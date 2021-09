Im stillen Winkel

Kärnten kann ganz schön umtriebig sein. Massen an den Seen, Trubel in den Städten, gut besuchte Hütten. Aber auch das ist Kärnten: ein Bergbauernhof, der so steil am Hang klebt, dass man vom Balkon tief den Hang hinunter blickt. Nur ein abschüssiger Schotterweg bietet eine Zufahrt. Vor dem Haus fegt die Altbäuerin Steine beiseite.

Arbeit hält lebendig, auch wenn die Knie wehtun. Seit Ende der 40er Jahre lebt sie hier auf dem Lahnerhof, hat eingeheiratet. Hat viele Jahre mit der Sense geheut, als es noch kaum Maschinen gab. Immerhin: Die Kühe im Stall versorgt die jüngere Verwandtschaft, sie händigt den Gästen die Schlüssel für die Ferienwohnungen aus. Dieses Kärnten liegt ziemlich versteckt im Winkel. Obwohl dort offiziell der Mittelpunkt Kärntens ist: Hier, in der Gemeinde Arriach, liegt die geografische Mitte des Landes. Nur eine schmale Bergstraße windet sich hinauf in dieses Hochtal, wo die Einzelhöfe sich verteilen auf den Grashängen, die zwischen dem Wald frei gehalten werden. Das Tal ist ein Refugium.

Früher schmuggelten hier Protestanten ihre Bibeln durch, und als das katholische Österreich die Religion der Reformatoren duldete, blühte sie hier als Erstes auf. Rund drei Viertel der Dörfler sind hier evangelisch - genau umgekehrt wie sonst in Kärnten.

Die Zacken der Karawanken erheben sich

Heute ist das Tal ein Refugium für alle, die noch eine alpine Kulturlandschaft suchen, die unbeeinflusst ist von Verstädterung. Die Arriacher machen es ihren Gästen leicht, sie zu erleben. Sie haben nicht nur etliche Wege durch die Hänge gelegt, oft schmale, stille Pfade, die sich an den Höfen vorbeischlängeln, über Wiesen leiten oder an knorrigen Bäumen vorbei. Die Arriacher geben auch Einblick in ihre Welt. Auf den Tafeln der Arriacher Hofrunde. Einmal rund über alle Seiten des Tales führt sie, von Anwesen zu Anwesen. Hunderte Jahre sind die Höfe alt. Ställe und Scheunen gruppieren sich um die Haupthäuser, dazwischen steht oft eine Linde, manche schon Hunderte Jahre alt.

Die Tafeln erzählen Familiengeschichten, erinnern an Tragödien oder geben Einblick in die sozialen Verhältnisse: Um 1830 war der Jahreslohn eines Knechtes dreimal so hoch wie der einer Magd. Schließlich strebt die Hofrunde in die Höhe, zum Lanerhof. Ein perfekter Ort, um den Blick auf das Tal und zu den Bergen zu genießen – der Hof ist nämlich auch eine Jausenstation. Natürlich lassen sich die Arriacher nicht die Chance entgehen, auch ihr geografisches Alleinstellungsmerkmal herauszustellen. Und so führt eine Allee auf einen Hang zu, einige scharfe Kehren steigen im Hochwald an, dann öffnet sich eine kleine Lichtung. In der Ferne bohren sich die Zacken der Karawanken in den Himmel.

Auf der Lichtung ist eine aufwendige Selfie-Maschine installiert. Ein großer Mast mit einer Kamera darauf, weit oben. Unten drückt man einen Knopf, hastet zu einer Plattform, auf der sich rote Linien mit Zahlen kreuzen, sieht grüne Lichter blinken, setzt sein Smiley-Gesicht auf und ist, wenn der Blitz aufflammt, mit seinem Porträt im Internet. Alle Welt kann sehen: Man steht genau auf dem Mittelpunkt Kärntens. Denn ein Schild sagt: „Eine Webcam macht die lokale Mitte Kärntens zum globalen Erlebnisraum.“