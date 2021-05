Kunst am Meerbusen

In Jadegrün, der Farbe des Meeres, trotzt die Frauenfigur überlebensgroß und üppig proportioniert auf einem Duckdalben seit mehr als 40 Jahren Nordsee, Eisgang und Stürmen. Ein Holzsteg verlockt Strandgäste, der nackten Nixe „Jade 2“ aus Eisen und Polyester in die übergroßen Fischaugen zu schauen. Augen, wie sie sonst nur Wesen aus der Tiefsee haben. Der Kopf ist oval wie ein Rugbyball und auf den Jadebusen gerichtet. Schöpfer Anatol Herzfeld stellte die Skulptur 1975 als Wächterin des Meeres und Gruß an die Fischer auf, als es Fischer noch gab.

Halb im Watt, halb am Strand erinnert in Dangast ein skurriler Skulpturenpark an die Kunst-Happenings der 1970er Jahre und die von Joseph Beuys begründete „Freie Akademie Oldenburg“. Außer der Anatol-Plastik stehen da noch viele andere wie etwa der „Kaiserstuhl“ von Aktionskünstler Butjatha, ein Klettersitz und perfekter Fotospot, oder Eckart Grenzers drei Meter hoher „Granit-Phallus“ von 1984, den manch Badegast seither als Rückenlehne nutzt.

Dangast Anreise Mit dem Zug in rund acht Stunden über Köln und Osnabrück. www.bahn.de Unterkunft 3-Sterne-Komfort und Meerblick findet man im Strand-Hotel. Pries im DZ mit Frühstück ab 130 Euro, www.strandhotel-dangast.de. „Zum alten Krug“ ist ein historisches Landhotel mit friesischem Charme. Preis im DZ ab 80 Euro, mit üppigen Frühstücks. https://zum-alten-krug.de. Essen und Trinken Frühstück, Mittag und Torten gibt es im historischen „Alten Kurhaus“, auch den legendären Rhabarberkuchen. Hauptgericht ab rund 10 Euro, www.kurhausdangast.de In der Küche vom „Edo Dangast“ kreiert Chefkoch Christoph Brinkmann raffinierte moderne Gerichte. Hauptgericht ab 14 Euro, www.edo-dangast.de. Aktivitäten 60 Jahre Künstlerleben in Dangast: das Radziwill-Museum, Sielstraße 3, Tel. 04451-2777, www.radziwill.de. Landesmuseum Oldenburg, www.landesmuseum-ol.de.

Dangast ist ein Nordseebad auf einem Geestrücken an der Südseite des Jadebusens, einer von der Nordsee und der Unterweser schön geformten Meeresbucht zwischen Wilhelmshaven und der Halbinsel Butjadingen. Ein Landstrich, den Wolken, Ebbe und Flut, Deiche und Schafe, Wiesen und ständig wechselndes Licht prägen. Maler möchten bei dem Anblick sofort zum Pinsel greifen.

So wurde Dangast zur Wiege des Brücke-Stils. In den Jahren 1907 bis 1912 experimentierten Sommergäste wie Erich Heckel, Karl Schmitt-Rottluff, Max Pechstein und Emma Ritter in der Abgeschiedenheit der Küstenregion mit Licht und Farbe. Sie hatten sich zur Künstlergruppe „Brücke“ zusammengeschlossen. Dass der 550-Seelen-Kurort früher zum Künstler-Treff ähnlich wie Worpswede oder Ahrenshoop wurde, lässt sich zwischen dem neuen Kurhaus, den weitläufigen Camping- und Parkplätzen und Ferienhäusern kaum vermuten. Der einst idyllische Fischerort und sein Ruf als Künstlerkolonie sind in Vergessenheit geraten.

Doch es gibt noch den Kunstpfad, der die Erinnerung wachhält. An 19 Malpositionen erfahren die Besucher, woher die Inspirationen der Expressionisten kamen. Bildtafeln erklären Werk und Arbeitsplatz der Künstler und deren Kurzbiografie. Eine Reproduktion des Werkes ist in jener Perspektive platziert, die der Maler selber eingenommen hatte. Der Kunstpfad beginnt am Alten Kurhaus, wo Karl Schmitt-Rottluff im Sommer 1910 seinen „Gutshof in Dangast“ im Farbklang von Rot-Blau malte.

Nicht weit von ihm entfernt nahm Max Pechstein unterhalb der Café-Terrasse die Palette in die Hand, um der „Dangaster Landschaft“ in der ausdrucksstarken Brücke-Malweise auf der Leinwand Form zu geben. Von der Mole aus interpretierte Franz Radziwill 1929 auf seine magisch-realistische Sichtweise: „Strand von Dangast mit Flugboot“. Schmitt-Rottluff erlebte sechs produktive Sommer in Dangast. Wo heute Wald und der Minigolfplatz stehen, brachte er 1910 „Das weiße Haus“ auf die Leinwand. Mit Emma Ritter endet der Rundgang. Ihre „Überschwemmung“, ein Holzschnitt von 1911, hat sie in sicherem Abstand auf dem Deich vorgezeichnet. Radziwill war von Dangast so angetan, dass er sich dort 1923 eine reetgedeckte Kate kaufte. Liebevoll restauriert, ist das Wohnhaus zum Andenken an den Maler in ein Museum umfunktioniert. Wer mehr Originalwerke von Brücke-Malern sehen will, fährt ins Landesmuseum Oldenburg.

