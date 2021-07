Klare Formen

Die Residenz für den Schulleiter eines über 600 Jahre alten Gymnasiums stellt man sich anders vor als den weißen Kasten in der Magnusstraße 5 in Celle. Mehrere Kästen, über- und nebeneinander geschachtelt, mit klar gegliederten Fensterfronten. Heute nutzt eine Kunstgalerie die Räume. 1930 hat sie der Celler Architekt Otto Haesler im Auftrag der Preußischen Bauverwaltung als Direktorenvilla für das Ernestinum gebaut.

Celle gilt als architektonisches Juwel im Süden der Lüneburger Heide. Mehr als 400 sanierte Fachwerkhäuser reihen sich vor allem in der Neuen Straße und der Zöllnerstraße aneinander. Seit gut 120 Jahren stehen sie unter Schutz, im Zweiten Weltkrieg blieben sie von Bomben verschont. Nur ein paar Schritte westlich thront das Residenzschloss der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg hinter einem Wassergraben. Die Schlosskapelle gilt als eine der schönsten evangelischen Hofkirchen Europas.

Celle Anreise Mit dem Zug über Hannover nach Celle, www.bahn.de. Unterkunft Hotel Schifferkrug im Fachwerkhaus von 1685 mit herrlichem Garten, DZ/F ab 68 Euro, www.schifferkrug-celle.com. Hotel Celler Hof mitten in der Altstadt, DZ/F ab 85 Euro, www.cellerhof.de. Nobel im Althoff Hotel Fürstenhof, DZ/F ab 110 Euro, www.althoffcollection.com. Aktivitäten Zum Thema Bauhaus in Celle fährt täglich um 13 Uhr die Bauhausbahn. Samstags um 15 Uhr startet ein geführter Rundgang, Treffpunkt Residenzschloss. https://bauhaus.celle-tourismus.de/ Otto-Haesler-Museum, geöffnet von Mittwoch bis Sonntag, 13 bis 17 Uhr, www.otto-haesler-stiftung.de/Museum Allgemeine Informationen Celle Tourismus, www.celle-tourismus.de

Einen Bauhaus-Quader erwartet man nicht in diesem Umfeld. Aber besagter Otto Haesler hat Celle an vielen Stellen seinen Stempel aufgedrückt. Damit war die Stadt lange ein Geheimtipp für Architekturfreunde, die das Neue Bauen der 1920er Jahre sehen wollten. Beispiele dafür sind im Norden rar gesät. Sonst fallen nur noch das Fagus-Werk in Alfeld von 1911 oder die Bauten von Fritz Schupp und Martin Kremmer am Rammelsberg-Bergwerk in Goslar in diese Kategorie.

Zum Bauhaus-Jubiläum 2019 hat Celle Tourismus das Thema unter dem Titel „Barock trifft Bauhaus“ aufgegriffen. Neben geführten Touren und einem beschilderten Rundweg mit QR-Codes fürs Smartphone zur Altstädter Schule, zur Siedlung Georgsgarten oder zur Direktorenvilla haben viele Institutionen das Thema aufgegriffen. Die Volkshochschule bot Kurse zum Bauhaus an, in Schulen gab es Projekte und im Schlosstheater ein biografisches Drama. Das Otto-Haesler-Museum wurde neu konzipiert und umgebaut. Es zeigt neben Fotos und Plänen Arbeiterwohnungen aus der Bauhaus-Zeit und den 1950er Jahren, eine Flüchtlingsunterkunft von 1945 und ein Wasch- und Badehaus Baujahr 1931.

Dabei waren es zwei glückliche Umstände, denen Celle diesen Schatz der Moderne verdankt. Zum ersten kam es im Frühjahr 1906. Damals gewann der 26-jährige Haesler, Sohn eines Kirchenrestaurators und ausgebildeter Baugewerksmeister, den Wettbewerb zum Ausbau des Kaufhauses Freidberg am Celler Markt. Nach Ende der Arbeiten plante Haesler, „nach Italien zu reisen und studienhalber tätig zu sein“, so schrieb er.

Nun kam es zur zweiten glücklichen Fügung. Als Freimaurer und durch seine Hochzeit mit der Tochter eines vermögenden Brauereibesitzers fand er schnell Gönner in Person des Keksfabrikanten Senator Harry Trüller und des Farbenherstellers Heinrich Steinberg. Beide setzten auf ihn beim Ausbau ihrer florierenden Unternehmen. Und Haesler war sich für nichts zu schade: Für Trüller baute er einen Schornstein, Silos, eine Müllgrube und die Kraftzentrale, die bis heute steht. Nach dem Ersten Weltkrieg trat Haesler an, die Wohnungsnot zu lindern. Er setzte auf Typisierung der Siedlungshäuser und die neue Stahlskelettbauweise. Sein „Italienischer Garten“ von 1925 galt als erste Wohnsiedlung des Neuen Bauens überhaupt. Die Siedlung Georgsgarten war 1926 der erste Komplex mit industriell gefertigten Zeilen. Mit der Einweihung der Altstädter Schule zwei Jahre später errang Haesler Weltruhm. „Indem er die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner oder Nutzer in den Mittelpunkt seiner Planung stellte, revolutionierte er in den 20er Jahren den Wohnungs- und auch den Schulbau“, erklärt Stadtführerin Christa Förster bei einem Rundgang.

Neben Walter Gropius wurde Haesler ein Wegbereiter der Neuen Sachlichkeit in der Architektur. Erst die Nationalsozialisten beendeten seine Karriere abrupt. Der Architekt zog sich 1934 aus der Öffentlichkeit zurück. Er starb 1962. Heute ist sein Werk wieder absolut hip. Die rot und blau getünchten Häuser im Italienischen Garten wirken so frisch, als wären sie erst kürzlich gebaut worden.