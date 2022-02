Mehr als nur Jim Knopf

Was kennt man von Augsburg? Ja, natürlich, die „Puppenkiste“. Historisch Interessierte verbinden Augsburg mit den Fuggern, der legendären Kaufmannsfamilie, deren berühmtester Spross Jakob (1459-1525) der reichste Mann seiner Zeit ist, quasi der Bill Gates des Mittelalters. Die Stadt, von den Römern vor 2000 Jahren begründet und mit 300 000 Einwohnern etwa so groß wie Mannheim, hat dem Besucher also Vielfältiges zu bieten.

Infos für Besucher Anfahrt: mit dem Auto drei Stunden auf verschiedenen Autobahnen möglich (A 6, A 8), mit dem Zug zweieinhalb Stunden (Umsteigen nicht notwendig). Übernachtung: Hotel „Maison Viktora“, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof, DZ mit Frühstück ca. 140 Euro, https://hotels- maison.com/viktoria-augsburg. Essen/Trinken: Ratskeller im Rathaus, uriges Ambiente, annehmbare Preise (Schweinebraten mit Knödel und Rotkraut 11,80 Euro), www.ratskeller-augsburg.de. Tourist-Info: am Rathausplatz 1, www.augsburg-tourismus.de. Augsburger Puppenkiste: Marionettentheater und Museum. www.augsburger-puppenkiste.de Dom: geöffnet täglich bis 18 Uhr, Eintritt frei. Rathaus, Goldener Saal: geöffnet täglich 10-18 Uhr (außer bei Veranstaltungen), Eintritt: 2,50 Euro. Perlachturm: Rundblick über die Stadt, derzeit aber wegen Sanierung noch geschlossen. Mozarthaus: elf Themenräume, u.a. eine begehbare Reisekutsche, www.augsburg.de/kultur/museen-galerien/mozarthaus. Brechthaus: Di-So 10- 17 Uhr, zu sehen u.a. das Schlafzimmer der Mutter Brechts, Erstausgaben von Brechts Werken, ein Bühnenbild von 1949, Lebend- und Totenmaske. www.augsburg.de/kultur/museen-galerien/brechthaus. Jüdisches Museum: Infos: https://jmaugsburg.de. -tin

Der Gast trifft ein auf dem 1846 eröffneten Hauptbahnhof, dem ältesten einer deutschen Großstadt. Doch das muss nicht immer ein Vorteil sein; Gleis-Nummern wie „501“ versprechen mehr als sie halten. Derzeit wird umfassend umgebaut.

In seiner Nähe liegt das „Maison Viktoria“: schöne Zimmer, super Frühstück, ein sympathischer Hotel-Manager namens Erdogan. „Weder verwandt noch verschwägert“, ergänzt der junge Mann regelmäßig in bestem Augsburgerisch, einer Art Alemannisch mit bayerischem Einschlag. Denn Augsburg liegt zwar im Freistaat Bayern, seine Bewohner gelten landsmannschaftlich aber als (eben bayerische) Schwaben.

Begeisternde Altstadt

Unser Rundgang führt vom „Viktoria“ durch die glanzlose Bahnhofs- zur extrem breiten Fuggerstraße, die diesen Bereich von der Altstadt trennt wie ein mittelalterlicher Burggraben. Hat man sie überwunden, landet man auf dem Königsplatz.

Landen ist ein ganz guter Begriff, denn jeder Hubschrauber fände hier ausreichend Raum, auf diesem Schnittpunkt zahlreicher Straßenbahn- und Buslinien. Was Parkbuchten und Schienen übrig lassen, nutzt eine Imbisskette mit ihrem Außenbereich. Wer hier sitzt, genießt nicht nur Chicken, sondern vor sich auch eine eindrucksvolle Silhouette.

Denn dahinter beginnt das historische Zentrum Augsburgs, mit der Maximilianstraße als zentraler Magistrale. Den Namen des Habsburger-Kaisers trägt sie durchaus zu Recht, zeigt sie doch auf gut einem Kilometer die unterschiedlichsten Baustile der Stadtgeschichte.

Die Straße mündet auf den Rathausplatz. Seine Weite verdankt er dem tragischen Umstand, dass große Teile der Stadt im Krieg zerstört und nicht wieder aufgebaut wurden. Letzteres galt zum Glück nicht für das 400 Jahre alte Rathaus, den bedeutendsten nicht-sakralen Renaissance-Bau nördlich der Alpen, mit seinen 57 Metern Höhe bis 1917 gar das höchste Gebäude Deutschlands. Und für sein Schmuckstück: den Goldenen Saal, 32 mal 17 Meter groß und 14 Meter hoch. 1944 zerstört, konnte er in den 1980er Jahren von Grund auf neu erstehen. 2,6 Kilogramm Blattgold wurden verschafft, Kosten: neun Millionen Euro. Der 70 Meter hohe Turm daneben ist übrigens nicht der „Rathaus-Turm“, wie es scheint, sondern gehört zur Kirche St. Peter am Perlach; die ist jedoch so klein, dass sie hinter dem Campanile komplett verschwindet.

Die äußere und innere Pracht des Rathauses hat ihren Grund, war es doch vom Bürgertum konzipiert als bewusster Gegenpol zum Sitz der kirchlichen Macht, dem in Sichtweite liegenden Dom aus dem 15. Jahrhundert. In dessen Krypta sind eindrucksvolle Wandmalereien aus romanischer Zeit erhalten, im nördlichen Querhaus ist die 1488 begonnene Bischofsgalerie sehenswert, die Porträts aller 85 Augsburger Kirchenfürsten bis heute zeigt.

Jede Menge Geschichte

Und wer will, der bekommt auf dem weiteren Rundweg in Augsburg noch mehr Geschichte satt: das Mozarthaus, Geburtshaus von – nein, nicht von Amadeus, aber von seinem Vater Leopold; das Brechthaus, Geburtsstätte des auch für seine Heimatstadt lange sperrigen Dichters, der anders, als viele denken, 1898 nicht im mondänen Berlin das Licht der Welt erblickt, sondern in einer kleinen Gasse im beschaulichen Augsburg, wo er auch die ersten 16 Jahre seines Lebens verbringt; schließlich die Fuggerei, eine 1521 gestiftete Siedlung für Arme, bestehend aus 52 zweigeschossigen Gebäuden, die den Krieg überstanden und noch heute von 150 Menschen bewohnt werden – das älteste Zeugnis sozialen Wohnungsbaus weltweit und auch eines der schönsten.

Der Rückweg führt durch die Halderstraße zur Synagoge. Im Gegensatz zu den meisten anderen jüdischen Gotteshäusern, wurde dieses in der Pogromnacht vom November 1938 zwar stark beschädigt, aber nicht komplett zerstört. Nach dem Kriege zunächst notdürftig, bis in die 1980er Jahre vollständig aufgebaut, ist das ockerfarbene Bauwerk in seinem Mix aus orientalischem und Jugendstil heute nicht nur Heimat eines Museums, sondern wieder einer lebendigen jüdischen Gemeinde.

Frieden im umfassenden Sinne ist für Augsburg Teil seiner Identität. Seit 1650 wird hier in Erinnerung an das Streben der Augsburger Protestanten nach religiöser Toleranz jeweils am 8. August das Friedensfest gefeiert – und das bis heute als arbeitsfreier Feiertag. Augsburg ist damit die einzige deutsche Großstadt, die über einen eigenen gesetzlichen Feiertag verfügt. Na, wenn das kein Grund ist für einen Besuch!