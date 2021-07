Höhen und Tiefen

Inselhüpfen sah auch auf den Färöern bis Dezember 2020 anders aus. Nördlich von Tórshavn, der kleinen Hauptstadt der „Schafsinseln“, schlängelt sich seither die Route 15 in ein Loch im Berg, um dann in gerader Fahrt unter dem Meer abzutauchen. Zweispurig unterquert der Eysturoyartunnilin auf einer Länge von mehr als elf Kilometern den breiten Sund zwischen den Inseln Streymoy und Eysturoy. Bunte Lichtspiele an der natürlichen Felsdecke sorgen unterwegs für Abwechslung und nach zwei Dritteln der Strecke der erste unterseeische Kreisverkehr der Welt. Knapp 190 Meter unter der Wasseroberfläche sind von hier aus gleich zwei Teile der zerklüfteten Insel Eysturoy ans Straßennetz angeschlossen. Inzwischen ist das Verkehrsbauwerk selbst derart zur Sehenswürdigkeit avanciert, dass der Betreiber die Tunnelmaut auch erhebt, wenn man nach einer Ehrenrunde im Kreisel an derselben Seite wieder rausfährt. Dabei ist der Eysturoyartunnilin für 175 Millionen Euro schon der dritte Untersee-Tunnel auf dem zu Dänemark gehörenden Archipel im Nordatlantik. Seit Anfang des Jahrtausends wurden auch die Flughafeninsel Vágar und das westliche Boroy an die Hauptinseln angeschlossen, um Fahrzeiten zu verkürzen und bei Winterstürmen unabhängig von Fähren zu werden. „Inzwischen schrauben sich unsere Bohrer durch das Basaltgestein auf dem Weg nach Sandoy“, erklärt Teitur Samuelsen. Von seinem Büro in Tórshavn aus organisiert der Manager das Großprojekt. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll von Sandoy auch die 30 Kilometer entfernte Südinsel angeschlossen werden, um die Abwanderung auf die Hauptinseln zu verringern. Nur für die kleinsten der insgesamt 18 Inseln solle es keinen Straßenanschluss geben, findet er: „Da sollten wir uns das Gefühl der abgelegenen Insellage durchaus bewahren.“

Im Frühjahr 2019 reiste ein Filmteam für den 25. James-Bond-Film „No Time to Die“ auf die Kallur-Klippe der Insel Kalsoy. Hier wird es, so ist zu hören, zum großen Finale kommen. Die Anreise dorthin ist spektakulär. Nach zwei Untersee-Tunneln rangiert man in Klaksvík auf die winzige Autofähre „Sam“. Eine halbe Stunde später geht es dann auf der Ostseite der lang gestreckten „Männerinsel“ einspurig 16 Kilometer nordwärts.

Im Weiler Trøllanes ist an einem Parkplatz Schluss für den Verkehr. Jetzt geht es auf einem häufig sumpfigen Schafspfad aufwärts. Aufgeschreckte Raubmöwen gehen im Sturzflug zum Angriff auf die Wanderstöcke über. Unbequemer sind die Tretminen der Schafe, die den Inseln ihren Namen gegeben haben. Auf der Kuppe des Hangs warnt ein winziger weißer Leuchtturm Schiffe vor gefährlichen Klippen und Strömungen. Wer gegen Abend kommt und auf die Zuverlässigkeit der letzten Ruf-mich-Fähre vertraut, der hat diesen magischen Ort mitten im Atlantik oft noch für sich allein.

Geologisch betrachtet sind die Färöer ein ähnlicher vulkanischer Hotspot wie Island, nur viermal älter, längst inaktiv und entsprechend verwittert und von Eiszeitgletschern in Einzelteile zerschmirgelt. Die Landschaft mit ihren sattgrünen Weiden, über 800 Meter hohen Bergen und Klippen ist vielerorts spektakulär, andernorts regelrecht wie gemalt. Allerdings betrachten die gut 50 000 Färinger den Fremdenverkehr mit Argwohn. Zäune versperren viele Wege.

An einigen Stellen muss man die Kreditkarte zücken. Um etwa die ausgesetzte Felswand Traelanipan auf Vágar zu erwandern, werden 30 Euro Eintritt fällig. Für eine geführte Tour zum durchlöcherten Holm Draganir verlangt der Besitzer 80 Euro. Andererseits gibt es abseits der bekanntesten Instagram-Spots viele Hikingrouten, die problemlos nutzbar sind, solange das Wetter mitspielt.