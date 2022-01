In den Fußstapfen der Gendarmen

Anreise

Mit dem Zug via Hamburg nach Padborg, www.bahn.de.

Unterkunft

An der Strecke kann man an ausgewiesenen Stellen oder an Unterständen mit Grillmöglichkeiten direkt am Weg campen bzw. übernachten, Details finden sich unter www.gendarmsti.dk/de/ruhe-aus/uebernachtung. Sønderhav: Liebevoll eingerichtete, großräumige Apartments und ausgiebiges Frühstück an einem alten Hof: Visherredgaard, DZ/F oder Ü/F ab 85 Euro, www.visherredgaard.dk/defaulttysk.asp Gammelmark: Saubere, geräumige Zimmer mit Gemeinschaftsbad am Campingplatz: Gammelmark B&B, DZ/F ab 80 Euro oder Ü/F ab 74 Euro pro Person, www.gammelmark.dk/de/campingpladsen/bed-and-breakfast-gammelmark-strand-camping/ Sønderborg: Das Hotel Arnkilhus Garni ist ein familiengeführtes Hotel mit einfachen Zimmern etwa einen Kilometer vom Hafen entfernt. DZ/F ab 104 Euro oder Ü/F ab 87 Euro pro Person, arnkilhus@mail.dk

Sehenswertes

Grenzsteine bei Padborg Erdtelefon in Kollund Skov Annies Kiosk in Sønderhav Egernsund Brücke und Kirche, www.egernsund.de Broager Kirche, www.broagerkirke.dk Ziegelsteinmuseum Cathrinesminde, https://msj.dk/cathrinesminde/ Geschichtszentrum Dybbøl Mølle in der alten Düppeler Mühle, https://184.dk

Allgemeine Informationen

Visit Denmark, www.visitdenmark.de, Sønderjylland, www.visitsonderjylland.de Sonderborg Tourismus, www.visitsonderborg.de