- und Feigenbäume vor der Sonne. Maulbeerbäume erinnern an die Seidenproduktion, die die Alpujarras einmal reich machte. Sanft rauscht der Fluss Trevélez, die Wasserkanäle bewässern Felder mit Tomaten, Paprika und Wein. Schafe und Ziegen weiden in Flussnähe. Der Weg führt auf ein luftiges Plateau mit einer Hütte samt Dreschplatz davor. Der Mensch drosch das Getreide, der Wind trennte das Korn vom Stroh. Hier liege der Geburtsort unseres Brotes, sagen die Leute. Das Dorf Trevélez ist spanischen Feinschmeckern ein Begriff, weil es einen delikaten Serranoschinken produziert. Die Schweine werden woanders gezüchtet. Doch zum Trocknen kommen die Keulen in das kühle, trockene Mikroklima, das die Qualität bestimmt.

Außer Salz wird nichts hinzugefügt. Seit 1862 tragen die Schinken ein königliches Siegel, das die heutige geschützte Herkunftsbezeichnung vorweggenommen hat. Dem im Sommer noch oft schneebedeckten Mulhacén ist man hier noch ein Stückchen näher. Der Legende nach soll Abu I-Hasan Ali, Herrscher der Nasriden, oben auf dem Gipfel bestattet worden sein, weil er möglichst weit weg von den Christen sein wollte, die sein Reich bedrohten. Mit Granada fiel 1492 die letzte muslimische Bastion auf der Iberischen Halbinsel. Damit ging eine tolerante, fortschrittliche Ära zu Ende.

Auf dem Weg zurück nach Granada kommt man auf einer Passhöhe zum Ort Suspiro del Moro, dem Seufzer des Mauren. Hier soll der letzte Emir Boabdil sich noch einmal nach seiner verlorenen Burg Alhambra umgesehen und bitterlich geweint haben, bevor er sie für immer verließ.