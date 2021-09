Jetzt keine Scheu! Der italienische Wortschatz reicht zwar nur für ein „buongiorno signore“, doch was soll’s: Seine Nachbarn muss man auf dem Weg zum ersten Cappuccino herzlich grüßen, um nicht als unhöflicher Teutone abgestempelt zu werden. Die drei Damen in ihren bunten Sommerkleidern, die über die Via Aprile herrschen – eine blitzsaubere, blumengeschmückte Gasse in der Altstadt von Locorotondo –, antworten mit einem Wortschwall. Mamma mia!

Später hilft eine Passantin beim Übersetzen, doch zunächst versteht man sich auch ohne Worte. Cosimina legt sofort das blaue Wollknäuel und die Nadel beiseite. Der Priester, dem sie vor ein paar Tagen einen gehäkelten Einband für seine Bibel versprochen hat, muss warten. Sie verschwindet in ihrem Häuschen mit der weiß gekalkten Fassade, holt aus der Küche Stühle und stellt sie demonstrativ aufs blank polierte Steinpflaster. Der Ortskern von Locorotondo ist autofrei, da kann man im Sommer noch auf der Straße leben. Ihre Nachbarinnen Angela und Tonina verlieren derweil keine Zeit: Woher wir kommen? Wie lange wir hier sind? Ob wir Tipps brauchen?

Locorotondo – der runde Ort © Bendl

Angela, Cosimina und Tonina sind guter Laune: Endlich ist wieder etwas los an ihrem Stammtisch vor dem Haus in der Via Aprile 82. Noch vor 20 Jahren wollte kaum jemand mehr im historischen Zentrum von Locorotondo wohnen, hier im Hinterland der Städte Bari und Brindisi in Apulien. Wer das Geld hatte, zog in nahe Neubausiedlungen. Dort waren die Wohnungen komfortabler als in den viele Jahrhunderte alten Häuschen mit ihren charakteristischen Spitzdächern aus Natursteinen.

Heute wohnen hier wieder 1000 Menschen. An der Ortsumgehung mit dem weiten Blick über die Weinberge ins Valle d’Itria, dessen kegelförmige Trulli-Rundhäuser zum Unesco-Welterbe zählen, haben so viele neue Bars und Restaurants eröffnet, dass eine Fußgängerzone eingerichtet wurde. Auch ins Zentrum, wo die Rentnerinnen tagein, tagaus in der Via Aprile sitzen, morgens und später, wenn sich die Hitze des Tages verzogen hat, kommen immer mehr Touristen. Und damit mehr Leute, mit denen die Damen reden können. Oder zumindest über sie.

Das liegt am Unternehmer Angelo Sisto, seiner Frau Teresa Salerno und deren etwas anderer Unterkunft. Ihr „Sotto le Cummerse“ ist nämlich kein klassisches Hotel. Zwar gibt es am Ortseingang von Locorotondo eine Rezeption, doch statt per Aufzug kommt das Gepäck anschließend per Lastenfahrrad ins Zimmer. Die Apartments verteilen sich auf elf historische Häuser, die über den Ort verteilt sind. Albergo Diffuso heißt das Konzept, bei dem eine ganze Gemeinde zum Gastgeber wird und man als Besucher Tür an Tür mit den Einheimischen wohnt.

Die Idee stammt vom Hotelmanager Giancarlo Dall’Ara. „1976 hatte ein Erdbeben viele Dörfer in der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien verwüstet“, erzählt er. „Die Häuser wurden wieder aufgebaut, standen aber trotzdem leer, weil viele Bewohner wegzogen.“ Entvölkerte Dörfer gibt es auch in anderen ländlichen Regionen Italiens, weil die Jungen dort keine Arbeit finden. Mit einem nachhaltigen Tourismuskonzept könne man solchen Orten neues Leben einflößen, überlegte der Experte. „Aber nicht mit Neubauten, die das Ambiente zerstören. Und nur mit der lokalen Bevölkerung: Von Hoteldörfern, in denen nur Touristen leben, halte ich nichts.“

Inzwischen gibt es etwa 100 Alberghi Diffusi in Italien. In Apulien an der Stiefelspitze war Angelo Sisto der Pionier: Er setzte auf das Potenzial des Hinterlands, als andere Unternehmer noch nur an Badeurlauber an der Küste dachten. „Vor 20 Jahren gab es im Zentrum von Locorotondo keine einzige Unterkunft. Statt neu zu bauen mit Luxus und Pool auf dem Dach, habe ich alte Häuser aufgekauft und renoviert.“

Um die lokale Wirtschaft zu fördern, haben Alberghi Diffusi keine Restaurants. Die drei aus der Via Aprile geben gerne Tipps. Ob man schon Fava probiert habe? So heißen die Ackerbohnen, die Angela und Tonina gerade pulen. In der Via Dura servieren Margherita und ihr Mann Peppino die Bohnen als Mus mit Schnittzichorien.

„Neben Orecchiette-Nudeln sind Gnumarreddi unsere Spezialität“, erklärt die Chefin. Was ist das? „Lammkutteln!“ Auf die Nachfrage, ob es auch etwas anderes gebe, empfiehlt sie Eintopf mit Eselfleisch. Oder doch lieber in der Pizzeria in der Via Morelli einkehren, bei Giulio, der den Titel als weltbester Pizzaiolo gewonnen hat?