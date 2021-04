Im Märchenland

Mit einer Fläche von fast 3500 Quadratkilometern sei die „Märcheninsel“ Fyn (Fünen) die drittgrößte Insel Dänemarks, erzählt Tourismuschefin Sandra und schiebt vor dem beschaulich am Svendborgfjord gelegenen Seehotel „Christiansminde“ Fahrräder in Position. Als der bange Blick auf die am Fitnesslevel gemessen gar nicht so „märchenhaft“ verlaufende Route durch eine zuweilen recht hügelige Landschaft fällt, beruhigt Sandra: „Ikke noget problem.“ (Das ist kein Problem). Abwarten.

Eingezwängt zwischen Seeland und Jütland, liegt in der dänischen „Südsee“ ein Fleckchen Erde im Wasser, das sein Adjektiv „märchenhaft“ nicht allein seinem Dichter Hans Christian Andersen verdankt. Fyn ist eine Insel, die sich Besuchern wie ein Bilderbuch aus alten Zeiten öffnet: Meterhohe Fliederhecken recken sich vor schmucken Schlössern und reetgedeckten Bauernhäusern in den blauen Himmel. Rapsfelder, wogendes Korn, üppige Gärten und saftige Weiden wechseln sich am Rande sturmerprobter Dörfer mit schattigen Buchenwäldern ab. Dazwischen blitzen immer wieder das silberne Meer und kleine blaue Seen.

Stille Welt

Reise-Tipps Corona: Einreise für Touristen ist derzeit nicht möglich. Aktuelle Info auf www.daenemark.de/corona-information Die Insel Fünen mit den zwei großen Schwesterinseln Langeland und Arrö liegt auf der Dänemark-Karte in der Mitte. Um Fünen herum liegen 96 kleine Inseln. Auskünfte: www.visitfyn.de Beste Reisezeit: Frühjahr bis Oktober

Auf der Strecke, die wir mit dem Rad zurücklegen, kommen wir an einem Weingut an der Landstraße in Skaarup vorbei. Durchpusten, und im Garten geräuchertes Wildfleisch, Brot, Hühnerpastete und einen kühlen Wein genießen. Aber nicht zu viel – schließlich ist man mit dem Rad unterwegs und auch die dänische Polizei soll einen guten Riecher haben… Für den kommenden Tag verspricht Sandra „plattes Land“. Vom Hafen in Svendborg setzt die Fähre hinüber auf die 70 Minuten entfernte Ahorninsel (Arrö). Das beliebte Ausflugsziel ist nur 30 Kilometer lang und nirgendwo breiter als acht Kilometer. Auf der Landzunge Eriks Hale zieht eine Kette grellbunter Badehütten vorbei.

Sandra hatte recht. Das Radeln auf dem leicht welligen Eiland ist ein genussvolles Dahinrollen durch eine stille, entrückte Welt an der Ostsee. Seeschwalben und Kormorane kreisen im warmen Westwind über glasklare Gewässer und hinter Schilf versteckte feinsandige Ministrände. Reiseführer Allan und rollt wieder an die Spitze der Gruppe, winkt „geradeaus weiter“ – radelt aber schon bald allein auf weiter Flur. Am See hat sich die Gruppe zu einem Bauernpärchen gesellt, das soeben heftig protestierende Schafe in einen Kahn hievt und ans andere Ufer transportiert. Ein Stück weiter im Schatten eines Baumes bereiten Fischer auf einem Holztische ihren Fang für den Verkauf vor.

Der Radguide mahnt zum Aufbruch und deutet auf ein Ortsschild: Ärösköping. Diesem märchenhaften ehemaligen Seefahrerdörfchen, das einer gepflegten Puppenstube gleicht, könne auf der Insel kein anderes Dorf das Wasser reichen. Pastellfarbene geduckte Fachwerkhäuschen aus dem 17. Jahrhundert erzählen Geschichten vom Meer. Hinter den oft windschiefen Fassaden und Fenstern aus mundgeblasenem Glas würde man eher die sieben Zwerge als Seebären vermuten. Letztendlich sitzen auf den Fensterbrettchen aber nur Porzellanhündchen.

Blickte ein Hundepärchen auf die kopfsteingepflasterte Gasse, signalisierte die Bewohnerin früher: „Mann auf See – die Luft ist rein“. Zeigten die Hunde ihr Hinterteil, lautete die Botschaft: „Mann ist im Haus – tauch‘ unter“. Seemannsgarn, Märchen, Legende? Allan grinst süffisant und lässt die Radler in einem schattigen Innenhof an langen schweren Tischen mit Köstlichkeiten wie Fenchelsalami, Lammfilet und kühlem mit viel Liebe gezapften Bier Platz nehmen. Auf dem nahen Meer kündigt sich mit einem schrillen Sirenenschrei die Fähre zurück nach Svendborg an.

In Fyns Hauptstadt Odense stehen 15 große Märchen-Skulpturen wie der Zinnsoldat oder Däumelinchen und machen neugierig auf die Geschichten des Dichters Hans Christian Andersen. In der Altstadtgasse „Bangs Boder“ steht das Haus, in dem der Märchenerzähler 1805 zur Welt kam. Zwar erlebte er in dem ehemaligen Armenviertel nur wenige Kindheitsmonate, Odense feiert das schiefe Häuschen jedoch als eines der ältesten Dichtermuseen auf der ganzen Welt. Mehr noch. Sogar als Ampelmännchen ist der Literat mit Spazierstock, Frack und Zylinder stets in Sichtweite. In einem Museumsanbau offenbaren sich Zeit und Leben des Schreibers, der in eine Welt hineingeboren wurde, in der mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung das Erwachsenenalter nicht erreichte und Analphabetismus erst kurz vor seinem Tod 1875 überwunden war. In zwölf Abteilungen folgen Besucher dem hageren Mann mit dem langen spitzen Gesicht, der großen Nase und den tiefliegenden Augen in dessen Reich der Fantasie.

Miniaturpuppenhaus

Im Alter von 37 Jahren besuchte der Dichter das Schloss Egeskov (Eichenwald). Ganz besonders liebte er den üppigen Garten der Wasserburg, die heute zu den 15 schönsten Plätzen auf der Welt gezählt wird. Majestätisch ruht der Herrschaftssitz auf Tausenden von Eichenstämmen in einem See. Dass die Nobelherberge auch ein Symbol für den nicht mehr reparablen Raubbau an der Natur ist, thematisiert der Schlossdirektor bei Rundgängen durch den fantasievoll angelegten Landschaftspark nur ungern. Das Abholzen ganzer Wälder für den Schloss- und Schiffsbau vor 350 Jahren öffnete Schneisen für verheerende Sandflüge, die fruchtbares Land unter Dünen begruben.

Heute ist das Anwesen mit kunstvoll gestutzten Buchsbäumen und jahrhundertealten Ligusterhecken eine touristische Hochburg, in dessen Grün Familien picknicken, spazieren und staunen dürfen. Eine Oldtimersammlung des Grafen Ahlefeldt-Laurvig-Bille lässt bei Automobilfreunden das Herz höher schlagen. Junge Schlossbesucher bekommen nicht genug von „Titanias Palast“. Eines Tages meinte die Tochter eines englischen Offiziers, Elfen unter die feuchten Wurzeln eines Baumes huschen zu sehen. Dem Mädchen taten die Elfen leid und es bat seinen Vater, ein Miniaturschloss für die kleinen Wesen zu bauen. 15 Jahre soll es gedauert haben, bis Elfenkönigin Titania einziehen konnte. Märchenhaft.