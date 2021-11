Klassischer Kranz oder Alternativen für den Advent

„Du weißt schon, dass es bis zum Advent nicht mehr lang hin ist.“ Wenigstens hat meine Freundin Nadine den Kalender immer im Blick. Mich überrascht die heraneilende Vorweihnachtszeit tatsächlich jedes Jahr. Wir verabreden uns zum Adventskranzbinden. Oder sollte es diesmal doch ein alternatives Modell werden?

Da wir gleich für unsere Familien und einige Freunde mit kreativ sind, probieren wir mehrere Varianten aus. Mal handwerklich etwas anspruchsvoller, mal schnell und einfach gemacht. Ich fahre in die Nordpfalz, wo meine Freundin vor ihrem Haus einen Tisch zum Werkeln vorbereitet hat. Dort liegen auch schon Strohrohlinge für die Kränze – und natürlich jede Menge Grün. Das stammt zum größten Teil aus Nadines Garten. Zu lang gewordenes Efeu etwa oder Rosmarin von einer zu groß gewordenen Pflanze. Aber auch Äste von einem Kirschlorbeerstrauch, den meine Freundin am liebsten los wäre, weil das Gehölz so wenig ökologisch sinnvoll ist. Klassische Tannenzweige sind in ihrer Sammlung nicht dominant. „Grün im Wald zu schneiden, ist verboten“, betont die engagierte Jägerin. Und die Adventsklassiker im Handel kommen oft von weit her.

Die Autorin Daniela Hoffmann ist seit 2001 Redakteurin beim „Mannheimer Morgen“ und lebt in der Pfalz auf einem ehemaligen Winzerhof. Dort ist Gärtnern zu ihrem Hobby geworden. Von Pflanz-Experimenten und Begegnungen mit Gärtnern, Floristen, Landwirten und Naturschützern erzählt sie in ihrer Kolumne. Mehr auf www.mannheimer- morgen.de/garten-blog

Also setzen wir auf einen Mix, greifen zur Gartenschere und stellen etwa zwölf Zentimeter lange Sträußchen zusammen. Diese werden dann mit Blumendraht um den Strohrohling gewickelt, bis der Kranz fertig ist. Geschmückt werden kann der dann je nach Geschmack.

Ich möchte auch einen Türkranz ausprobieren, nehme dazu einen Drahtkleiderbügel als Basis. Den unteren Teil biege ich zu einem Kreis auf. Mit dem Haken oben hat der entstehende Kranz schon mal eine stabile Aufhängung. Und dann gehts wiederum ans Festwickeln der Sträußchen. Die Schwierigkeit besteht diesmal allerdings darin, dass die Bügel-Basis weniger massiv ist als eine Strohunterlage. Damit der Kranz also einigermaßen formschön wird, zeigt mir Nadine einen Trick. Wo er noch etwas üppiger ausfallen dürfte, wickelt die Hobbyfloristin Kugeln dazu, die sie mit ein paar Handgriffen aus einer Moosplatte gefertigt hat. Die Kanten der Platte werden dafür einfach zusammengenommen und mit Blumendraht fixiert.

Dann geht’s an die Alternativen zu den Rundlingen. Grundlage der ersten Variante sind vier Flaschen aus durchsichtigem Glas, in die wir mit einem Trichter Kunstschnee füllen. Im nächsten Schritt wird um die Flaschenhälse mit Kordel ein bisschen Kiefer- oder Nordmann-Grün befestigt. Auf die Flaschenöffnungen kommen schließlich noch rasch vier Kerzen – und fertig.

Für Variante zwei benutzen wir eine Holzkiste, die mit fest zusammengeknülltem Zeitungspapier gut ausgestopft wird. Auf diese Basis legen Nadine und ich Moosplatten aus dem Baumarkt. Der Untergrund ist schließlich so stabil, dass wir Kerzenteller mit Dornen hineinstecken können. Als Garnitur dienen Rosmarin, Efeu und Zapfen. Dass diesmal gar keine Nadeln im Spiel sind, fällt gar nicht auf.

Variante drei ist für die Küche und am leichtesten herzustellen. Diesmal muss die Muffinform aus dem Backofen herhalten. In vier ihrer Mulden kommen Stumpenkerzen, die übrigen werden mit Grün ausgesteckt. Dann kommt Dekomaterial als Schmuck dazu. Sterne, Kugeln, kleine Engel – je nach Wunsch. Nadine und ich bleiben in der Küche. Dort gibt es nach getaner Arbeit Kaffee, Tee – und Plätzchen. Die hat Nadine nämlich auch schon gebacken. Wie gesagt: Den Kalender hat sie immer im Blick.